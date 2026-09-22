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ભાદરવા સુદ અગિયારસે રામદેવપીર મહારાજની જન્મજયંતીની ઉજવણી, ભવનાથના ડુંગર પર નવ ગજના નેજાના દર્શને ભક્તોની ભીડ

ભાદરવા સુદ અગિયારસ એટલે કે એકાદશીના દિવસે રામદેવપીર મહારાજની જન્મજયંતી ઉજવાય છે, ભવનાથમાં વહેલી સવારથી ભક્તો દર્શને આવી રહ્યા છે.

ભવનાથના ડુંગર પર નવ ગજના નેજાના દર્શને ભક્તોની ભીડ
ભવનાથના ડુંગર પર નવ ગજના નેજાના દર્શને ભક્તોની ભીડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 2:12 PM IST

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જૂનાગઢ: આજે ભાદરવા સુદ અગિયારસ એટલે કે ભાદરવા સુદ એકાદશીના પાવન અવસરે રામદેવજી મહારાજના મંદિરે વિશેષ ઉત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ દિવસને રામદેવપીર મહારાજની જન્મજયંતીના અવસર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભવનાથ તળેટીમાં વાઘેશ્વરી મંદિર નજીક પર્વત પર આવેલા રામદેવપીર મંદિરે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે આવી રહ્યા છે. આજના દિવસે રામદેવપીર મહારાજને નવ ગજનો નેજો અર્પણ કરવાની વિશેષ પરંપરા પણ જોવા મળે છે, જેના દર્શન માટે ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે.

ભાદરવા સુદ એકાદશીનું મહત્વ

આજે ભાદરવા સુદ એકાદશીના પાવન અવસરે નવ બીજના ધણી એવા રામદેવપીર મહારાજના મંદિરે વિશેષ ઉત્સવ જોવા મળે છે. રામદેવપીર સાથે જોડાયેલી પરંપરા અનુસાર આજના દિવસે રામદેવપીરનું પ્રાગટ્ય થયું હતું, તેથી ભાદરવા સુદ એકાદશીને તેમની જન્મજયંતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

ભવનાથના ડુંગર પર નવ ગજના નેજાના દર્શને ભક્તોની ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

રામદેવપીરનું પ્રાગટ્ય અને કથા

રામદેવપીરના પ્રાગટ્ય સાથે ધાર્મિક કથા જોડાયેલી છે. રણુજાના રાજા અજમલ અને રાણી મીણલદેના સંતાન તરીકે રામદેવપીર મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. અજમલજી અને મીણલદે દ્વારકાધીશની કઠોર ભક્તિ અને આરાધના કરતા હતા, જેથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ તેમને વચન આપ્યું હતું કે હું સંતાનના રૂપમાં રામદેવપીરના રૂપે આપને ત્યાં જન્મ લઈશ. કૃષ્ણના આ વચન મુજબ ભાદરવા સુદ અગિયારસના દિવસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અંશ સમાન રામદેવજી મહારાજનો જન્મ થયો હતો.

રામદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય અને નેજા ઉત્સવ

રામદેવજી મહારાજ સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક કથા અનુસાર આજના દિવસે રામદેવજી મહારાજને નેજો અર્પણ કરવાની પણ વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. નવ ગજનું કપડું અને નવ અલગ-અલગ રંગોથી બનેલો નેજો અગિયારસ અને બીજના દિવસે દરેક રામદેવપીર મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી ચડાવવામાં આવે છે.

ભાદરવા સુદ અગિયારસે રામદેવપીર મહારાજની જન્મજયંતીની ઉજવણી
ભાદરવા સુદ અગિયારસે રામદેવપીર મહારાજની જન્મજયંતીની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત રામદેવપીરના નોરતાના દિવસો દરમિયાન પણ નવ દિવસ અખંડ જ્યોત પ્રગટાવીને રામદેવપીર મહારાજ પ્રત્યે ભાવિકો પોતાની શ્રદ્ધા પ્રગટ કરતા હોય છે. રામદેવપીર મહારાજને બાર બીજના ધણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેમને ભાવિકો દ્વારા બાર બીજ અને નવ નેજા ધરવામાં આવે છે. રામદેવપીર સાથે જોડાયેલી બાર બીજનું પણ અલગ-અલગ મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ભાદરવી બીજને સૌથી મોટી બીજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

ભવનાથમાં આવેલા રામદેવપીર મંદિર સાથે એક પ્રાચીન માન્યતા પણ જોડાયેલી છે. તે મુજબ રામદેવપીર મહારાજના મંદિરે ચાર યુગના પાઠ થયા છે, એટલે અહીં બીજના દિવસે દર્શન કરવાથી ચાર યુગના પાઠનું પુણ્ય મળે છે.

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