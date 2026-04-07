ETV Bharat / state

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ; જામનગર જિલ્લામા 16 જાહેરનામા બહાર પાડવામાં આવ્યા

જિલ્લામાં ચૂંટણીને નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન કરવા માટે વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે 'એક્શન મોડ'માં આવ્યું

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​જામનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના પડઘમ વાગી રહ્યા છે ત્યારે જામનગર શહેર અને જિલ્લામાં લોકશાહીના આ પર્વને નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન કરવા માટે વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે 'એક્શન મોડ'માં આવી ગયું છે. જામનગર જિલ્લા કલેક્ટર પી.બી. પંડ્યાના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર જિલ્લામાં આદર્શ આચારસંહિતાનો અમલ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ચૂંટણીની જાહેરાત થતાની સાથે જ સરકારી મશીનરી હરકતમાં આવી છે અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવાથી લઈને ચૂંટણી પ્રક્રિયાના સુચારુ સંચાલન માટે મજબૂત વ્યૂહરચના ઘડવામાં આવી છે. શહેર અને ગ્રામ્ય સ્તરે મતદારો નિર્ભય થઈને મતદાન કરી શકે તે માટે પોલીસ અને મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

​ચૂંટણી અધિકારીઓની નિમણૂક અને જાહેરનામા

​ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર સીધી દેખરેખ રાખવા માટે મહત્વની જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત જામનગર જિલ્લા માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) અને જામનગર શહેર (મહાનગરપાલિકા) માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનરની ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ચૂંટણી દરમિયાન શાંતિ જળવાઈ રહે અને આચારસંહિતાનો ભંગ ન થાય તે હેતુથી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા વિવિધ 16 જેટલા જાહેરનામા બહાર પાડવામાં આવ્યા છે.

​કાયદો અને વ્યવસ્થા હથિયારો જમા કરવાની કામગીરી

​ચૂંટણી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે હથિયારબંધીના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા મળેલી માહિતી મુજબ, અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર જિલ્લામાંથી કુલ 883 પરવાનાવાળા હથિયારો પોલીસ મથકોમાં જમા કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, જાહેર મિલકતો પર કરવામાં આવેલું રાજકીય લખાણ અને પ્રચાર સામગ્રી હટાવવાની ઝુંબેશ પણ તેજ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત શહેર અને જિલ્લાભરમાંથી આશરે 7800 જેટલા હોર્ડિંગ્સ અને પોસ્ટરો દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

​ઉમેદવારો માટે ખર્ચની મર્યાદા નક્કી

​ચૂંટણી પંચ દ્વારા ઉમેદવારો માટે ચૂંટણી ખર્ચની મર્યાદા પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે.

  • ​મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવાર: વધુમાં વધુ 9 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરી શકશે.
  • ​જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવાર: વધુમાં વધુ 6 લાખ રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ કરી શકશે.

ચૂંટણી પ્રક્રિયાની તંત્રની તૈયારી અંગે કલેક્ટર પી બી પંડ્યાએ વિગતવાર માહિતી આપી, જેમાં મતદાન મથકોની સંખ્યા, ROની નિમણૂંક, મતદારોની સંખ્યા, રાજકીય પક્ષો સાથે પરામર્શ, નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂંક અંગે જણાવ્યું. તેમણે ચૂંટણીનું શાંતિપૂર્ણ આયોજન થાય તે અંગે જણાવતા કહ્યું કે, "ચૂંટણી પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવા માટે તંત્ર સજ્જ છે. આચારસંહિતાના ભંગ બદલ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને તમામ સ્તરે નિરીક્ષકો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JAMNAGAR LOCAL ELECTION COLLECTOR
JAMNAGAR ELECTION NOTIFICATION
JAMNAGAR COLLECTOR
STHANIK SWARAJ ELECTION
JAMNAGAR LOCAL ELECTION COLLECTOR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.