ETV Bharat / state

વાવના ભાચલી ગામે વરસાદ થયાના 7 દિવસ બાદ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ, ગામલોકોની સ્થિતિ દયનીય

વાવ તાલુકાના ભાચલી ગામે વરસાદી પાણી ભરાઈ રહેતા ગામ લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

વાવના ભાચલી ગામે વરસાદ થયાના 7 દિવસ બાદ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ
વાવના ભાચલી ગામે વરસાદ થયાના 7 દિવસ બાદ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વાવ-થરાદ: આમ તો વરસાદ આવે એટલે ખેડૂતો અને ગામ લોકો ખુશખુલાલ થતા હોય છે. પરંતુ વાવ-થરાદ જિલ્લાના ભાચલી ગામે વરસાદે લોકોની મુશ્કેલીઓ વધારે દીધી છે. છેલ્લા અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી ગામ લોકો વરસાદી પાણી વચ્ચે જીવવા માટે મજબૂર બન્યા છે. તંત્ર સમક્ષ અનેકવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. પરંતુ આ રજૂઆતો આજ દિન સુધી અધ્ધર તાલ જ ચાલી રહી છે.

ચોમાસા પહેલા પ્રિમોન્સુનની કામગીરી પાછળ લાખો રૂપિયા તંત્ર ખર્ચ કરીને આયોજન કરતું હોય છે અને બેઠકોના દોર શરૂ કરી લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ હકીકતમાં ભાચલી ગામમાં તમામ પ્રીમોન્સુનના પ્લાન જાણે પાણીમાં ડૂબી ગયા હોય તે પ્રકારે ચારે તરફ પાણી જ જોવા મળી રહ્યું છે.

વાવના ભાચલી ગામે વરસાદ થયાના 7 દિવસ બાદ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)

છેલ્લા સપ્તાહથી વધુ સમયથી ગામમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણી અને મચ્છરોના ઉપદ્રવ વચ્ચે ગામમાં ભયંકર રોગચાળો ફેલાવવાની દહેશત ગામલોકોને સતાવી રહી છે. ગામ લોકોનું કહેવું છે કે, તંત્રને રજૂઆત બાદ તંત્રની ટીમોએ ગામમાં પહોંચીને ગામની પરિસ્થિતિનુ નિરીક્ષણ કર્યું. પરંતુ ગામમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીનો નિકાલ થયો નથી. જોકે આરોગ્ય વિભાગ ગામમાં હજુ પહોંચ્યું જ ન હોવાના આક્ષેપો ગામ લોકોએ કર્યા છે.

સ્થાનિક મહિલા પુતળી બેને કહ્યું કે, અમારા ઢોર હેરાન થાય છે. ઢોર બાંધતા હતા ત્યાં પાણી આવ્યું. પતરા તણાઈ ગયા કંઈ વધ્યુ નથી. ઘરમાં પણ ખૂબ પાણી આવ્યું હતું. મહિના સુધી ઓસરે એમ નથી. પશુ હેરાન થાય છે, અમે હેરાન થઈએ છીએ.

વાવના ભાચલી ગામે વરસાદ થયાના 7 દિવસ બાદ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ
વાવના ભાચલી ગામે વરસાદ થયાના 7 દિવસ બાદ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)

ગામના લોકોએ ગામમાં વરસાદી પાણીથી થયેલા નુકસાન અંગે સરકાર સહાય ચૂકવે તેવી માંગ કરી છે. એટલું જ નહીં ગામ ભરાતા વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માટેની પણ માંગ કરી છે. જોકે તંત્ર દ્વારા વરસાદી પાણીના નિકાલની કામગીરી ઝડપી કરવામાં નહીં આવે તો આગામી દીવસોમાં વધુ વરસાદ પડે તો પરિસ્થિતિ આનાથી પણ ભયંકર બને તેવી ચિંતા ગામલોકોમાં જોવા મળી રહી છે.

અન્ય ગ્રામિણ પુનમભાઈ પંડ્યાએ કહ્યું કે, એટલો બધો પાણીનો ત્રાસ છે સીમા વગરનો. અમારા વિસ્તારમાં 64 ઘરોમાં પાણી છે. અત્યારે પાણી ચાલુ છે અને ઊંચા ઘર હતા તેમને નિકાલ થઈ ગયો છે. રાત્રે અહીં સુવાતું નથી, મચ્છર ખાઈ જાય છે. પશુઓને હેરાન કરે છે અને રાત્રે સાવચેત ન રહીએ તો વધારે પાણી આવે તેવી સમસ્યા છે. સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે આના માટે કોઈ રસ્તો કરે.

વાવના ભાચલી ગામે વરસાદ થયાના 7 દિવસ બાદ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ
વાવના ભાચલી ગામે વરસાદ થયાના 7 દિવસ બાદ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પાસેથી વિગતો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે જણાવ્યું કે, ભાચલી ગામમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થયા બાદ તંત્રની વિવિધ ટીમોએ ગામની મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિઓનો તાગ મેળવ્યો હતો. જોકે તંત્રએ ભરેલા વરસાદી પાણી તેમજ વધુ સ્થિતિ ન બગડે તેને લઈને જરૂરી કાર્યવાહી હથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

વડોદરા 'ખાડાનગરી': લાખોના ખર્ચે કરાયેલું પેચવર્ક ઉખડ્યું, પાલિકાની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો

રાજકોટ ઉપર દુષ્કાળનો ઓછાયો? મનપાએ સરકાર પાસે આખા વર્ષના પાણીની માંગણી કરી

16 ઓગસ્ટથી માછીમારીની નવી સિઝનનો પ્રારંભ, ગીર સોમનાથના 10 બંદરો પર 7500 જેટલી બોટ દરિયો ખેડશે

TAGGED:

VAV THARAD NEWS
BHACHALI VILLAGE
FLOOD WATER
ભાચગી ગામ
VAV THARAD NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.