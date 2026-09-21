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VIDEO: અંબાજી ભાદરવી પૂનમ મેળોઃ પ્રથમ દિવસે 4.37 લાખ ભક્તોએ કર્યા દર્શન, 5.51 લાખથી વધુ પ્રસાદના પેકેટનું વિતરણ

આસ્થા, ભક્તિ અને શક્તિના ત્રિવેણી સંગમ અંબાજી ધામે ભાદરવી પૂનમ મહામેળો-2026નો ભવ્ય પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે.

અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 12:24 PM IST

|

Updated : September 21, 2026 at 12:34 PM IST

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અંબાજી: આસ્થા, ભક્તિ અને શક્તિના ત્રિવેણી સંગમ અંબાજી ધામે ભાદરવી પૂનમ મહામેળો-2026નો ભવ્ય પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. મા અંબાના દિવ્ય રથના પૂજન સાથે પ્રભારી મંત્રી કમલેશ પટેલે ભાદરવી પૂનમ મહામેળાનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. જેમાં જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ વસંત પુરોહિત, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એમ.જે. દવે, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રશાંત સુંબે, પ્રવાસન સચિવ રમેશ મેરજા, આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના વહીવટદાર કૌશિક મોદી સહિતના મહાનુભાવો અને અંબાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના પદાધિકારીઓ સહભાગી બન્યા હતા.

ભાદરવી પૂનમ મહામેળામાં પ્રથમ દિવસે માઈભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતુ. પ્રથમ દિવસે 4 લાખ 37 હજાર 850 પદયાત્રીઓ અંબાજી પહોંચ્યા હતા. જ્યારે VIP અને સ્પેશિયલ દર્શન કેટેગરીમાં 66 હજાર 868 ભક્તોએ માઁ અંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવ્યું હતું.

અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)

આ પ્રસંગે મા અંબાના દિવ્ય રથ ઉપર ડ્રોન દ્વારા પુષ્પવર્ષા કરી ભવ્ય વધામણાં કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મહાનુભાવો દ્વારા રથને ખેંચીને ઉદ્ઘાટન ડોમ સુધી લઈ જવાયો હતો. ઉદ્ઘાટન ડોમ ખાતે મા અંબાની આરતી અને પૂજન સાથે મહામેળાના સાત દિવસીય ધાર્મિક પર્વનો વિધિવત શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. 29થી વધુ જિલ્લા કક્ષાની સમિતિઓ અને ૭,૦૦૦થી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ સમગ્ર સાત દિવસ દરમિયાન ૨૪ કલાક ખડેપગે ફરજ બજાવશે. ‘બોલ મારી અંબે... જય જય અંબે’ના ગગનભેદી જયઘોષ સાથે મા અંબાના પાવન ધામમાં શરૂ થયેલો ભાદરવી પૂનમ મહામેળો લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે ભક્તિ, આસ્થા અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાનો પવિત્ર અવસર બની રહ્યો છે.

અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)

સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 4 લાખ 37 હજાર 850 પદયાત્રીઓ અંબાજી પહોંચ્યા હતા અને માતાજીના દર્શન કર્યા હતા. પ્રથમ દિવસે જ મા અંબાના દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓનો માનવ મહેરામણ જોવા મળ્યો હતો. VIP અને સ્પેશિયલ દર્શન કેટેગરીમાં 66 હજાર 868 ભક્તોએ મા અંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવ્યું હતુ. અંબાજી જતા માર્ગો પર અત્યાર સુધીમાં 12 હજાર 208 પદયાત્રી સંઘો નોંધાયા છે. જ્યારે ઓનલાઈન અને પેઈડ દર્શન કરનારા શ્રદ્ધાળુઓનો આંકડો પણ 4 લાખને પાર જોવા મળ્યો છે.

અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)

મેળા દરમિયાન 5 લાખ 51 હજારથી વધુ પ્રસાદના પેકેટનું વિતરણ કરાયુ હતું. પહેલા જ દિવસે અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટને 32 લાખ 89 હજારથી વધુની રોકડ ભેટ મળી હતી. ભાદરવી પૂનમના મેળામાં મા અંબાના દર્શન માટે સતત ભક્તોની ભીડ વધી રહી છે. જોકે પ્રથમ દિવસે પણ ભક્તોનો મોટો ઘસારો જોવા મળતા આગામી દિવસોમાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો માના દર્શને ઉમટે તેવી શક્યતાઓ છે.

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Last Updated : September 21, 2026 at 12:34 PM IST

TAGGED:

BHADARVI POONAM
BHADARVI POONAM GRAND FAIR
AMBAJI
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ મહામેળો
BHADARVI POONAM GRAND FAIR

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