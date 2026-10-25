તહેવારમાં સો.મીડિયા પ્લેટફોર્મથી સસ્તાના ચક્કરમાં ખરીદી કરતા સાવધાન, છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા લોકોએ ગ્રાહકોને ચેતવ્યા
ઓનલાઈન ખરીદીમાં છેતરપિંડીનો ભોગ બનનાર જૂનાગઢના કેટલાક લોકોએ દિવાળી અને તહેવારોના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી ખરીદી કરતા લોકોને સાવધાન કરતા ચેતવ્યા.
Published : October 25, 2026 at 9:25 PM IST
જુનાગઢ: દિવાળી જેવો સૌથી મોટો તહેવાર બસ નજીકના દિવસોમાં જ આવી રહ્યો છે. દિવાળીના તહેવારોને લઈને લોકો કપડાથી લઈને ઘર સજાવટ, જૂતા, અત્તર, ચશ્મા, દવા તેમજ ફેશનની કેટલીક વસ્તુઓની ખરીદી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેરાતો જોઈને ત્યાંથી જ કરતા હોવાનું ચલણ ખૂબ જ વધી ગયું છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર દરેક ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ કરતી રિલ જોવા મળે છે. જેનાથી આકર્ષાઈને કેટલાક ગ્રાહકો ખરીદી કરે છે. પરંતુ જ્યારે તેમણે મંગાવેલી ચીજ વસ્તુઓ તેમના ઘર સુધી પહોંચે છે ત્યારે તેને ખબર પડે છે કે તેમની ખરીદી ખોટી જગ્યા પર કરી હતી અને તેઓ છેતરપિંડી નો ભોગ બન્યા છે. આવી જ છેતરપિંડીનો ભોગ બનનાર જૂનાગઢના કેટલાક લોકોએ દિવાળી અને તહેવારોના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી ખરીદી કરતા લોકોને સાવધાન કરતા ચેતવ્યા.
લોભામણી જાહેરાત થકી થાય છે છેતરપિંડી
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી ખરીદી કરીને છેતરાયેલા ગ્રાહકો કેતનભાઇ દોશી, જાગૃતીબેન શાહ, જગત અજમેરા અને જયશ્રીબેને તેમના પ્રતિભાવો ETV ભારત સમક્ષ વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ પર આવતી જાહેરાતો ખૂબ જ આકર્ષિત હોય છે અને તેમાં જે ચીજ વસ્તુઓનો વેચાણ થાય છે તેની કિંમત એકદમ મામુલી હોય છે. જેને કારણે અમે પણ ભૂતકાળમાં આવી જાહેરાતોમાં આવીને છેતરપિંડીનો ભોગ બની ચૂક્યા છે. જગત ભાઈ અજમેરાએ કપડાની ખરીદી કરી તો તે તેની કિંમત કરતા પણ ખૂબ ઓછી કિંમતે સ્થાનિક બજારમાંથી મળી જાય એવું કપડું તેમને અપાયું. તેને પરત કર્યું તો આજ દિન સુધી કપડું કે પૈસા તેને પરત મળ્યા નથી.
જુનાગઢના ધારાશાસ્ત્રી કિરીટ સંઘવી પણ અગાઉ આ જ પ્રકારની સોશિયલ મીડિયા જાહેરાત થકી ચીજ વસ્તુઓ મંગાવીને છેતરાઈ ચૂક્યા છે. થોડા દિવસ પહેલા જ તેમણે ઓટોમેટિક આંખરના નંબરની રેન્જ ફિક્સ કરી આપે તે પ્રકારના ચશ્માની ખરીદી કરી હતી. જે બિલકુલ બોગસ નીકળ્યા. તો થોડા મહિના પૂર્વે પુસ્તકની ખરીદી કરી હતી. આજે બુક કે પૈસા તેમને પરત મળ્યા નથી.
કિરીટભાઈ જણાવે છે કે, જે રીતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી થાય છે તેની રજીસ્ટર ઓફિસ કે વેચાણ કોઈ નિર્ધારિત સ્થળેથી થતું હોય છે એવું કોઈ ચોક્કસ સ્થળ હોતું નથી. જેને કારણે ખરીદી બાદ જો કોઈ પણ ગ્રાહક છેતરપિંડીનો ભોગ બને તો તેને કાયદાકીય રીતે પણ પડકારી શકાતું નથી. વધુમાં જે કોઈ પણ ખરીદી અને વેચાણ થાય છે તે ગ્રાહકો સુધી બંધ પેકેટમાં મળે છે. ઓપન ડિલિવરી વેચાણ કરતા એકમો દ્વારા થતી નથી. જ્યારે તમે કોઈ પણ મંગાવેલી ચીજ વસ્તુ કુરિયર દ્વારા તમારી ઘરે પહોંચે અને તમે સ્વીકારી લો ત્યાર પછી તમે તેને ખોલીને જુઓ તો તેમાં તમે જે ચીજ વસ્તુઓ મંગાવી હોય તેની જગ્યા પર કોઈ અલગ વસ્તુઓ અથવા તો તેની અંદર કંઈ પણ ન નીકળે. આવા કિસ્સા પણ સામે આવ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં કુરિયરનું પાર્સલ ખુલી ગયા બાદ કાયદાકીય રીતે પણ તેને પડકારી શકાતું નથી. જેથી કોઈ પણ ગ્રાહક તહેવારોના સમયમાં ખૂબ જ સાવચેતી અને જાગૃતિ સાથે ઓનલાઇન અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી ખરીદી કરે તો તેઓ સંભવિત છેતરપિંડીથી બચી શકે.
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