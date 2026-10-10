પાટણઃ ભાદરવી અમાસને લઇ સિદ્ધપુરમાં માતૃ તર્પણ માટે ઉમટ્યા લોકો, દેશભરમાં માતૃશ્રાદ્ધ માટે પવિત્ર તીર્થધામ
ગુજરાતના પાટણ જિલ્લામાં પ્રાચીન સરસ્વતી નદીના કિનારે વસેલું ઐતિહાસિક નગર સિદ્ધપુર દેશભરમાં માતૃશ્રાદ્ધ માટે પ્રસિદ્ધ છે.
Published : October 10, 2026 at 10:00 AM IST
પાટણઃ ગુજરાતના પાટણ જિલ્લામાં પ્રાચીન સરસ્વતી નદીના કિનારે વસેલું ઐતિહાસિક નગર સિદ્ધપુર દેશભરમાં માતૃશ્રાદ્ધ માટે પ્રસિદ્ધ છે. શ્રીસ્થળ તરીકે ઓળખાતી આ પવિત્ર નગરીના બિંદુ સરોવર ખાતે શ્રાદ્ધ પક્ષ દરમિયાન માતૃશ્રાદ્ધ અને પિંડદાનનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. ભાદરવા માસના પવિત્ર શ્રાદ્ધ પક્ષમાં ગુજરાત સહિત દેશનાં વિવિધ રાજ્યોમાંથી હજારો શ્રદ્ધાળુઓ માતૃશ્રાદ્ધની વિધિ માટે સિદ્ધપુર આવી રહ્યા છે. અમાસના પવિત્ર દિવસે પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ માતૃ તર્પણ અને પિંડદાન કરીને માતૃઋણમાંથી મુક્તિ મેળવ્યાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.
સિદ્ધપુર એટલે માતૃશ્રાદ્ધ માટે દેશભરમાં આગવું સ્થાન ધરાવતું પવિત્ર તીર્થધામ. પ્રાચીન સરસ્વતી નદીના કિનારે આવેલા બિંદુ સરોવર ખાતે માતૃશ્રાદ્ધ કરવાની પરંપરા સદીઓથી ચાલી આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર અહીં માતૃશ્રાદ્ધ અને પિંડદાન કરવાથી દિવંગત માતા પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવાની તક મળે છે. હાલમાં પવિત્ર શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે બિંદુ સરોવર ખાતે માતૃશ્રાદ્ધ માટે શ્રદ્ધાળુઓની અવરજવર વધી છે. અમાસના પવિત્ર દિવસે પણ હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ ધાર્મિક વિધિમાં ભાગ લીધો હતો. પરિવારજનો સાથે આવેલા લોકોએ પોતાની માતા, દાદી અને પરદાદીના આત્માની શાંતિ માટે પિંડદાન અને તર્પણની વિધિ કરાવી હતી.
સિદ્ધપુરના બિંદુ સરોવર ખાતે કારતક, ચૈત્ર અને ભાદરવા માસમાં માતૃશ્રાદ્ધનું વિશેષ મહત્ત્વ માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ભાદરવા માસના શ્રાદ્ધ પક્ષ દરમિયાન ગુજરાત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણ ભારતનાં વિવિધ રાજ્યોમાંથી શ્રદ્ધાળુ પરિવારો અહીં પહોંચે છે. મહારાષ્ટ્રમાં અમાસના દિવસનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્ત્વ હોવાથી મહારાષ્ટ્રીયન પરિવારો પણ મોટી સંખ્યામાં માતૃશ્રાદ્ધ માટે સિદ્ધપુર આવ્યા હતા. તીર્થગોરના માર્ગદર્શન હેઠળ ધાર્મિક વિધિ પૂર્ણ કર્યા બાદ શ્રદ્ધાળુઓએ સંતોષની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.
સિદ્ધપુરના બિંદુ સરોવર ખાતે શ્રદ્ધાળુઓને સુવિધા મળી રહે તે માટે ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા વિવિધ વિકાસકાર્યો કરવામાં આવ્યાં છે. વર્ષ 2012માં અહીં નવા કુંડનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત માતૃશ્રાદ્ધનું મહત્ત્વ સમજાવતું પ્રદર્શન, મ્યુઝિયમ, પાર્કિંગ, શૌચાલય, શ્રાદ્ધવિધિ માટે છત્રીઓ હેઠળ બેઠક વ્યવસ્થા, રુદ્રમહાલયની પ્રતિકૃતિ, ગાર્ડન, સ્નાનાગાર અને એમિનિટી સેન્ટર જેવી સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી છે.
શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન, સ્લોટ બુકિંગ અને ઓનલાઇન પેમેન્ટની વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. યાત્રાધામના વિકાસ સાથે અહીં આવતા શ્રદ્ધાળુઓને સુવિધાસભર ધાર્મિક અનુભવ મળી રહે તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક અંદાજ પ્રમાણે ભાદરવા મહિના અને વર્ષ દરમિયાન 50 હજાર પરિવારો દ્વારા બિંદુ સરોવર ખાતે માતૃશ્રાદ્ધની વિધિ કરવામાં આવી હતી.
આમ, સિદ્ધપુરનું બિંદુ સરોવર માત્ર એક ધાર્મિક સ્થળ જ નહીં, પરંતુ માતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, લાગણી અને ઋણ સ્વીકારવાની પરંપરાનું પ્રતીક પણ છે. શ્રાદ્ધ પક્ષ દરમિયાન દેશભરમાંથી આવતા શ્રદ્ધાળુઓની હાજરી સિદ્ધપુરના ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક મહત્ત્વને વધુ ઉજાગર કરે છે.
આ પણ વાંચોઃ
પાટણ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં હોબાળો, ભાજપે બહુમતીના જોરે ચર્ચા વગર એજન્ડા મંજૂર કરતા કોંગ્રેસનો વિરોધ
પાટણ જિલ્લામાં ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી નવા પાક તરફ વળ્યા, સિદ્ધપુર તાલુકાના ખેડૂતે મરચાની કરી સફળ ખેતી