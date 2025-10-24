ઉપલેટામાં બંગાળી સોની સમાજ દ્વારા દિવાળીના પર્વે મહાકાલી માતાજીની પૂજા અને વિસર્જન ઉત્સવની ઉજવણી
દિવાળીની રાત્રે અંદાજે 10,000થી 12,000 લોકો માતાજીના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવે છે.
Published : October 24, 2025 at 9:11 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં બંગાળી સોની સમાજ દ્વારા વર્ષ 1996થી દિવાળીના પાવન પર્વ નિમિત્તે મહાકાલી માતાજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરી પૂજા મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ ઉત્સવના અંતિમ દિવસે મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે. દિવાળીની રાત્રે માતાજીની પૂજા-અર્ચના સાથે મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, જેમાં ઉપલેટા સોના-ચાંદી એસોસિએશન વર્ષોથી સાથ-સહકાર આપે છે. આ ઉત્સવમાં ઉપલેટા તેમજ આસપાસના વિસ્તારોના લોકો, આગેવાનો, અગ્રણીઓ અને ભક્તો મોટી સંખ્યામાં જોડાય છે.
દિવાળીની રાત્રે શરૂ થતી આ પૂજા-વિધિ ચાર દિવસ સુધી ચાલે છે, જે દરમિયાન સવારે અને સાંજે માતાજીની આરતી તેમજ વિવિધ પ્રકારના ભોગ-પ્રસાદ ધરાવવામાં આવે છે. આરતીનો લાભ લેવા અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા માટે ભક્તો અને શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહે છે. દિવાળીની રાત્રે અંદાજે 10,000થી 12,000 લોકો માતાજીના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવે છે.
ઉપલેટામાં રહેતા અંદાજે 400થી 500 બંગાળી સોની પરિવારો આ ઉત્સવનું આયોજન કરે છે, જેમાં કોલકાતાની જેમ ભવ્ય ઉજવણી થાય છે. આ ઉત્સવનો ઉદ્દેશ સમગ્ર જીવસૃષ્ટિનું કલ્યાણ, સૌનું સ્વાસ્થ્ય, આરોગ્ય અને દીર્ઘાયુષ્યની કામના સાથે ભક્તોને માતાજીના દર્શનનો લાભ આપવાનો છે. આયોજકો દ્વારા ઉપલેટા પંથકના આગેવાનો અને અગ્રણીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે, જેઓ આરતી અને પ્રસાદનો લાભ લે છે.
વર્ષ 1996થી ચાલતી આ પરંપરાના અંતિમ દિવસે સવારે માતાજીની આરતી અને પૂજા બાદ ઉપલેટા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર અબીલ-ગુલાલ સાથે શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. આ શોભાયાત્રામાં ભક્તોને પ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવે છે, અને રસ્તામાં દર્શન માટે લોકો ઉમટે છે. ઉત્સવ દરમિયાન રોજ માતાજીને વિવિધ પ્રસાદ ધરાવવામાં આવે છે, અને સવાર-સાંજની આરતી યોજાય છે. અંતિમ દિવસે રવિવારે મધ્યરાત્રિથી શરૂ થતી પૂજા-વિધિ સવારના પાંચ વાગ્યા સુધી ચાલે છે. આ પછી મૂર્તિનું વિસર્જન ઉપલેટા શહેરના સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના પટાંગણમાં આવેલી મોજ નદીમાં ધામધૂમથી કરવામાં આવે છે.
