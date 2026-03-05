ETV Bharat / state

બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન ચૂંટણી વિવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટ 16 માર્ચે આપશે ચુકાદો, હાલની કમિટી માત્ર ડે-ટુ-ડે કામ કરશે

આ મામલે જસ્ટિસ નિરલ મહેતાની કોર્ટ સમક્ષ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ મામલે અંતિમ ચુકાદો 16 માર્ચે જાહેર કરવામાં આવશે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 12:38 PM IST

અમદાવાદ: બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી સંદર્ભે દાખલ થયેલી અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. આ મામલે જસ્ટિસ નિરલ મહેતાની કોર્ટ સમક્ષ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. કોર્ટ આજે ચુકાદો આપવાની હતી, પરંતુ હવે આ મામલે અંતિમ ચુકાદો 16 માર્ચે જાહેર કરવામાં આવશે.

કોર્ટ દ્વારા અગાઉ આપવામાં આવેલી વચગાળાની વ્યવસ્થા હાલ યથાવત રાખવામાં આવી છે. એટલે કે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની વર્તમાન કમિટી હવે માત્ર કાર્યકારી કમિટી તરીકે કામ કરશે અને ડે-ટુ-ડે કામકાજ સંભાળશે. પરંતુ કોઈ મહત્વના કે પોલિસી સંબંધિત નિર્ણય લેવાની મંજૂરી આ કમિટીને નહીં હોય.

હાઇકોર્ટ દ્વારા એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, અંતિમ ચુકાદો આવે ત્યાં સુધી ચૂંટણીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેલેટ પેપર સુરક્ષિત રાખવાના રહેશે અને કોર્ટની મંજૂરી વગર ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર કરી શકાશે નહીં.

આ મામલે વડોદરાના અરજદાર પ્રદીપસિંહ સોલંકી અને રામચંદ્ર પ્રજાપતિ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં BCCI, બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન તેમજ પૂર્વ ક્રિકેટર કિરણ મોરે, અમુલ જીકાર, અનંત ઇન્દુલકર અને અમર પેટીવાલેને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા હતા.

અરજદારોના જણાવ્યા મુજબ, બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી પ્રમુખ, સેક્રેટરી અને ખજાનચી સહિતના પદો માટે યોજાઈ હતી. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટના વર્ષ 2022ના ચુકાદા મુજબ કોઈ વ્યક્તિ 9 વર્ષ સુધી હોદ્દા પર રહી હોય તો તે આપોઆપ ચૂંટણી માટે અયોગ્ય બને છે. તેમજ સતત બે ટર્મ પછી 3 વર્ષનો કુલિંગ પિરિયડ ફરજિયાત ગણાયો છે. આ આધારે અરજદારો દ્વારા ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ રજૂઆત કરીને કિરણ મોરે, અમુલ જીકાર, અનંત ઇન્દુલકર અને અમર પેટીવાલેને અયોગ્ય જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં ચૂંટણી અધિકારીએ આ વાંધા પર કોઈ નિર્ણય લીધો નહોતો અને ઉમેદવારોની ફાઇનલ યાદી જાહેર કરી દીધી હતી.

બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન તરફથી કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં જરૂરી સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ ફરિયાદોના નિરાકરણ માટે ઓમ્બુડ્સમેનની વ્યવસ્થા પણ છે, જેના ચેરમેન તરીકે કેરળ હાઇકોર્ટના પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ એ.જે. દેસાઈ કાર્યરત છે. તેથી અરજદારો પાસે અન્ય કાનૂની વિકલ્પ ઉપલબ્ધ હોવાથી સીધી હાઇકોર્ટમાં અરજી ટકતી નથી.

સામે પક્ષે અરજદારો દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, BCCI અને બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન સંપૂર્ણ ખાનગી સંસ્થા નથી. ભારતમાં ઓર્ગેનાઇઝ ક્રિકેટ ઉપર BCCIનું સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ છે અને તે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોને અવગણી શકતું નથી. અરજદારોના વાંધા ઉપર કોઈ નિર્ણય લીધા વગર ઉમેદવારોની ફાઇનલ યાદી જાહેર કરવી તે લોકશાહીના સિદ્ધાંતોનો ભંગ ગણાય.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ નોંધ્યું હતું કે, BCCI અને BCA સંપૂર્ણપણે ખાનગી સંસ્થા નથી. કારણ કે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ BCCIમાં પણ જોડાયેલા હોય છે અને BCCI ભારતમાં ઓર્ગેનાઇઝ ક્રિકેટ ઉપર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ ધરાવે છે.

કોર્ટએ નોંધ્યું હતું કે, ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સ્ક્રૂટિની માત્ર એક મિકેનિકલ પ્રક્રિયા નથી. જો ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિઓ સામે અરજી કરવામાં આવે તો કોર્ટ મૂકપ્રેક્ષક બની રહી શકે નહીં. જોકે ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ તેને હાલ સ્ટે આપવી શક્ય નથી.

હવે આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટ 16 માર્ચે અંતિમ ચુકાદો જાહેર કરશે. જેના કારણે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણીના પરિણામ અંગેની અનિશ્ચિતતા હાલ યથાવત રહી છે.

