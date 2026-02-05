ETV Bharat / state

નર્મદામાં 40થી વધુ જળાશય અને ધોધ પર ન્હાવા તથા પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ, જાણો કેમ લેવાયો આ નિર્ણય?

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
નર્મદા: નર્મદાના જાણીતા નિનાઇ ધોધ, ઝરવાણી, પોઇચા-ભાઠા સહિતના 40થી વધુ જળાશયો અને ધોધ પર પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લાદી દીધો છે, જેથી પ્રવાસીઓમાં નિરાશા ફેલાઇ છે. નર્મદા જિલ્લામાં વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર રજાઓમાં આવતા પ્રવાસીઓ આ જિલ્લાના પ્રખ્યાત ધોધ અને જળાશયોમાં ન્હાવા માટે જતા હતા. આ દરમિયાન ઊંડા પાણીમાં ડુબવાની અનેક ઘટનાઓ સામે આવી હતી. આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે તંત્ર દ્વારા પ્રતિબંધનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે આ ધોધ અને જળાશયોમાં કોઇ પણ ન્હાતા પકડાશે તો તંત્ર દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

નર્મદાના 46 જળાશય અને ધોધમાં પ્રવેશવા અને ન્હાવા પર પ્રતિબંધ

નર્મદા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરજણ ડેમના નીચેના ભાગે, પોઇચા ભાઠામાં, માંડણ ગામ, રામપુરા ઘાટ, જીતનગર, બાર ફળિયા ગામના કાળીયાભૂત ધોધ, ગામડી ભાઠા, કરજણ ઓવારા, ગુવાર ભાઠા, પોઇચા તથા કરજણ બ્રિજ નીચે, ઓરી-સિસોદ્રા- પાટણા - વરાછા નર્મદા નદીનો કિનારો, જુના ઘાટા ધોધ, વિસાલખાડી, જૂનારાજ, ગોરા હરિધામ આશ્રમના પાછળના ભાગે, ગરૂડેશ્વર વિયર ડેમની પાછળ, વાંસલા નદી કિનારે, એકતા ક્રૂઝ જેટી પોઇન્ટ -1, સૂર્ય કુંડ, વાગડીયા ગામ જુના બ્રીજ પાસે, ગોરા નવા બ્રીજ પાસે, ગોરા ત્યાગી ઘાટ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેટી પોઇન્ટ, સરદાર સરોવર ડેમ વ્યુ પોઇન્ટ 1 અને 2, નર્મદા ડેમ, નર્મદા ડેમ પાછળના બોટ પોઇન્ટથી મોખડી પોટા ઘાટ, ડાઈક 1,2,3 અને ટેન્ટ સિટી 2 પાસે, ઝીરો પોઇન્ટ ભૂમલીયા, વોટર એરોડ્રામ, ઝરવાણી ધોધ, ખલવાણી, તિલકવાડા અને રેંગણ તથા વાસણ નર્મદા નદી ઓવારો, નિનાઈ ધોધ, કોકમ હનુમાનજી મંદિર, ચોપડવાવ ડેમ અને નાની કાકડી આંબા ડેમ પર પ્રવેશ પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે.

નર્મદા પર સ્નાન કરવા પ્રતિબંધ હટાવવા સાધુ-સંતોની માંગ

પોઇચા મંદિરે આવતા પ્રવાસીઓની માગ છે કે માં નર્મદા નદી પવિત્ર નદી છે ત્યારે ધોધ સહિત નદીઓમાં સ્નાન કરવા પર પ્રતિબંધ હટાવવામાં આવે કારણકે આવતા મહિને માં નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમા શરૂ થવા જઈ રહી છે ત્યારે માં નર્મદામાં સ્નાન કરવાનો એક મહિમા પણ છે. નર્મદા પરિક્રમા કરતા સાધુ સંતો પણ માને છે કે જે ધોધ અને ઝરણાં વહે છે ત્યાં ઉંડું હોઈ ત્યારે જે પ્રવાસીઓ આવે છે જેમને ખબર ન હોઈ તો અનેક ઘટના ડુબવાની બનતી હોય છે જે નિર્ણય બરાબર છે પરંતુ માં નર્મદામાં તો સ્નાન કરવાથી ભક્તોના અનેક પાપ ધોવાતા હોઇ નર્મદા નદી પર સ્નાન કરવા પર પ્રતિબંધ હટાવવામાં આવે.

