દ્વારકા જિલ્લામાં ઉજવાયો ભગવદ્ ગીતા મહોત્સવ, શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ અને માર્ગદર્શક સત્રોનું આયોજન

આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ધર્મગુરુઓ, શિક્ષકો, બાળકો, વિદ્વાનો અને સ્થાનિક નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 7:08 PM IST

1 Min Read
દ્વારકા : જિલ્લાના ખંભાળિયા ટાઉન હોલ ખાતે ગુજરાત સંસ્કૃત બોર્ડ તેમજ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગીતા જયંતિ ઉત્સવ ભવ્ય અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણમાં યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ધર્મગુરુઓ, શિક્ષકો, બાળકો, વિદ્વાનો અને સ્થાનિક નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ગીતા મહોત્સવનો મુખ્ય હેતુ સંસ્કૃત ભાષા તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને સામાન્ય લોકો સુધી પહોંચાડવાનો હતો. ઉત્સવની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય અને પ્રાર્થના સાથે કરવામાં આવી, ત્યારબાદ મહાત્માઓ અને ધર્મગુરુઓએ ગીતા મહાત્મ્ય વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું. કાર્યક્રમમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાનો સામૂહિક પાઠ યોજાયો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને ધાર્મિક રસિકોએ ભાગ લીધો. ગીતા શ્લોકોના ગાનથી સમગ્ર હોલમાં ભક્તિ અને શાંતિનું વિભાવરું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.

ગુજરાત સંસ્કૃત બોર્ડ દ્વારા સંસ્કૃત ભાષાના સંવર્ધન અને ગીતા જ્ઞાનના પ્રસારને નવો વેગ આપવા માટે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા. ગીતા આધારિત પ્રવચન, સેમિનાર, પ્રશ્નોતરી સ્પર્ધા અને આધ્યાત્મિક સંવાદ જેવા કાર્યક્રમોએ લોકોમાં ગીતા પ્રત્યે વધારે રસ ઉત્પન્ન કર્યો. ખાસ કરીને બાળકો અને યુવાનોમાં ગીતા વિશે જાગૃતિ સર્જવા માટે શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ અને માર્ગદર્શક સત્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

જીવન વ્યવહાર, નૈતિકતા અને કર્તવ્ય વિશે ગીતા આપતી શાશ્વત શિક્ષા વિશે વિદ્વાનો દ્વારા સમજણ અપાઈ. ગીતા મહોત્સવ દરમિયાન અનેક વક્તાઓએ ગીતા માત્ર ધાર્મિક ગ્રંથ નહીં પરંતુ જીવન જીવવાની કળા શીખવતો માર્ગદર્શક ગ્રંથ હોવાનું જણાવ્યું. કાર્યક્રમના અંતે ઉપસ્થિત મહેમાનો અને ભાગ લેનાર સૌને ગીતા સંદેશ સાથે પ્રેરણાદાયી પાઠ આપવામાં આવ્યા. ખંભાળિયા ખાતે યોજાયેલ આ ગીતા જયંતિ ઉત્સવ દ્વારા સમગ્ર જિલ્લામાં ધાર્મિક જાગૃતિ, સંસ્કૃતિક ગૌરવ અને સકારાત્મક વિચારધારાનો સુંદર સંદેશ પ્રસરી રહ્યો હતો.

સંપાદકની પસંદ

