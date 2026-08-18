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બારડોલી સુગર ફેક્ટરીની ચૂંટણીમાં મોટો ઉલટફેર, ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સહિત સહકાર પેનલનો કારમો પરાજય

એશિયાની સૌથી મોટી સહકારી સંસ્થા બારડોલી સુગર ફેક્ટરીમાં સત્તાધારી સહકાર પેનલનો કારમો પરાજય થયો અને કિસાન પરિવર્તન પેનલ વિજેતા બની.

ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સહિત સહકાર પેનલનો કારમો પરાજય
ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સહિત સહકાર પેનલનો કારમો પરાજય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 4:30 PM IST

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બારડોલી: એશિયાની સૌથી મોટી સહકારી સંસ્થાઓમાંની એક ગણાતી બારડોલી સુગર ફેક્ટરીની ચૂંટણીના પરિણામોએ સૌને ચોંકાવી દીધા છે. સત્તાધારી સહકાર પેનલનો કારમો પરાજય થયો છે અને 'કિસાન પરિવર્તન પેનલ'નો વિજય થતાં સહકારી રાજકારણમાં મોટો ભૂકંપ આવ્યો છે.

ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમારની હાર ચર્ચાનો વિષય

આ ચૂંટણીમાં સૌથી મોટી ચર્ચાનો વિષય સ્થાનિક ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમારની હાર બની છે. સુગર ફેક્ટરી જેવી મહત્વની સંસ્થામાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેલા ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમારનો પરાજય સભાસદોના બદલાયેલા મિજાજને સ્પષ્ટ કરે છે. ઉપલબ્ધ આંકડાઓ મુજબ, તેઓ 'અ.ન./અ.આ.જા.' બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા. જેમાં તેમને સહકાર પેનલ તરફથી 882 મત મળ્યા હતા. જેની સામે કિસાન પરિવર્તન પેનલના ઉમેદવાર તરુણભાઈ જગુભાઈ વાઘેલાએ 1424 મત મેળવીને 542 મતના અંતરથી વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે.

ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સહિત સહકાર પેનલનો કારમો પરાજય (Etv Bharat Gujarat)

ભાવેશ પટેલની પણ હાર: ભાજપ પ્રેરિત પેનલને આંચકો

ધારાસભ્ય ઉપરાંત પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભાવેશ પટેલની પણ હાર થતાં ભાજપ પ્રેરિત સહકાર પેનલને મોટો આંચકો લાગ્યો છે. આ ચૂંટણી પરિણામો સાબિત કરે છે કે સહકારી સંસ્થાઓમાં રાજકીય દખલગીરી અને પગપેસારો સામે સભાસદોએ આ વખતે ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને કડક જનાદેશ આપ્યો છે.

સુગર ફેક્ટરીની ચૂંટણી
સુગર ફેક્ટરીની ચૂંટણી (Etv Bharat Gujarat)

સભાસદોનો જનાદેશ: સત્તાધારી પેનલનો ગઢ તૂટ્યો

સ્થાનિક સભાસદોમાં જોવા મળેલા આ પરિવર્તનના તરંગોએ સત્તાધારી પેનલના ગઢને તોડી પાડ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે, નવી ચૂંટાયેલી 'કિસાન પરિવર્તન પેનલ' ખેડૂતોના હિતમાં કેવા નિર્ણયો લે છે અને આગામી સમયમાં સંસ્થાના સંચાલનમાં કેવા ફેરફારો જોવા મળે છે.

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TAGGED:

BARDOLI SUGAR FACTORY
COOPERATIVE ELECTION
ISHWAR PARMAR
KISAN PANEL
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