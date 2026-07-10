કુદરતી આફત વચ્ચે બારડોલી પોલીસે માનવતાની સુવાસ ફેલાવી; બની લાચાર પિતાનો સહારો, વિકટ પરિસ્થિતિમાં દીકરીની અંતિમવિધિ કરાવી
પોલીસે કમર સુધીના પાણીમાં જઈ નિ:સહાય વૃદ્ધ પિતાની દીકરીના મૃતદેહને બહાર લાવી તેના અંતિમ સંસ્કારમાં મદદ કરી
Published : July 10, 2026 at 7:40 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં બે દિવસ અગાઉ મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું. ભારે વરસાદને પગલે જનજીવન ઠપ્પ થઈ ગયું હતું, ત્યારે બારડોલી પોલીસની માનવતાનું એક એવું દ્રશ્ય સામે આવ્યું હતું જેણે ખાખીને લઈને લોકોના દિલમાં રહેલી છબી વધુ ઉજ્જવળ કરી છે. જ્યાં કુદરતી આફતમાં સગા-સંબંધીઓ પણ પહોંચી શક્યા નહોતા, ત્યાં બારડોલી પોલીસે કમર સુધીના પાણીમાં ઉતરીને એક લાચાર પિતાની મદદ કરી તેમની દીકરીની અંતિમવિધિ સંપન્ન કરાવી હતી.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
8 જુલાઈના રોજ જ્યારે સુરત જિલ્લા પર આભ ફાટ્યું હતું, ત્યારે બારડોલીના ચાંદપીર દરગાહ પાસેના વાડી વિસ્તારમાં એક કરુણ કિસ્સો બન્યો. અહીં છેલ્લા 25 વર્ષથી રહેતા 75 વર્ષીય મગનભાઈ રાઠોડના 51 વર્ષીય દીકરી સવિતાબેનનું અવસાન થયું. એક તરફ દીકરી ગુમાવવાનું દુઃખ અને બીજી તરફ ઘરની આસપાસ ભરાયેલા 7થી 10 ફૂટ પાણીને લીધે રસ્તાઓ સંપૂર્ણપણે સંપર્ક વિહોણા બની ગયા હતા. આ કપરી સ્થિતિમાં વૃદ્ધ પિતા એકલા પડી ગયા હતા.
દેવદૂત બનીને પહોંચી બારડોલી પોલીસ
ઘટનાની જાણ થતા જ બારડોલી પોલીસના પીઆઈ વી.એ. સેંગલ, પીએસઆઈ ડી.કે. ચૌધરી અને તેમની ટીમ (દિપકભાઈ, વિજયભાઈ, જીતેન્દ્રભાઈ તથા જીઆરડીના જવાનો) તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. પોલીસની ટીમે આશરે એક કિલોમીટર સુધી 3 થી 4 ફૂટ પાણીમાં ચાલીને વૃદ્ધના ઘરે પહોંચી હતી
પીઆઈ વી.એ. સેંગલે જણાવ્યું હતું કે, સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા અમે તાત્કાલિક ફાયર વિભાગનો સંપર્ક કર્યો હતો. પોલીસે માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડતા સવિતાબેનના મૃતદેહને ખાટલામાં મૂકી, પોતે કાંધ આપીને 200 થી 300 ફૂટ સુધી પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. ત્યારબાદ ફાયર વિભાગની બોટની મદદથી મૃતદેહને સુરક્ષિત રીતે તેમના જૂના ફળિયા સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો, જ્યાં અંતિમવિધિ સંપન્ન થઈ શકી.
ખાખીની સંવેદનશીલતાને સલામ
બારડોલી પોલીસની આ કામગીરીની સમગ્ર પંથકમાં ભારે પ્રશંસા થઈ રહી છે. લોકો કહી રહ્યા છે કે, ખાખીનો રંગ માત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જ નથી, પણ જરૂરિયાતના સમયે માનવતાના રક્ષણ માટે પણ છે. પોલીસની આ નિ:સ્વાર્થ સેવાયે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે ‘પોલીસ ખરેખર પ્રજાની મિત્ર છે’.
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