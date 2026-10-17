QR કોડ અને લિંકથી પાસ ખરીદતા પહેલા ચેતજો, ખેલૈયાઓને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે સાયબર ઠગો!
DCP લવિના સિન્હાએ અજાણી પ્રોફાઇલથી પાસ ન ખરીદવા અને ફ્રોડ થાય તો 1930 પર જાણ કરવા અપીલ કરી
Published : October 17, 2026 at 2:01 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રીમાં ગરબાની રમઝટ માણવા માટે ખેલૈયાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જાણીતા ગાયકોના કાર્યક્રમો અને મોટા ગરબા આયોજનોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે લોકો પાસ ખરીદતા હોય છે. જોકે, ખેલૈયાઓના આ ઉત્સાહનો લાભ ઉઠાવવા સાયબર ઠગો પણ સક્રિય થયા છે. અજાણ્યા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ મારફતે ગરબાના પાસ આપવાની લાલચ આપીને ફેક QR કોડ અને નકલી પેમેન્ટ લિંક મોકલી નાણાં પડાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. આ અંગે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને ફરિયાદો મળી છે અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ફેક QR કોડ અને લિંકથી પેમેન્ટ કરાવવાનો પ્રયાસ
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચનાં ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (DCP) લવિના સિન્હા, IPSએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં નવરાત્રીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો છે અને ગરબાના પાસ મેળવવા માટે લોકો ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતા હોય છે. આ દરમિયાન કેટલાક અજાણ્યા લોકો અને નકલી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ મારફતે ફેક QR કોડ અથવા નકલી લિંક મોકલી પેમેન્ટ કરવાની માંગ કરવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદો મળી છે.
આ ફરિયાદોના આધારે સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ સમગ્ર મામલે યોગ્ય તપાસ કરી રહી છે અને આવી પ્રવૃત્તિઓ પાછળ કોણ સંડોવાયેલું છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અજાણી પ્રોફાઇલથી ગરબાના પાસ ખરીદશો નહીં
DCP લવિના સિન્હાએ ખેલૈયાઓને અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ અથવા સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ મારફતે ગરબાના પાસ ખરીદવા નહીં. પાસ ખરીદવા માટે આયોજકોની અધિકૃત વેબસાઇટ અથવા સત્તાવાર પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
સોશિયલ મીડિયા પર પાસ સસ્તા ભાવે આપવાની ઓફર મળે અથવા કોઈ અજાણી વ્યક્તિ પાસ આપવાના બહાને તાત્કાલિક પેમેન્ટ કરવાનું કહે તો સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. પેમેન્ટ કરતા પહેલાં વેબસાઇટ અને લિંક અધિકૃત છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ. માત્ર પાસ મેળવવાની ઉતાવળમાં અજાણી લિંક પર ક્લિક કરવાથી અથવા નકલી QR કોડ સ્કેન કરીને પેમેન્ટ કરવાથી નાણાકીય છેતરપિંડીનો ભોગ બનવાની શક્યતા રહે છે.
ફ્રોડ થાય તો તાત્કાલિક 1930 પર કોલ કરો
DCP લવિના સિન્હાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ વ્યક્તિ સાથે આ પ્રકારની સાયબર છેતરપિંડી થાય અથવા આવી શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ ધ્યાનમાં આવે તો તાત્કાલિક 1930 સાયબર હેલ્પલાઈન નંબર પર સંપર્ક કરવો. સાથે જ અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને પણ જાણ કરવી જોઈએ.
નવરાત્રી દરમિયાન ગરબાના પાસ ખરીદતી વખતે ઉતાવળ કરવાને બદલે સાવચેતી રાખવી અને અધિકૃત માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. કારણ કે ગરબાના પાસ મેળવવાની ઉતાવળમાં કરવામાં આવેલી એક ભૂલ પણ નાણાકીય નુકસાનનું કારણ બની શકે છે.
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