બનાસકાંઠાઃ દાંતામાં કોતરમાં પાણી પીવા આવેલા રીંછનો હુમલો, મહિલા ઘાયલ
બનાસકાંઠામાં ફરી એકવાર રીંછનો હુમલો થતા સમગ્ર પંથકમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
Published : September 29, 2026 at 10:35 PM IST
બનાસકાંઠાઃ દાંતા તાલુકાના સિયાવાડા ગામે રીંછના હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. રીંછના હુમલામા એક મહિલા ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે. ઘાયલ મહિલાને પ્રાથમિક સારવાર દાંતાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં અપાઈ હતી. જોકે મહિલાની ગંભીર હાલતને જોતા બાદમાં તેને વધુ સારવાર માટે પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે.
બકરાં શોધવા ગઈ હતી મહિલાઓ
દાંતા તાલુકાના સિયાવાડા ગામમાં જંગલમાં બકરા શોધવા માટે ચાર મહિલાઓ ગામના જંગલમાં ગઈ હતી. આ સમયે કોતરમાં પાણી પીવા માટે આવેલા એક રીંછે અચાનક જ હુમલો કરી દીધો હતો. ચાર મહિલાઓમાંથી પૈકી એક મહિલા ઉપર રીંછે હુમલો કરતા તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનાની જાણ થતા તાત્કાલિક ગામ લોકો દ્વારા 108ની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. 108 ની ટીમે જંગલમાં અડધા કિલોમીટર સુધી અંદર જઈને ઈજાગ્રસ્ત મહિલાનું રેસ્ક્યૂ કર્યું હતું અને તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડી હતી.
જંગલમાં ન જવા વનવિભાગની અપીલ
ઘટનાની જાણ વન વિભાગને કરવામાં આવતા વન વિભાગની ટીમો પણ સિયાવાડા ગામ ખાતે પહોંચી હતી. આ ગામ આસપાસ પર્વતીય વિસ્તાર અને જંગલ વિસ્તાર હોવાથી અહીંયા રીંછોનો વસવાટ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. મહિલા પર હુમલા બાદ રીંછ જંગલમાં પલાયન થઈ ગયું હતું. વન વિભાગની ટીમ દ્વારા પણ ગામ લોકોને જંગલમાં ન જવા માટે અનુરોધ કરાયો છે.
આ અંગે Etv Bharatએ જિલ્લા વન વિભાગ અધિકારી જોડે ટેલીફોનિક વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, દાંતા તાલુકાના સિયાવાડા ગામે રીંછના હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. ચાર મહિલાઓ બકરા શોધવા માટે જંગલમાં ગઈ હતી, તે સમય દરમિયાન રીંછે હુમલો કર્યો છે. હુમલામાં એક મહિલાને ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. વન વિભાગની ટીમો હાલ ગામમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે, તેમજ ઈજાગ્રસ્ત મહિલાને પણ તમામ પ્રકારની મદદ મળે તે માટે વન વિભાગની ટીમ કામે લાગી છે.
જિલ્લા વન વિભાગ અધિકારીએ વધુમાં કહ્યું કે, રીંછ પોતાના બચ્ચાઓ સાથે હોય છે, ત્યારે આ પ્રકારના હુમલા કરતું હોય છે. પ્રાણીઓના મેટીંગ સમયે જંગલમાં જવું હિતાવવા નથી, જેથી આ પ્રકારે જોખમી રીતે જંગલમાં ન જવા માટે પણ ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે.
સમગ્ર ઘટના અંગે સ્થાનિક હુરમા અંગારીએ જણાવ્યું કે, અમારા ગામના લોકોના ગઈકાલે જંગલમાં બકરા ગુમ થયા હતા, જેને શોધવા માટે ચાર મહિલાઓ જંગલમાં ગઈ હતી. આ સમય દરમિયાન રીંછ પાણી પીવા આવ્યું અને તેને અચાનક હુમલો કરી દીધો. આ હુમલામાં એક મહિલાને ઈજાઓ પહોંચી છે.