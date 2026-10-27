દિવાળી પહેલા ગાંધીનગર મનપાને મળશે નવા મેયર અને ડે.મેયર, 3 નવેમ્બરે નામો જાહેર થશે
ભાજપે ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં 44માંથી 38 સીટો પર જીત મેળવી હતી
Published : October 27, 2026 at 7:43 AM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પ્રચંડ જીત મેળવ્યાના બે સપ્તાહની અંદર નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂકને લઈને ચાલી રહેલી રાહનો હવે અંત આવવા જઈ રહ્યો છે. ચૂંટણીનાં પરિણામો જાહેર થયાના 13 દિવસ બાદ આખરે સામાન્ય સભાનો એજન્ડા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આગામી 3 નવેમ્બરે યોજાનારી આ સભામાં મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરની પસંદગી સહિત સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની વરણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
સેક્ટર-17 સ્થિત મહાનગરપાલિકાની કચેરીના સભાખંડમાં મંગળવારે બપોરે 12 વાગ્યે સામાન્ય સભા મળશે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર રજા પર હોવાથી ઇનચાર્જ કમિશનર અને જિલ્લા કલેક્ટર રવિન્દ્ર ખતાલે દ્વારા સભાનો સત્તાવાર એજન્ડા બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.
સભાની શરૂઆત મેયરની ચૂંટણીની પ્રક્રિયાથી થશે. ત્યારબાદ ડેપ્યુટી મેયરની પસંદગી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના 12 સભ્યોનાં નામોની જાહેરાત પણ કરવામાં આવશે. સામાન્ય સભા પૂર્ણ થયા બાદ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની અલગ બેઠક યોજાશે, જેમાં ભાજપના મેન્ડેટના આધારે કમિટીના ચેરમેનની નિમણૂક કરવામાં આવશે.
બીજી તરફ, ભાજપમાં પદાધિકારીઓનાં નામો નક્કી કરવાની કવાયત અંતિમ તબક્કામાં હોવાનું જાણવા મળે છે. પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ દ્વારા સ્થાનિક નેતાઓ સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરીને સંભવિત નામોની પેનલ તૈયાર કરવામાં આવી છે. ચાલુ સપ્તાહના અંત સુધીમાં પક્ષ દ્વારા નામો પર આખરી મહોર મારવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
3 નવેમ્બરે સામાન્ય સભા દરમિયાન ભાજપનો સીલબંધ મેન્ડેટ ખોલવામાં આવશે અને તેના આધારે મેયર, ડેપ્યુટી મેયર સહિત અન્ય પદાધિકારીઓનાં નામો સત્તાવાર રીતે જાહેર થશે. હવે સૌની નજર ભાજપ કોને મહત્ત્વની જવાબદારીઓ સોંપે છે તેના પર ટકેલી છે.
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