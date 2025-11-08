ETV Bharat / state

બારડોલીમાં મહિલાની હત્યાનો કોયડો ઉકેલાયો, પ્રેમી જ હત્યારો નીકળ્યો, પૈસાના ઝઘડામાં લિવ ઈન પાર્ટનરે મોત આપ્યું

મહિલાની ઓળખ પોલીસ માટે પડકાર હતી કારણકે મહિલાના હાથ પર આશા અને અંગ્રેજીમાં છૂદણા સિવાય બીજા કંઈ પોલીસ પાસે પુરાવા નહોતા.

બારડોલીમાં પ્રેમીએ કરી મહિલાની હત્યા
બારડોલીમાં પ્રેમીએ કરી મહિલાની હત્યા
Published : November 8, 2025 at 8:11 PM IST

બારડોલી: આજથી ચાર દિવસ પહેલા બારડોલીના સેજવાડ ગામની સીમમાંથી એક અજાણી મહિલાની હત્યા કરાયેલી લાશ મળી હતી. મહિલાની ઓળખ પોલીસ માટે પડકાર હતી કારણકે મહિલાના હાથ પર આશા અને અંગ્રેજીમાં છૂદણા સિવાય બીજા કંઈ પોલીસ પાસે પુરાવા નહોતા. પોલીસે તપાસની શરૂઆત કરી અને આ મૃતક યુવતી કામરેજ દેવીપૂજક સમાજની દીકરી હોવાનું બહાર આવ્યું. પરિવારના સભ્યને બોલાવી ઓળખ કરાવી તો મૃતકનું નામ આશા હોવાનું બહાર આવ્યું.

બારડોલીમાં પ્રેમીએ કરી મહિલાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે પરિવારની પૂછપરછ કરતા મૃતક મહિલાના છુટાછેડા થયા હતા અને અર્જુન નામના યુવાનના પ્રેમમાં હતી. પણ આશા અને અર્જુનના પ્રેમની તેમના સમાજને ખબર પડી જતા સમાજ દ્વારા મૃતકના પરિવારને 50 હજારનો દંડ કરવામાં આવ્યો હતો. મૃતક આશા આ દંડની રકમ પ્રેમી અર્જુન પાસે માંગતા પ્રેમીએ 20 હજાર આપી દીધા હતા. અર્જુને બાકીના રૂપિયાની વ્યવસ્થા થશે ત્યારે આપશે એમ કહ્યું હતું. આ બાકી નીકળતા રૂપિયાને લઇને આશા અને અર્જુનને ઝગડા થતા હતા.

બારડોલીમાં પ્રેમીએ કરી મહિલાની હત્યા
બારડોલીમાં પ્રેમીએ કરી મહિલાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક આશા પતિ દિપક સાથે છૂટાછેડા થયા બાદ રખડુ જીવન ગુજારતી હતી. અને ત્યારબાદ અર્જુન વાંસફોડીયાનાં સંપર્કમાં આવતા બંને સાથે રહેતા હતા. આ દરમ્યાન બંને કાકરાપાર દર્શન કરવા ગયા હતા. અને ફરતી વેળાએ બાકી નીકળતા 30 હજાર રૂપિયાને લઇને મૃતક આશાએ અર્જુન સાથે ઝગડો કર્યો હતો. આવેશમાં આવેલા અર્જુને લાકડીના ફટકા મારી આશાની હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસ તપાસમાં અર્જુનનું નામ ખુલતા પોલીસે અર્જુનને ખેડાથી ઝડપી પાડી પૂછપરછ કરતા અર્જુને હત્યા કર્યાની કબૂલાત કરી હતી. જે બાદ પોલીસે અર્જુનને જેલ ભેગો કરી દીધો હતો.

બારડોલીમાં પ્રેમીએ કરી મહિલાની હત્યા
બારડોલીમાં પ્રેમીએ કરી મહિલાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

સુરત જિલ્લામાં ઉપરા છાપરી બે અલગ-અલગ ઘટનામાં બંને મહિલા પરણિત હતી. કોસંબાના તરસાડી વિસ્તારમાં બેગમાંથી મળેલી લાશ પણ એક પરણિત મહિલાની હતી અને એ પણ બે વર્ષના બાળકને લઈ દિલ્હીથી કોસંબા રહેતા પ્રેમી પાસે આવી હતી અને પ્રેમી પર લગ્ન માટે દબાણ કરતા પ્રેમીએ પતાવી દીધી હતી. જયારે બારડોલીના કિસ્સામાં પણ મહિલા પરણિત હતી, પતિ સાથે છૂટાછેડા થતા પ્રેમી સાથે રહેતી હતી અને પૈસાની લેતીદેતીમાં પ્રેમીએ પતાવી દીધી. એટલે આવા કિસ્સા સમાજમાં લાલબત્તી સમાન છે.

