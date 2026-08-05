સુરત: બારડોલી નગરપાલિકામાં સામાન્ય સભા માત્ર 5 મિનિટમાં પૂરી થતાં કોર્પોરેટર સ્વાતિ પટેલના નેતૃત્વમાં ધરણા
સ્વાતિ પટેલે વાર્ષિક હિસાબો, સ્વિમિંગ પુલ ગ્રાન્ટ અને કન્સલ્ટન્સી ફી અંગે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા, છેલ્લા 5 વર્ષમાં 13 કરોડની આવક સામે 13 કરોડની જાવક.
Published : August 5, 2026 at 8:21 PM IST
સુરત: બારડોલી નગરપાલિકામાં પ્રજાના પ્રશ્નો અને હિસાબોની પારદર્શિતાને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. બારડોલીના કોર્પોરેટર સ્વાતિ પટેલ દ્વારા પાલિકાની સામાન્ય સભામાં વાર્ષિક હિસાબો, ટી.પી. સ્કીમ અને કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ અંગે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સત્તાધીશો દ્વારા સંતોષકારક ખુલાસો ન આપી માત્ર ૫ મિનિટમાં જ સામાન્ય સભા આટોપી લેવામાં આવતા વિરોધ પક્ષે ઉગ્ર આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે.
આ અંગે વિગતો આપતા કોર્પોરેટર સ્વાતિ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગઇકાલે રજૂ થયેલા વાર્ષિક હિસાબો અને અહેવાલોમાં વ્યાપક અનિયમિતતાઓ અને ગફલાઓ જોવા મળ્યા છે. છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર 13 કરોડની આવકની સામે 13 કરોડની જાવક બરાબર બતાવી દેવામાં આવી છે.
હિસાબો અને ગેરરીતિ અંગેના ગંભીર આક્ષેપ
- સ્વિમિંગ પુલની ગ્રાન્ટ પર સવાલ: ચોમાસા કે શિયાળા જેવી મોસમમાં જ્યારે સ્વિમિંગ પુલનો ઉપયોગ થતો નથી અને તેની આવક ઝીરો હોય છે, ત્યારે પણ નિયમિતપણે બબ્બે લાખ રૂપિયા ચુકવી દેવામાં આવે છે. આ નાણાંથી કોનું ઘર ભરાઈ રહ્યું છે કે કોઈ રાજકીય પ્રભાવ હેઠળ આ ચાલી રહ્યું છે?
- કન્સલ્ટન્સી ફીના નામે કરોડોનો ધુમાડો: છેલ્લા 5 વર્ષમાં કન્સલ્ટન્સી ફી પેટે 3 કરોડથી વધુની રકમ ચૂકવી દેવાઈ છે. ચોમાસામાં શહેરમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાતી હોય અને ચેમ્બરોની સ્થિતિ ખરાબ હોય, ત્યારે આવા કન્સલ્ટન્ટ્સ રાખવાનો શું અર્થ?
- વીજળી બિલ અને અન્ય ખર્ચ: સોલાર પેનલ હોવા છતાં માસિક ૨૨ લાખ રૂપિયાથી વધુનું લાઈટ બિલ આવે છે, જે હિસાબોની પારદર્શિતા સામે મોટા સવાલો ખડા કરે છે.
- ટી.પી.-4 નો મુદ્દો અંધારામાં: ગત સામાન્ય સભામાં ટી.પી.-4 અંગે પરામર્શ કરવાનું હતું, પરંતુ સામાન્ય જનતા આજે પણ અજાણ છે કે ટી.પી.-4 ક્યાંથી પસાર થાય છે અને તેમાં શું સુધારા છે.
સ્વાતિ પટેલે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ગત સામાન્ય સભાની જેમ આજની સભા પણ માત્ર 3 થી 5 મિનિટમાં, કોઈ ધોરણ-3 નો વિદ્યાર્થી વાંચતો હોય તેમ ફાસ્ટ-ફાસ્ટ વાંચીને પૂરી કરી દેવાઈ છે. ભાજપના સભ્યો માત્ર નાસ્તો કરવા આવતા હોય તેમ પ્રશ્નોથી દૂર ભાગે છે. જનતાના ટેક્સના પૈસાનો સાચો ઉપયોગ થાય છે કે નહીં તે જાણવાનો દરેક નાગરિકનો અને વિરોધ પક્ષ તરીકે અમારો હક છે.
આ લોકશાહીના હનન સામે વિરોધ પક્ષના સભ્યો દ્વારા પાલિકા ખાતે ધરણા પ્રદર્શન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યાં સુધી સામાન્ય સભાના પ્રશ્નોના જવાબો અને હિસાબો પબ્લિક સમક્ષ ખુલ્લા નહીં મૂકવામાં આવે, ત્યાં સુધી ધરણા ચાલુ રહેશે તેમ જ જરૂર પડ્યે આ મામલે કોર્ટમાં પણ ચેલેન્જ કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
"આજ રોજ બારડોલી નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા સફળતાપૂર્વક યોજાઈ હતી. સભામાં નગરપાલિકાના વહીવટી, નાણાકીય અને વિકાસલક્ષી વિવિધ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉપર વિસ્તૃત ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી અને જરૂરી ઠરાવો સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્રિમાસિક તથા વાર્ષિક હિસાબોને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે." - નીલમ વ્યાસ, નગરપાલિકા પ્રમુખ, બારડોલી
દબાણો અંગેના સવાલના જવાબમાં પ્રમુખે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે લારીવાળા મિત્રોને અગાઉ નોટિસ અને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી તથા સમજાવવામાં આવ્યા હતા. આજે સામાન્ય સભા હોવાથી નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને જો કોઈએ ફરીથી દબાણ મૂક્યું હશે તો તેમને હટાવવામાં આવશે. શહેરમાં સર્વાંગી વિકાસ, પારદર્શક વહીવટ અને નાગરિકોની સુવિધાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપીને તમામ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું હતું.
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