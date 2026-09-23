ચાલો અંબાજી: પાનસા નજીક સેવા કેન્દ્રો ધમધમ્યાં, ગોટા સેવા કેમ્પએ જમાવ્યું આકર્ષણ
ભાદરવી પૂનમના મહામેળાને લઈ યાત્રાળુઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અંબાજી જતા માઈભક્તો માટે ઠેર ઠેર સેવા કેમ્પો પણ ધમધમી રહ્યા છે.
Published : September 23, 2026 at 11:34 AM IST
અંબાજી: અંબાજી ખાતે ચાલી રહેલા પ્રસિદ્ધ ભાદરવી પૂનમના મહામેળાને લઈ યાત્રાળુઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દૂર-દૂરથી પગપાળા અંબાજી તરફ જતા માઈભક્તોની સુવિધા માટે પાનસા નજીક વિવિધ સેવા કેન્દ્રોમાં યાત્રાળુઓ માટે નાસ્તો, પાણી સહિતની સેવાઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પાનસા નજીક કડીના જય અંબે ગ્રુપનું ગોટા સેવા કેન્દ્ર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
અહીંં સેવાભાવી કાર્યકરો દ્વારા યાત્રાળુઓનું સ્વાગત કરી તેમને ગરમાગરમ ગોટાનો પ્રસાદ વિતરણ કરવામા આવી રહ્યો છે. મહત્ત્વનું છે કે, માર્ગ પર મોટી સંખ્યામાં ભક્તોની અવરજવર જોવા મળી રહી છે. સેવા કેન્દ્રો શરૂ થતાં લાંબી પદયાત્રા કરતા માઈભક્તોને મોટી રાહત મળી રહી છે. આ પ્રકારની સેવાભાવી સંસ્થાઓના પ્રયાસોથી સમગ્ર માર્ગ પર સેવાભાવનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે.
દર વર્ષે ભરાય છે 3 મેળા
ગુજરાતમા શ્રાવણ માસ પૂર્ણ થતાં જ અંબાજી પર્વ શરૂ થાય છે. ઉતર ગુજરાતની અરવલ્લી પહાડીઓમાં આવેલા અંબાજી શક્તિપીઠમાં માત્ર ગુજરાત જ નહીં પંરતુ સમગ્ર દેશમાંથી લોકો દર્શન માટે આવે છે. અંબાજીમાં દર વર્ષે 2થી 3 મેળાઓ ભરાય છે.
જાણો અંબાજીનો મહિમા
સમગ્ર રાજ્યના લોકો પગપાળા ચાલી અંબાજી આવતા હોય છે. ભાદરવી પૂનમની પદયાત્રાની શરુઆત 170 વર્ષ પહેલા થઇ હતી. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણમાં શિહોરીના રાજમાતાના કુંવર ભિમસિંગજીને પંચાવન વર્ષ થયા હોવા છતા પણ સંતાનની ખોટ હતી. રાજમાતાએ એક દિવસ રામસીંગ રાયકાજી નામના ભુવા પાસેથી આ બાબતે સલાહ માંગી ત્યારે તેમને ખબર પડી કે તેમના કુળદેવી અંબાજી છે, અને તેમના આર્શીવાદ થકી તેમને પારણું બંધાશે.
ત્યારબાદ ભિમસિંગ બાપુને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો, તેમને ત્યાં પારણું બંધાતા તેઓએ 57 વર્ષે અંબાજી ખાતે યજ્ઞ કરવા અને 51 ભૂદેવોને જમાડવા અંબાજી પધારવા કહ્યું હતું. ભુવાજી અને 51 બ્રાહ્મણો સાથે 1841ની ભાદરવી સુદ 10ના રોજ એક સંઘ રૂપે અંબાજી જવા નીકળ્યા હતા. આમ પ્રથમ વખત ભીમસિંગ બાપુના આમંત્રણથી અંબાજી પહોંચેલા આ બ્રાહ્મણો તેમજ આગામી 5 વર્ષ સુધી પગપાળા અંબાજી જવાની માનતા રાખી, ત્યારબાદથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. આજ અંબાજીમાં નાના-મોટા 1600 જેટલા સંઘો દર વર્ષે ચાલતા જાય છે.
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