વકીલો માટે BCIની નવી સોશિયલ મીડિયા ગાઇડલાઇન: કોર્ટ, જજ અને કેસ અંગે ભ્રામક પોસ્ટ કરશો તો થશે કાર્યવાહી
BCIની નવી ગાઇડલાઇન મુજબ હવે જજ અને કોર્ટની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડે તેવા કોઈપણ પ્રકારના સોશિયલ મીડિયા કન્ટેન્ટ પર કડક નિયંત્રણ રહેશે
Published : July 21, 2026 at 2:50 PM IST
અમદાવાદ: સોશિયલ મીડિયાના વધતા પ્રભાવ વચ્ચે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ વકીલો, કાયદાના વિદ્યાર્થીઓ અને ઇન્ટર્ન્સ માટે ડિજિટલ આચારસંહિતાને લઈને મહત્વપૂર્ણ અને કડક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. 17 જુલાઈ, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા આ પરિપત્રનો હેતુ ન્યાયતંત્રની ગૌરવ, કોર્ટની મર્યાદા અને વકીલાત વ્યવસાયની વિશ્વસનીયતા જાળવવાનો છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતે પણ આ પરિપત્રને સમર્થન આપ્યું છે.
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની નવી ગાઇડલાઇન મુજબ હવે કોર્ટ પરિસર, કોર્ટરૂમ અથવા ન્યાયિક કાર્યવાહી સંબંધિત રીલ્સ, શોર્ટ વીડિયો, સનસનીખેજ પોસ્ટ અથવા જજ અને કોર્ટની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડે તેવા કોઈપણ પ્રકારના સોશિયલ મીડિયા કન્ટેન્ટ પર કડક નિયંત્રણ રહેશે. કોર્ટની કાર્યવાહીને મનોરંજન અથવા લોકપ્રિયતા મેળવવાના સાધન તરીકે રજૂ કરવામાં આવશે તો તેને વ્યાવસાયિક ગેરવર્તણૂક ગણવામાં આવશે.
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના વધતા ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખીને પણ મહત્વપૂર્ણ નિયમો જાહેર કર્યા છે. AIથી બનાવેલી તસવીરો, ડીપફેક વીડિયો, વોઇસ ક્લોનિંગ, કોર્ટ અથવા જજને લગતું ભ્રામક ડિજિટલ કન્ટેન્ટ તેમજ નકલી કોર્ટ આદેશો અથવા ફેક ચુકાદા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવા સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.માર્ગદર્શિકા મુજબ વકીલો કોઈપણ કેસ અંગે એવી ટિપ્પણી કરી શકશે નહીં જેનાથી કેસની સુનાવણી અથવા ન્યાયિક પ્રક્રિયા પર અસર થતી હોય. સાથે જ ક્લાયન્ટની ગોપનીય માહિતી, કેસના દસ્તાવેજો અથવા કોર્ટની પરવાનગી વગરની માહિતી જાહેર કરવી પણ ગંભીર શિસ્તભંગ માનવામાં આવશે.આ ઉપરાંત નવા વકીલોના એનરોલમેન્ટ અને કાયદાના વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ સમયે સોશિયલ મીડિયા આચારસંહિતાનું પાલન કરશે તે અંગે એફિડેવિટ લેવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે. તેનો હેતુ શરૂઆતથી જ જવાબદાર ડિજિટલ વર્તનની શિસ્ત વિકસાવવાનો છે.
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના સભ્ય એડવોકેટ અનિલ કેલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની આ માર્ગદર્શિકા સમયની જરૂરિયાત છે. સોશિયલ મીડિયા પર કોર્ટ, જજ અથવા ન્યાયિક પ્રક્રિયા અંગે ભ્રામક, અપમાનજનક અથવા ગેરજવાબદાર કન્ટેન્ટ શેર કરનાર વકીલો સામે એડવોકેટ્સ એક્ટ હેઠળ શિસ્તભંગની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત પણ આ માર્ગદર્શિકાના અસરકારક અમલ માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને તમામ વકીલો, કાયદાના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ઇન્ટર્ન્સને તેનો કડક પાલન કરવાની અપીલ કરી છે.BCIએ તમામ રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોને ડિજિટલ એથિક્સ કમિટી રચવા સૂચના આપી છે.
આ કમિટી સોશિયલ મીડિયા સંબંધિત ફરિયાદોની તપાસ કરશે અને જરૂરી હોય ત્યાં શિસ્તભંગની કાર્યવાહી માટે ભલામણ કરશે.ડિજિટલ યુગમાં સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ અનિવાર્ય બની ગયો છે, પરંતુ તેની સાથે વ્યાવસાયિક જવાબદારી પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. BCIની નવી ગાઇડલાઇનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને ન્યાયતંત્રની ગૌરવ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો છે, જેથી કોર્ટ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા પ્રત્યે લોકોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બને.
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