ભાઈ બીજ એટલે ભાઈ-બહેનના અતૂટ સ્નેહનો તહેવાર, જાણો પૌરાણિક કથા અને મહત્વ
આજે ભાઈ બીજનો પવિત્ર તહેવાર, યમરાજા અને યમુનાજીની કથા સાથે જોડાયેલી પરંપરા, ભાઈ બીજના દિવસે પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવાનું પણ મહત્વ માનવામાં આવે છે.
Published : November 11, 2026 at 1:40 PM IST
જૂનાગઢ: આજે ભાઈ બીજનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર યમરાજા અને તેની બહેન યમુનાજી સાથે કારતક મહિનાની બીજનો પ્રસંગ જોડાયેલો છે. દિવાળી પછીના બીજા દિવસે ઉજવવામાં આવતા ભાઈ બીજના તહેવારને કેટલાક પ્રાંત અને પ્રદેશોમાં યમ દ્વિતીયા તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. જે ભાઈ અને બહેન વચ્ચે પ્રેમ, લાગણીના સંબંધો અને સ્નેહના પ્રતીક રૂપે આ પરંપરાગત તહેવારને ઉજવવામાં આવે છે. જેમાં વર્ષમાં એક વખત ભાઈ તેના પરિવાર સાથે બહેનના ઘરે ભોજન ગ્રહણ કરે છે.
આજે ભાઈ બીજનો પવિત્ર તહેવાર
દિવાળી પછીનો બીજો દિવસ એટલે કે કારતક મહિનાની સુદ પક્ષની બીજના દિવસને ભાઈબીજના તહેવાર તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક પ્રાંત અને પ્રદેશોમાં કારતક મહિનાના સુદ પખવાડિયામાં આવતી બીજને યમ દ્વિતીયાના તહેવાર તરીકે પણ મનાવવામાં આવે છે. આ તહેવાર ભાઈ અને બહેન વચ્ચેના અતૂટ સ્નેહ, પ્રેમ અને પવિત્રતાના સંબંધને ઉજાગર અને મજબૂત કરતા તહેવાર તરીકે પણ મનાવવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર યમરાજા અને તેની બહેન યમુનાજી સાથે આ તહેવાર જોડાયેલો છે. પૌરાણિક સમયમાં દિવાળી પછીના બીજા દિવસે યમરાજા તેમની બહેન યમુનાજીના ઘરે પહોંચ્યા હતા અને યમુનાજીએ તેમને પોતાના હાથે બનાવેલ ભોજન પીરસ્યું હતું. ત્યારથી આ તહેવાર અસ્તિત્વમાં આવ્યો તેવી પરંપરા છે. જેને આજે આધુનિક યુગમાં પણ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે.
પૌરાણિક કથા અનુસાર ભાઈબીજનો તહેવાર
ભાઈ બીજના તહેવાર સાથે પૌરાણિક કથા પણ જોડાયેલી છે. સૂર્યની પુત્રી યમુનાજી તેમના ભાઈ યમરાજાને તેમના ઘરે ભોજન માટે આમંત્રણ આપી રહ્યા હતા. પરંતુ કોઈ કાળે યમરાજા યમુનાજીના ઘરે ભોજન કરવા માટે પહોંચી શકતા ન હતા. પરંતુ યમરાજા અચાનક દિવાળી પછીના બીજા દિવસે યમુનાજીના ઘરે ભોજન માટે પહોંચ્યા હતા. ત્યારથી આ પરંપરા શરૂ થઈ હોવાની પણ માન્યતા જોડાયેલી છે. અચાનક પોતાના ઘરે પહોંચેલા ભાઈ યમરાજાને જોઈને યમુનાજી પણ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા હતા અને તેમને ખૂબ જ પ્રેમ ભાવ સાથે સ્વાગત કરીને તેમની પૂજા કરી તેમને ભોજન ગ્રહણ કરાવ્યું હતું. જેનાથી યમરાજા ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા હતા અને યમુનાજીને વરદાન માગવા માટે કહ્યું હતું.
યમરાજાએ બહેન યમુનાજીને આપ્યું વરદાન
દિવાળી પછીનો બીજો દિવસ એટલે કે કારતક સુદ બીજના દિવસે યમરાજા તેમના બહેન યમુનાજીને વરદાન આપતા કહ્યું હતું કે દિવાળી પછીના ભાઈબીજના દિવસે કોઈપણ ભાઈ તેમના બહેનના ઘરે ભોજન કરશે અને તેની બહેન તેના લલાટ પર તિલક કરશે, તેવા પ્રત્યેક ભાઈને યમરાજાનો ભય રહેશે નહીં. વધુમાં તેમનું આયુષ્ય અને તેના વૈભવમાં ખૂબ જ વધારો થશે. ત્યારથી કારતક સુદ બીજ એટલે કે દિવાળી પછીના બીજા દિવસને ભાઈબીજ અથવા તો યમ દ્વિતીયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
આજના દિવસે પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવાનું પણ મહત્વ
ભાઈબીજના દિવસે પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવાનું પણ મહત્વ માનવામાં આવે છે. તેમાં પણ જો યમુના નદીના જળમાં સ્નાન કરવામાં આવે તો તેને ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ અને પુણ્યશાળી માનવામાં આવ્યું છે. સનાતન ધર્મની લોક માન્યતા અનુસાર આજના દિવસે ભાઈ અને બહેન જો યમુના નદીના જળથી સ્નાન કરશે તો તેમના તમામ પાપનો નાશ થશે અને તેમને મોક્ષ ગતિ મળશે. આવી લોક વાયકા અને પરંપરાને કારણે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યમુના નદીના ઘાટ પર ભાઈ અને બહેન આજના દિવસે સ્નાન કરે છે.
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