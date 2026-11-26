બારડોલી નહેર હત્યાકાંડ: શ્રમજીવી પરિવારને નહેરમાં ફેંકનાર મુખ્ય આરોપી મહારાષ્ટ્રથી ઝડપાયો
મહારાષ્ટ્રના પારોલામાંથી દયાનંદ ઉર્ફે ખાંડીયાની ધરપકડ, કોર્ટમાંથી 8 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર; સહઆરોપીઓ અને લાપતા બે બાળકોની શોધ તેજ.
Published : November 26, 2026 at 9:08 AM IST
બારડોલી: બારડોલી તાલુકાના ઉવા–સેજવાળ નજીક ઉકાઈ–કાકરાપાર ડાબા કાંઠાની નહેરમાં શ્રમજીવી પરિવારને ફેંકી દેવાના હચમચાવી નાખનારા કાંડમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. જીવ બચાવી બહાર આવેલા 13 વર્ષીય બાળકની ઓળખના આધારે સુરત જિલ્લા પોલીસે મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલ્લાના પારોલામાંથી એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. ઝડપાયેલા આરોપીને મોડી સાંજે બારડોલી કોર્ટમાં રજૂ કરી 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી હતી, જોકે કોર્ટે 8 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
ઝડપાયેલા આરોપીની ઓળખ દયાનંદ ઉર્ફે ખાંડીયા રામદાસ બદાણે તરીકે થઈ છે. જે મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલ્લાના પારોલાનો વતની છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, બાળક પૂછપરછ દરમિયાન જે શખ્સને ઓળખી ગયો હતો, તે જ આરોપીને પોલીસે તેના ઘરેથી ઝડપી પાડ્યો છે. આ ઓળખ તપાસમાં મહત્ત્વની કડી સાબિત થઈ છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મૃતક પરિવારને સુરતમાં કામ અપાવવાની વાત કહી આરોપીઓ લઈ આવ્યા હતા. ત્યારબાદ કથિત આયોજન મુજબ પરિવારને અલગ-અલગ કારમાં બેસાડી ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાની આશંકા છે. સમગ્ર કાંડમાં અંદાજે ચાર શખ્સોની સંડોવણી હોવાની પોલીસને શંકા છે.
બારડોલી રૂરલ પોલીસ મથકના પીઆઈ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, સહઆરોપીઓ ક્યાં છે, ઘટનામાં કોણ-કોણ સામેલ હતું, પરિવારને ક્યાં રોકવામાં આવ્યો હતો, હત્યાકાંડને કેવી રીતે અંજામ અપાયો અને લાપતા બે બાળકો ક્યાં છે, સહિતના સવાલોના જવાબ મેળવવા તપાસ હાથ ધરાશે.
આ કેસની તપાસ અધિકારી પી.એન. જાડેજા કરી રહ્યા છે. સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની ત્રણ ટીમો મહારાષ્ટ્રમાં તપાસ કરી રહી છે. એલસીબી, એસઓજી અને ટેકનિકલ ટીમો પણ તપાસમાં જોડાયેલી છે.
પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે બે બાળકો હજુ લાપતા છે. નહેરમાં શોધખોળ ચાલુ છે. આરોપીની ધરપકડ બાદ હવે સહઆરોપીઓ સુધી પહોંચવા અને બે લાપતા બાળકોનો પત્તો મેળવવા પોલીસ તપાસ વધુ તેજ બની છે.
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