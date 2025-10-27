ETV Bharat / state

કેજરીવાલ પર આપના પૂર્વ નેતા કરસનદાસ બાપુ બગડ્યા, કહ્યું કેજરીવાલને ખેડૂતોની સમસ્યા કોઈ ગતાગમ નથી

જૂનાગઢ આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા કરસનદાસ બાપુએ અરવિંદ કેજરીવાલની આગામી ગુજરાત મુલાકાતને લઈને સણસણતા પ્રહાર કર્યા છે. સાંભળો તેમણે શું કહ્યુ... ?

આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા કરશનદાસ બાપુના અરવિંદ કેજરીવાલ પર શાબ્દિક પ્રહાર
આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા કરશનદાસ બાપુના અરવિંદ કેજરીવાલ પર શાબ્દિક પ્રહાર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ: 31મી ઓક્ટોબરના રોજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતી છે. આ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગર ખાતે ખેડૂત સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની સાથે પંજાબના વર્તમાન મુખ્યપ્રધાન ભગવંત માન પણ આવી રહ્યા છે. જેને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા કરસનદાસ બાપુએ અરવિંદ કેજરીવાલ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.

કેજરીવાલ ખેડૂતોના ખંભે બંદૂક ફોડીને કરે છે રાજકારણ

કરશનદાસ બાપુએ અરવિંદ કેજરીવાલ પર ખેડૂતોના ખંભે બંદૂક ફોડીને રાજકારણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. કરસનદાસ બાપુએ અરવિંદ કેજરીવાલને ખોટા અને જુઠ્ઠા વ્યક્તિ ગણાવીને તેમની ગુજરાત મુલાકાતને રાજકીય પ્રેરિત ગણાવી છે.

આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા કરશનદાસ બાપુના અરવિંદ કેજરીવાલ પર શાબ્દિક પ્રહાર (Etv Bharat Gujarat)

કેજરીવાલને ખેડૂતોની સમસ્યાના કોઈ પણ જાતની ગતાગમ નથી

આગામી 31મી ઓક્ટોબરના રોજ આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલની સાથે પંજાબના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી ભગવત માન સુરેન્દ્રનગર ખાતે આવી રહ્યા છે. આપના નેતાઓની ગુજરાત મુલાકાતને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના ભૂતપૂર્વ નેતા કરસનદાસ બાપુએ વખોડી છે અને તેમની ભરપુર ટીકા કરી છે. તેમની આગામી ગુજરાત મુલાકાતને રાજકારણથી પ્રેરિત હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. અરવિંદ કેજરીવાલને ખેડૂતને લગતા પ્રશ્નો અને ખેડૂતની સમસ્યાના કોઈ પણ જાતની ગતાગમ પડતી નથી. આવી વ્યક્તિ ગુજરાતમાં ખેડૂતોના ખભે બંદૂક રાખીને રાજકારણ કરવા માટે આવી રહ્યા છે.

ખેડૂતોની ચિંતા હોય તો પંજાબ સરકારથી સીધી મદદ કરે

આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર કેજરીવાલ પર કરસનદાસ બાપુએ આરોપ લગાવતા જણાવ્યું હતું કે, જો આમ આદમી પાર્ટી અને કેજરીવાલને ખેડૂતોની કોઈ પણ ચિંતા હોય તો પંજાબ સરકારના સહયોગથી ગુજરાતના ખેડૂતોને સીધી મદદ જાહેર કરીને ખેડૂતોને સાચા અર્થમાં ઉપયોગી થવું જોઈએ. કરસનદાસ બાપુ એવું માને છે કે, ખેડૂત જીવતો જાગતા ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, માટે ખેડૂતોને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે હાથો બનાવી અને રાજકારણ કરશે તો આવા નેતાઓને કુદરત પણ માફ નહીં કરે.

કેજરીવાલ ખેડૂતોની મદદ માટે નહીં પરંતુ ભડકાવવા માટે આવી રહ્યા છે

અહીંથી ન અટકતા કરસનદાસ બાપુએ કેજરીવાલ પર વધુ એક સનસનીખેજ આરોપ લગાવતા જણાવ્યું હતું કે, કેજરીવાલ ગુજરાતમાં ખેડૂતોની મદદ માટે નહીં પરંતુ માત્ર ગુજરાતના ખેડૂતોને ભડકાવવા માટે આવી રહ્યા છે, માટે ખેડૂતોએ તેનો ભોગ ન બનવું જોઈએ.

  1. ભૂમિપુત્રો પર કુદરત રૂઠી ! જુનાગઢ પંથકમાં મગફળી બાદ હવે કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ નીકળે તેવી સ્થિતિ
  2. ગીર સોમનાથમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન, સરકાર પાસે સહાયની માંગ

