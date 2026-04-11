બારડોલી-વ્યારા હાઈવે લોહીલુહાણ: અજાણ્યા વાહનની ટક્કરે છ વર્ષીય નર દીપડાનું કમકમાટીભર્યું મોત

હાઈવે પર વાહનોની અનિયંત્રિત ગતિ વન્યજીવો માટે કાળ સાબિત થઈ રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 9:16 AM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના બારડોલીથી વ્યારાને જોડતા નેશનલ હાઈવે 53 પર વન્યજીવોના મોતનો સિલસિલો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. આજે નવી કિકવાડ ગામની સીમમાં રસ્તો ઓળંગી રહેલા એક અંદાજે છ વર્ષીય પુખ્ત વયના નર દીપડાને કોઈ અજાણ્યા વાહન ચાલકે જોરદાર ટક્કર મારતા દીપડાનું ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણપંખેરુ ઉડી ગયું હતું. હાઈવે પર વાહનોની અનિયંત્રિત ગતિ વન્યજીવો માટે કાળ સાબિત થઈ રહી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આજે જ્યારે નવી કિકવાડ ગામ પાસે લોકોની અવરજવર શરૂ થઈ, ત્યારે હેતલબેન પટેલના ખેતરની નજીક એક દીપડો લોહીલુહાણ હાલતમાં પડેલો જોવા મળ્યો હતો. ભટલાવ ગામના જાગૃત નાગરિક જીગ્નેશભાઈ રાઠોડની નજર આ મૃત દીપડા પર પડતા તેમણે તુરંત 'ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ'ના પ્રમુખ જતીન રાઠોડને જાણ કરી હતી. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ દીપડો હાઈવે ક્રોસ કરી રહ્યો હોય ત્યારે પુરપાટ ઝડપે આવતા કોઈ અજાણ્યા વાહને તેને અડફેટે લીધો હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું.

અકસ્માતની જાણ થતા જ તેન સામાજિક વનીકરણ રેંજના RFO શૈલેષભાઈ પટેલ પોતાની ટીમ સાથે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. વન વિભાગે મૃત દીપડાનો કબજો મેળવી તેને તેન રેંજ ઓફિસ ખાતે ખસેડ્યો હતો. વન અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, મૃત દીપડો શારીરિક રીતે સંપૂર્ણ તંદુરસ્ત હતો. પેનલ ડોક્ટરો દ્વારા પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ ઉચ્ચ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ દીપડાના શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.

બારડોલીથી બાજીપુરા સુધીનો પટ્ટો શેરડીના ખેતરો અને પાણીની ઉપલબ્ધતાને કારણે દીપડાઓનો કુદરતી વસવાટ બની ગયો છે. 'ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ'ના પ્રમુખ જતીન રાઠોડે આ ઘટના અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "આ વિસ્તારમાં દીપડાઓની વસ્તી નોંધપાત્ર છે. ખોરાક અને પાણીની શોધમાં તેઓ વારંવાર હાઈવે પર આવે છે. ભૂતકાળમાં પણ આ માર્ગ વન્યજીવો માટે જીવલેણ સાબિત થયો છે. તંત્ર દ્વારા અહીં સેફ્ટી વોલ બનાવવામાં આવે અને વાહનચાલકો માટે સ્પીડ લિમિટ તેમજ વન્યજીવ કોરિડોરના બોર્ડ લગાવવામાં આવે તે સમયની માંગ છે."

સ્થાનિક રહીશો અને પ્રાણીપ્રેમીઓમાં આ ઘટનાને પગલે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જો વન વિભાગ અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં વધુ વન્યજીવો અકસ્માતનો ભોગ બને તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

