બારડોલી નહેર કાંડમાં તપાસ તેજ, બચેલા 13 વર્ષીય બાળકે એક આરોપીને ઓળખ્યો
બારડોલીના ઉવા-સેજવાળ નજીક નહેરમાં શ્રમજીવી પરિવારને ફેંકી દેવાના કાંડમાં તપાસ તેજ, બચેલા 13 વર્ષીય બાળકે એક આરોપીને ઓળખ્યો, મહારાષ્ટ્ર પોલીસ પણ જોડાઈ.
Published : November 25, 2026 at 7:18 PM IST
સુરત: બારડોલી તાલુકાના ઉવા-સેજવાળ નજીક ઉકાઈ-કાકરાપાર ડાબા કાંઠાની નહેરમાં શ્રમજીવી પરિવારને ફેંકી દેવાના હચમચાવી નાખનારા કાંડમાં પોલીસ તપાસ વધુ તેજ બની છે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસને જાણ કરાતા મહારાષ્ટ્ર પોલીસ પણ સુરત જિલ્લા પોલીસ સાથે તપાસમાં જોડાઈ છે. આરોપીઓને ઝડપી પાડવા સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની અલગ-અલગ ટીમોએ મહારાષ્ટ્રમાં ધામા નાખ્યા છે.
આ ઘટનામાં જીવ બચાવી બહાર આવેલા 13 વર્ષીય બાળકની પૂછપરછ પોલીસ માટે મહત્ત્વની કડી બની છે. બાળકને માત્ર મરાઠી ભાષા આવડતી હોવાથી સુરત ગ્રામ્ય પોલીસમાં મરાઠી ભાષા જાણતા પોલીસ જવાનો દ્વારા તેની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. પૂછપરછ દરમિયાન બાળક એક આરોપીને ઓળખી ગયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેના આધારે પોલીસ તપાસને નવી દિશા મળી છે.
પ્રાથમિક વિગતો મુજબ પરિવારને અલગ-અલગ કારમાં બેસાડવામાં આવ્યો હતો. માતાને એક કારમાં અને બાળકને બીજી કારમાં રાખવામાં આવ્યો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. સમગ્ર ઘટનામાં આશરે ચાર શખ્સોની સંડોવણી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આરોપીઓની ભૂમિકા અને ઘટનાને અંજામ આપવા પાછળનો ચોક્કસ હેતુ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
"બારડોલી નજીક કેનાલમાં એક પરિવારને ફેંકી દેવાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. પોલીસને મળેલા એક બાળકની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે જલગાંવથી સુરત મજૂરી માટે આવતા પરિવારને બે વાહનોમાં લઈ જઈ કેનાલમાં ફેંકવામાં આવ્યો હતો. બાળક તરીને બહાર નીકળ્યો. અત્યાર સુધી તેના માતા-પિતા અને નાની બહેનનાં મૃતદેહ મળ્યાં છે, જ્યારે બે વર્ષનું બાળક અને 15 વર્ષનો ભાઈ હજુ લાપતા છે. બારડોલી રૂરલ પોલીસે ગુનો નોંધી શોધખોળ અને તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીઓને પકડવા છ ટીમો બનાવાઈ છે અને જલગાંવ પોલીસની મદદ લેવામાં આવી રહી છે. ઘટના પાછળનું કારણ જાણવા તપાસ ચાલુ છે." - રાજેશ ગઢિયા, SP, સુરત
ત્રણ મૃતદેહ મળ્યા, બે બાળકો હજુ લાપતા
બીજી તરફ, નહેરમાં ફેંકાયેલા પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે હજુ બે બાળકોના મૃતદેહ મળ્યા નથી. લાપતા બાળકોની શોધખોળ માટે પોલીસ અને ફાયર વિભાગ દ્વારા નહેરમાં સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે. નહેર આગળ નવસારી ગ્રામ્ય અને જલાલપોર વિસ્તાર તરફ જતી હોવાથી સંબંધિત પોલીસ મથકો સાથે પણ સંકલન સાધવામાં આવ્યું છે.
મહારાષ્ટ્રમાં સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની ટીમોની તપાસ
આ કેસમાં સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની એલસીબી, એસઓજી, ટેકનિકલ ટીમ સહિત વિવિધ ટીમો આરોપીઓને ઝડપી પાડવા મહારાષ્ટ્રમાં તપાસ કરી રહી છે. બચી ગયેલા બાળકની ઓળખ અને પૂછપરછના આધારે પોલીસ હવે આરોપીઓ સુધી પહોંચવા પ્રયાસ કરી રહી છે. પરિવાર સાથેની જૂની ઓળખાણ, અદાવત કે અન્ય કોઈ કારણસર આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
શ્રમજીવી પરિવાર સાથે બનેલી આ અત્યંત ગંભીર ઘટનાએ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચકચાર મચાવી છે. બે બાળકો હજુ લાપતા છે અને આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર હોવાથી તપાસનો ધમધમાટ સતત ચાલુ છે.
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