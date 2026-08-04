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બરોડા ડેરીમાં રીપીટ થિયરી યથાવત, દિનુ મામા ફરી પ્રમુખ અને જી.બી. સોલંકી ઉપપ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટાયા

પ્રદેશ ભાજપ સહકારિતા સેલના સંયોજક બિપીનભાઈ પટેલના મેન્ડેટ મુજબ દિનુ મામા ફરી પ્રમુખ અને જી.બી. સોલંકી ઉપપ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટાયા.

દિનુ મામા ફરી પ્રમુખ અને જી.બી. સોલંકી ઉપપ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટાયા
દિનુ મામા ફરી પ્રમુખ અને જી.બી. સોલંકી ઉપપ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટાયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 2:08 PM IST

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વડોદરા: જિલ્લાની સહકારી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી સંસ્થા બરોડા ડેરીની પ્રમુખ-ઉપ્રમુખની ચૂંટણીમાં ફરી એકવાર જૂની ટીમ પર વિશ્વાસ મુકાયો છે. પ્રદેશ ભાજપ સહકારિતા સેલના મેન્ડેટ મુજબ દિનુ મામા પ્રમુખ અને જી.બી. સોલંકી ઉપપ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટાયા છે.

બરોડા ડેરીમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં રીપીટ થિયરી યથાવત રહી છે. પ્રદેશ ભાજપ સહકારિતા સેલના સંયોજક બિપીનભાઈ પટેલ દ્વારા જાહેર કરાયેલા મેન્ડેટ મુજબ પ્રમુખ તરીકે દિનુ મામા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે જી.બી. સોલંકીના નામ પર સર્વાનુમતે મહોર વાગી છે.

વડોદરાની સહકારી ક્ષેત્રની અગ્રણી સંસ્થા બરોડા ડેરીમાં આજે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. સમગ્ર સહકારી ક્ષેત્રની નજર આ ચૂંટણી પર મંડાયેલી હતી. ચૂંટણી પહેલાંથી જ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટે વિવિધ અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ અંતે પ્રદેશ ભાજપ સહકારિતા સેલ દ્વારા જાહેર કરાયેલા મેન્ડેટ મુજબ ફરી એકવાર જૂની ટીમ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

દિનુ મામા ફરી પ્રમુખ અને જી.બી. સોલંકી ઉપપ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટાયા (Etv Bharat Gujarat)

બિપીનભાઈ પટેલે મેન્ડેટ જાહેર કર્યું
પ્રદેશ ભાજપ સહકારિતા સેલના સંયોજક બિપીનભાઈ પટેલે સત્તાવાર રીતે મેન્ડેટ જાહેર કરતાં પ્રમુખ પદ માટે દિનુ મામા અને ઉપપ્રમુખ પદ માટે જી.બી. સોલંકીના નામની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ યોજાયેલી ચૂંટણીમાં બંનેના નામ પર સર્વાનુમતે મહોર વાગી હતી. પરિણામે બરોડા ડેરીમાં રીપીટ થિયરી યથાવત રહી છે.

દિનુ મામા ફરી એકવાર બરોડા ડેરીના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત થતાં તેમના સમર્થકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બીજી તરફ જી.બી. સોલંકીને પણ સતત બીજી વખત ઉપપ્રમુખ તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. બંને હોદ્દેદારોની સર્વાનુમતે પસંદગી થતા ચૂંટણી પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં પૂર્ણ થઈ હતી.

સહકારી ક્ષેત્રની મહત્વની સંસ્થા
બરોડા ડેરી વડોદરા જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી અને મહત્વપૂર્ણ સંસ્થા તરીકે ઓળખાય છે. જિલ્લાના હજારો દૂધ ઉત્પાદક ખેડૂતો અને સહકારી મંડળીઓ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવતી આ સંસ્થાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની પસંદગી સહકારી ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

નવા કાર્યકાળ દરમિયાન દૂધ ઉત્પાદકોના હિત, ડેરીના વિકાસ અને વિવિધ યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ ઉપસ્થિત આગેવાનો અને ડિરેક્ટરોએ નવી ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. બરોડા ડેરીના આગામી કાર્યકાળ દરમિયાન સંસ્થાની પ્રગતિ, ખેડૂતોના હિત અને સહકારી ક્ષેત્રને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે સૌ સાથે મળીને કાર્ય કરવાની પ્રતિબદ્ધતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

બરોડા ડેરીની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં રીપીટ થિયરી યથાવત રહી છે. પ્રદેશ ભાજપ સહકારિતા સેલના મેન્ડેટ મુજબ દિનુ મામા ફરી પ્રમુખ અને જી.બી. સોલંકી ફરી ઉપપ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટાયા છે. સહકારી ક્ષેત્રની આ મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી બાદ હવે નવી ટીમ પાસેથી ખેડૂતો અને ડેરીના સર્વાંગી વિકાસ અંગે મોટી અપેક્ષાઓ સેવાઈ રહી છે.

આ પણ વાંચો...

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