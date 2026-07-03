બારડોલી: 70 કરોડના ખર્ચે બનેલા તાપી નદીના બ્રિજ પર લોકાર્પણ પહેલા જ તિરાડો, મોટા ભ્રષ્ટાચારની આશંકા
માંડવી અને બારડોલીને જોડતા હાઈ-લેવલ બ્રિજ પર લોકાર્પણ પહેલા જ તિરાડો દેખાઈ, રોડ પર પણ ઠેર-ઠેર ભુવા
Published : July 3, 2026 at 10:30 PM IST
બારડોલી: હરિપુરા ખાતે તાપી નદી પર નિર્મિત માંડવી અને બારડોલીને જોડતા હાઈ-લેવલ બ્રિજને લઈને વિવાદ સામે આવ્યો છે. અંદાજિત 70 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા બ્રિજનું હજુ લોકાર્પણ પણ નથી થયું ત્યાં જ તેની સાઇડ સોલ્ડર તૂટી જવાની અને તિરાડો પડવાની ઘટના સામે આવતા તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. આ મામલે બારડોલી નગરપાલિકાના વિપક્ષ નેતા સ્વાતિ પટેલે આકરા પ્રહાર કર્યા છે.
સ્થાનિક લોકોની ફરિયાદ બાદ વિપક્ષ નેતા સ્વાતિ પટેલે સ્થળ પર જઈ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે કરોડો ના ખર્ચે બનેલા આ બ્રિજમાં ખૂબ જ હલકી ગુણવત્તાના મટીરીયલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. બ્રિજ પર ઠેર-ઠેર તિરાડો દેખાઈ રહી છે, જે આવનારા સમયમાં ગંભીર અકસ્માતને આમંત્રણ આપી શકે છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે હજુ તો બ્રિજ ખુલ્લો પણ નથી મૂકાયો ત્યાં જ આવી દુર્દશા કેમ? જે પણ જવાબદાર અધિકારીઓ કે કોન્ટ્રાક્ટરો હોય તેવો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી થાય તેવી પણ માંગ કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે સુરત જિલ્લામાં ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ ઘણા રસ્તાઓ બ્રીજો બિસ્માર થઈ ગયા છે.
આ સમગ્ર મામલે બારડોલી માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી પાર્થ પટેલે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, બ્રિજના એપ્રોચની સાઈડ વોલની બાજુમાં કરવામાં આવેલ ડામરની સપાટી બેસી ગઈ છે. વિભાગ દ્વારા સતત નિરીક્ષણ દરમિયાન આ ખામી ધ્યાને આવતા રિપેરિંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે પૂર્ણ કરવામાં આવશે તેમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
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