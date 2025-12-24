જુનાગઢ જેલમાં બંધ ગુજસીટોકના આરોપી ભગા ઉકા જાદવનું મોત, મૃતદેહ પીએમ અર્થે ખસેડાયો
આ ઘટનાથી જેલ વહીવટી તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે.
Published : December 24, 2025 at 4:06 PM IST
ગીર સોમનાથ: દારૂના ગેરકાયદેસર ધંધાને લઈ ઉનાના ધારાસભ્ય કે.સી. રાઠોડ પર ગંભીર આક્ષેપ કરનારા ગુજસીટોકના આરોપી ભગા ઉકા જાદવનું જુનાગઢ જેલમાં મોત નીપજ્યું છે. જેલમાં બંધ હાલતમાં મધરાતે તેને અચાનક હાર્ટ એટેક આવતા સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. આ ઘટનાથી જેલ વહીવટી તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે.
કોણ હતો ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો ભગા ઉકા જાદવ?
મૃતક ભગા ઉકા જાદવ મૂળ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાનો વતની હતો. તેના સામે દારૂ સહિતના અનેક ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા હતા. ગુનાહિત ઈતિહાસને કારણે તેની સામે ગુજસીટોક (GujCTOC) હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તે ગત 10 જુલાઈ 2025થી આ ગંભીર ગુનામાં જૂનાગઢ જેલમાં બંધ હતો.
જૂનાગઢ જેલ અધિક્ષક ડી.એમ. ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં હાર્ટ એટેકના કારણે જ મૃત્યુ થયાનું સામે આવ્યું છે. કસ્ટડીમાં કેદીનું મોત થતા પ્રોટોકોલ મુજબ મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
વિવાદાસ્પદ પત્રથી રાજ્યભરમાં ચર્ચા
ભગા જાદવ થોડા સમયથી તેના એક વિવાદાસ્પદ પત્રને કારણે રાજ્યભરમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. તેણે જેલમાંથી ઉનાના ધારાસભ્ય કે.સી. રાઠોડને સંબોધીને પત્ર લખી દારૂના ગેરકાયદેસર ધંધામાં ભાગીદારી હોવાના ગંભીર આક્ષેપ કર્યા હતા. પત્રમાં તેણે દાવો કર્યો હતો કે ધારાસભ્યના કહેવાથી અને વિશ્વાસ પર જ તેણે મોટો દારૂનો કારોબાર કર્યો હતો.
લાખો રૂપિયાની ભાગીદારીનો ઉલ્લેખ
પત્રમાં ભગા જાદવે લખ્યું હતું કે, સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા ગીર ગઢડાના બેડીયા ગામે પાડવામાં આવેલી દારૂની રેડમાં ધારાસભ્ય સહિત અન્ય સાથીદારો સંડોવાયેલા હતા. તેણે દમણથી મંગાવેલા દારૂના ધંધામાં આશરે 29 લાખ રૂપિયાના હિસાબ બાકી હોવાનું પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. જામીન પર છૂટ્યા બાદ તમામ હિસાબ ચુકવી દેવાની બાંયધરી પણ પત્રમાં આપવામાં આવી હતી.
હાલ મૃતક ભગા ઉકા જાદવ ના પરિવારજનો જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હોવાની માહિતી મળી રહી છે.
