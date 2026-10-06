સાંસદ પ્રભુ વસાવાએ શંકરસિંહ વાઘેલાના નિવેદન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો, કહ્યું -એકબીજા સમાજમાં વર્ગવિગ્રહ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ
બારડોલી લોકસભાના સાંસદ અને આદિવાસી નેતા પ્રભુ વસાવાએ સખત શબ્દોમાં નિંદા કરી છે અને શંકરસિંહ વાઘેલા પર સમાજમાં ભાગલા પાડવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.
Published : October 6, 2026 at 10:12 PM IST
બારડોલી: ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને વરિષ્ઠ રાજકીય નેતા શંકરસિંહ વાઘેલા દ્વારા તાજેતરમાં નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા ખાતે આદિવાસી સંમેલનમાં આપવામાં આવેલા નિવેદનને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. શંકરસિંહ વાઘેલાના 'મેલું ઉપાડવા' અને અનામત અંગેના નિવેદન સામે આદિવાસી નેતાઓ અને ભાજપ દ્વારા આક્રમક પ્રતિક્રિયાઓ આપવામાં આવી રહી છે. આ મામલે બારડોલી લોકસભાના સાંસદ અને આદિવાસી નેતા પ્રભુ વસાવાએ સખત શબ્દોમાં નિંદા કરી છે અને શંકરસિંહ વાઘેલા પર સમાજમાં ભાગલા પાડવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.
શંકરસિંહનું આખું જીવન પક્ષ બદલવામાં જ ગયું છે: પ્રભુ વસાવા
સાંસદ પ્રભુ વસાવાએ મીડિયા સમક્ષ આક્રમક વલણ અપનાવતા જણાવ્યું હતું કે, “ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ખૂબ જ સિનિયર મોસ્ટ વરિષ્ઠ રાજકીય આગેવાન એવા શંકરસિંહ બાપુએ જે આદિવાસી સમાજમાં વર્ગવિગ્રહ ઊભો થાય એવા પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે, તેની હું સખત શબ્દોમાં નિંદા કરું છું.” પ્રભુ વસાવાએ કટાક્ષ કરતા વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, શંકરસિંહ વાઘેલાનું રાજકીય જીવન હંમેશાં પક્ષ અદલા-બદલી કરવામાં જ રહ્યું છે, ત્યારે કોઈએ સફાઈના કામે આ કામ કર્યું હોય તો તેને આ રીતે અશોભનીય રીતે વર્ણવી ન શકાય.
આ પહેલા ગરુડેશ્વરના વઘરાલી ગામે લોકપ્રશ્નોને લઈને યોજાયેલી બેઠકમાં મનસુખ વસાવાએ શંકરસિંહ વાઘેલાના મેલું ઉપાડવાના નિવેદનને લઈને આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. સાંસદે કહ્યું કે, આજે ભૂગર્ભ ગટર યોજનાઓના કારણે મેલું ઉપાડવાની વાત જ આવતી નથી. બાપુ રાજકારણમાંથી ફેંકાઈ ગયા હોવાથી આવા નિવેદનો કરી રહ્યા હોવાનો પણ તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો.
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