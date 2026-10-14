નવરાત્રીમાં ભક્તિ અને શક્તિની આરાધનાનો અનોખો સંગમ, અમદાવાદના ભદ્રકાળી મંદિરે પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ
નવરાત્રીના નવ દિવસ માતાજી અલગ સ્વરૂપમાં દર્શન આપે છે, ત્રીજા નોરતે હરણ પર સવાર સ્વરૂપમાં દર્શન થાય છે, ભક્તોમાં વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળે છે.
Published : October 14, 2026 at 4:21 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રી દરમિયાન ભક્તિ અને શક્તિની આરાધનાનો અનોખો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જૂના અમદાવાદમાં આવેલા ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે નવરાત્રી દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો માતાજીનાં દર્શન કરવા અને ગરબા રમવા માટે ઉમટી પડે છે. અમદાવાદની નગરદેવી તરીકે ઓળખાતાં ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે પરંપરાગત ગરબા, આરતી અને પ્રસાદ સાથે નવરાત્રીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અહીં માત્ર ગરબા જ નહીં, પરંતુ અનેક વર્ષોથી ચાલી આવતી શ્રદ્ધા, સેવા અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ જોવા મળે છે.
40 વર્ષથી ગરબાનું આયોજન કરી રહ્યા છે ઉપેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ
ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે સેવા આપતા ઉપેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે ભદ્રકાળી માતાને અમદાવાદની નગરદેવી કહેવામાં આવે છે. માતાજીનાં દર્શન કરવા માટે વર્ષ દરમિયાન ભક્તો આવે છે, પરંતુ નવરાત્રી દરમિયાન ભક્તોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન માતાજીની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો પરંપરાગત ગરબામાં જોડાય છે.
ઉપેન્દ્રભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “છેલ્લા 40 વર્ષથી હું માતાજીના ગરબાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરું છું. અહીં આરતી, પ્રસાદ, બેસવાની વ્યવસ્થા અને ગરબાની પૂજા સહિતની સેવાઓ કરવામાં આવે છે. માતાજીની સેવા કરવાનો અને ભક્તો સાથે નવરાત્રીની ઉજવણી કરવાનો આનંદ જ અલગ છે.”
20 વર્ષથી કમલેશભાઈ માતાજીની સેવા સાથે જોડાયેલા
મંદિરના સેવક કમલેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ છેલ્લા 20 વર્ષથી ભદ્રકાળી માતાનાં દર્શન કરવા આવે છે અને માતાજીની સેવા કરે છે. નવરાત્રી દરમિયાન અહીં વિશેષ ધાર્મિક માહોલ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને બે દિવસ બહેનો અને ભાઈઓ માથે ગરબો લઈને પરંપરાગત રીતે ગરબે ઘૂમે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે મંદિરમાં રાત્રે 9:30 વાગ્યે ગરબા શરૂ થાય છે અને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ગરબાની રમઝટ જામે છે. ત્યારબાદ માતાજીની આરતી કરવામાં આવે છે અને ભક્તોને પ્રસાદ આપવામાં આવે છે. દર વર્ષે અમદાવાદના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી લોકો અહીં ગરબા રમવા અને માતાજીનાં દર્શન કરવા આવે છે.
દરરોજ અલગ સ્વરૂપમાં માતાજીનાં દર્શન
નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન માતાજીનાં અલગ-અલગ સ્વરૂપોની આરાધના કરવામાં આવે છે. કમલેશભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, નવરાત્રીના ત્રીજા નોરતે માતાજી હરણ પર સવાર થયેલાં સ્વરૂપમાં દર્શન આપે છે. દરરોજ માતાજીના સ્વરૂપ પ્રમાણે ભક્તોમાં વિશેષ શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ જોવા મળે છે. ભક્તો માતાજીનાં દર્શન કરીને આશીર્વાદ મેળવે છે અને પોતાની મનોકામના પૂર્ણ થાય તેવી પ્રાર્થના કરે છે.
16 વર્ષથી માતાજીની આસ્થામાં જોડાયેલા હાર્દિકભાઈ
હંસપુરાથી આવેલા હાર્દિકભાઈ પાઠકે જણાવ્યું હતું કે તેઓ લગભગ 16 વર્ષથી ભદ્રકાળી માતાજીની આસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. છેલ્લા છ વર્ષથી તેઓ માતાજીના પરિસરમાં ગરબાનું આયોજન કરાવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે માતાજીના ગરબાની અખંડ જ્યોત તેમના ઘરે છે અને માતાજી પ્રત્યે તેમને અતૂટ શ્રદ્ધા છે. તેમના મતે માતાજી ભક્તોની મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે છે અને મુશ્કેલ સમયમાં ભક્તોને હિંમત આપે છે.
વર્ષોથી ગરબા રમવા આવે છે ખેલૈયાઓ
ખેલૈયા કિંજલ શાહે જણાવ્યું હતું કે તેઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે ગરબા રમવા આવે છે. અહીં ગરબાનું આયોજન ખૂબ જ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે તેઓ પરિવાર અને અન્ય ભક્તો સાથે અહીં આવે છે. માતાજીનાં દર્શન કરવાથી મનને શાંતિ મળે છે અને સકારાત્મક ઊર્જાનો અનુભવ થાય છે.
બીજી તરફ, ખેલૈયા ભૂમિબેને જણાવ્યું હતું કે તેઓ છેલ્લા 20 વર્ષથી ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે આવે છે. અહીં માતાજીની પૂજા, આરતી અને ગરબામાં ભાગ લે છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, મંદિરના પરિસરમાં ખૂબ જ સુંદર ધાર્મિક માહોલ હોય છે અને માતાજીની ભક્તિ સાથે ગરબા રમવાનો આનંદ અનોખો હોય છે.
ભક્તિ અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ
ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે નવરાત્રી દરમિયાન અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ભક્તો અને ખેલૈયાઓ ઉમટી પડે છે. પરંપરાગત ગરબા, માતાજીની આરતી, પ્રસાદ અને ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધા અહીંના નવરાત્રી પર્વને વિશેષ બનાવે છે. વર્ષોથી માતાજીની સેવા કરતા સેવકો અને પેઢી દર પેઢી અહીં આવતા ભક્તો આ પરંપરાને જીવંત રાખી રહ્યા છે. આધુનિક ગરબાના આયોજનો વચ્ચે ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે યોજાતા પરંપરાગત ગરબા આજે પણ જૂના અમદાવાદની સંસ્કૃતિ અને ધાર્મિક આસ્થાની આગવી ઓળખ બની રહ્યા છે.
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