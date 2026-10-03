NCIBની ફરિયાદના આધારે NHRCએ ગુજરાત સરકારને નોટિસ ફટકારી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
NCIBના રાજસ્થાનના ડાયરેક્ટર રાજકુમાર ગર્ગ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી જનહિતની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા...
Published : October 3, 2026 at 8:50 AM IST
નવી દિલ્હીઃ NCIBના રાજસ્થાનના ડાયરેક્ટર રાજકુમાર ગર્ગ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી જનહિતની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, રાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર પંચ (NHRC)એ ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય વિભાગને નોટિસ પાઠવી છે. આ નોટિસ જામનગરમાં કથિત નકલી હૃદયની સર્જરી અને અંદાજે ₹6 કરોડની તબીબી છેતરપિંડીના કેસને લગતી છે. આ સમગ્ર માહિતી NCIBએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ X (પહેલા ટ્વિટર) પર 3 ઓક્ટોબરની સવારે 7:39 વાગ્યે પોસ્ટ કરીને આપી છે.
ફરિયાદમાં અનેક ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, 100થી વધુ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરીને બિનજરૂરી કાર્ડિયાક પ્રક્રિયાઓ (જેમ કે સ્ટેન્ટ બેસાડવા) કરાવવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે સરકારી આરોગ્ય યોજનાઓ હેઠળ છેતરપિંડીપૂર્ણ દાવાઓ કરવામાં આવ્યા હતા.
NHRCએ નિર્દેશ આપ્યો છે કે, આ મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે અને ચાર અઠવાડિયાની અંદર 'કાર્યવાહી અહેવાલ' (ATR) રજૂ કરવામાં આવે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
જામનગર સ્થિત જીસીસ હાર્ટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટના ડૉ. પાર્શ્વ વોરા પર આરોપ છે કે, દોઢ વર્ષમાં આ ડૉક્ટરે 800થી વધારે દર્દીઓની સારવાર કરી હતી. આ આંકડાથી સ્વાસ્થ્ય વિભાગને શંકા ગઈ અને તપાસ કરતા આખો ગોરખધંધો બહાર આવ્યો. આ દર્દીઓમાંથી 105થી વધારે સ્વસ્થ વ્યક્તિઓના હાર્ટની સર્જરી કરી દેવાઈ. એટલું જ નહીં 6 કરોડ રૂપિયાનો દાવો પણ સરકારી યોજનામાં બિલ મુકીને કર્યો.
આરોપ તો એ પણ લાગ્યા હતા કે, સંસ્થાના અન્ય ભાગીદાર-સંચાલકોને ગંધ ન આવે, માટે આરોપીએ આયુષ્યમાન કાર્ડના લાભાર્થીઓ માટે ઑનલાઈન સહિત પ્રક્રિયાનું એક્સેસ પોતાના પાસે જ રાખ્યું હતું. શહેરમાં ડૉક્ટરોને લોભાવવા માટે દર્દીને રિફર કરવા પર ડૉ. વોરા 20 ટકા કમિશન પણ આપતા હતા. હાર્ટ સંબંધી તપાસ-સારવારમાં સંસ્થાને થતી આવકના 56 ટકા એકલા ડૉ. પાર્શ્વ વોરા લેતા હતા. અને સંબંધિત રજિસ્ટટર અને કાગળો સાથે છેડછાડ કરતા હોવાનો પણ તેમના પર આરોપ લાગ્યો છે.
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