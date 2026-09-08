બારડોલીના હળપતિ સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીએ ગરીબીને હરાવી, NEET પાસ કરી MBBSમાં મેળવ્યો પ્રવેશ
પિતા અશોકભાઈ ગેરેજમાં રોજના 300 રૂપિયાની મજૂરી કરે છે અને માતા મેઘુબેન લોકોના ઘરમાં કચરા-પોતા કરી ગુજરાન ચલાવે છે, છતાં દીકરાએ અભ્યાસની લગન છોડી નથી.
Published : September 8, 2026 at 8:50 PM IST
સુરત: જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના રાયમ ગામના હળપતિ સમાજના તેજસ્વી યુવાન સ્નેહલ રાઠોડે આર્થિક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ અડગ મહેનત અને મક્કમ ઇચ્છાશક્તિના બળે NEET-2026ની પરીક્ષા પાસ કરી વિસનગર મેડિકલ કોલેજમાં MBBSમાં પ્રવેશ મેળવી સમગ્ર પંથકનું ગૌરવ વધાર્યું છે.
સ્નેહલનો પરિવાર અત્યંત સામાન્ય આર્થિક પરિસ્થિતિમાંથી આવે છે. તેમના પિતા અશોકભાઈ રાઠોડ ગેરેજમાં મજૂરી કરી દૈનિક આશરે 300 રૂપિયા કમાય છે, જ્યારે માતા મેઘુબેન રાઠોડ બારડોલીમાં અન્ય લોકોના ઘરમાં કચરા-પોતાં અને વાસણ સહિતનું કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. આવી કપરી પરિસ્થિતિ હોવા છતાં સ્નેહલે અભ્યાસ પ્રત્યેની પોતાની લગન જાળવી રાખી હતી.
"જો કોઈ બાળક કંઈક કરવાની મક્કમ ઇચ્છા રાખે તો તે ઘણું બધું કરી શકે છે. સમાજના સહયોગથી હું આજે મેડિકલ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહ્યો છું અને ભવિષ્યમાં અમારા સમાજનું નામ રોશન કરવા માગું છું." - સ્નેહલ રાઠોડ, NEET-2026 પાસ કરીને MBBSમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યારીથી
સ્નેહલે પ્રાથમિક શિક્ષણ રાયમ ગામની સરકારી શાળામાં લીધું હતું. ત્યારબાદ વરાડની સરકારી શાળામાં અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હતો. ધોરણ 9 અને 10નો અભ્યાસ અમલસાડીની શાળામાં રહીને કરીને 10મું ધોરણ પાસ કર્યું હતું. ત્યારબાદ બારડોલી ખાતે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલિત આદર્શ નિવાસી શાળામાંથી 11મું અને 12મું સાયન્સ પૂર્ણ કર્યું હતું.
સ્નેહલની સફળતામાં પરિવાર ઉપરાંત શિક્ષકો અને સમાજના સહયોગનો પણ મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. તેમના મામા દીપકભાઈ રાઠોડ, શાળાના આચાર્યશ્રી તેમજ શિક્ષકો વર્ષાબેન વરવા, કાજલબેન ચૌધરી, ઝીનલબેન ચૌધરી, અંજલિબેન ચૌધરી, નિધિબેન ચૌધરી અને લક્ષ્ય એકેડેમીના શિક્ષક જિગ્નેશભાઈ ચૌધરીએ NEETની તૈયારી દરમિયાન માર્ગદર્શન અને સહકાર આપ્યો હતો. અંતિમ તબક્કામાં રીમા હોસ્ટેલમાં રહેવાની અને અભ્યાસ કરવાની સુવિધા પણ મળી હતી.
હવે MBBSના અભ્યાસ દરમિયાન હોસ્ટેલ ફી, પુસ્તકો અને અન્ય શૈક્ષણિક ખર્ચ માટે પરિવારને આર્થિક સહાયની જરૂર છે. સ્નેહલ ડૉક્ટર બની સમાજની સેવા કરી શકે તે માટે દાનવીરો અને સખાવતી મહાનુભાવો સહયોગ આપે તેવી પરિવાર અને સમાજની અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો...