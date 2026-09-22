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અંબાજી તરફના માર્ગો પર પદયાત્રીઓનો જમાવડો, ડીજે, લાઈટ, કેમેરાથી સજ્જ રથ આકર્ષણનું કેન્દ્ર

ભાદરવી પૂનમને લઈને અંબાજી જતાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના માર્ગો હાલ 'બોલ માડી અંબે... જય જય અંબે'ના નાદથી ગુંજી રહ્યા છે.

ભાદરવી પૂનમ
ભાદરવી પૂનમ (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 11:46 AM IST

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સાબરકાંઠાઃ સાબરકાંઠાના માર્ગો હાલ 'બોલ માડી અંબે... જય જય અંબે'ના નાદથી ગુંજી રહ્યા છે. ભાદરવી પૂનમના મહામેળાને લઈ ગુજરાત સહિત આંતરરાજ્યમાંથી લાખોની સંખ્યામાં માઈભક્તો અંબાજી તરફ પગપાળા પ્રયાણ કરી રહ્યા છે.

ઈડર, વડાલી, ખેડબ્રહ્મા, ખેરોજ સહિતના માર્ગો પર સતત પદયાત્રીઓનો ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે. રસ્તાઓ પર જ્યાં જુઓ ત્યાં હાથમાં ધજા, માથે માતાજીની ચુંદડી અને “જય અંબે”ના નાદ સાથે ભક્તિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

લુણાવાડા, મહીસાગર સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પણ પદયાત્રીઓ રથ સાથે અંબાજી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આગામી આસો નવરાત્રીના આમંત્રણ અને માતાજીના દર્શનની આસ્થા સાથે ભક્તો લાંબી પદયાત્રા કરી રહ્યા છે. ભાદરવી પૂનમના મેળામાં લાખો માઈભક્તો જગતજનની જગદંબાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવશે.

સાબરકાંઠાના માર્ગો પર વિવિધ પદયાત્રા સંઘોના રથ પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. છેલ્લા 50 વર્ષથી માઈભક્તો રથ સાથે અંદાજે 250 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને અંબાજી પહોંચે છે. આ પરંપરા આજે પણ યથાવત્ જોવા મળી રહી છે. અંબિકા નવયુવક પદયાત્રા સંઘ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો રથ ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. રથમાં સીસીટીવી કેમેરા, ડીજે અને લાઈટિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેના કારણે પદયાત્રીઓમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

રસ્તામાં લોકો આ અનોખા રથને જોવા માટે પણ થોભી રહ્યા છે. એક તરફ હજારો પદયાત્રીઓ ભક્તિના રંગે રંગાઈને અંબાજી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ માર્ગો પર વિવિધ સેવા કેમ્પો દ્વારા ભક્તોની સેવા કરવામાં આવી રહી છે. આ સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન 'બોલ માડી અંબે... જય જય અંબે'ના નાદથી સાબરકાંઠાનું વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું છે.

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