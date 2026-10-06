ગુજરાત ભાડા વિધેયક મુદ્દે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની બેઠક અનિર્ણિત, સાંજે સરકાર સાથે બેઠક
ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના વિરોધ વચ્ચે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની હંગામી બેઠક મળી હતી.
Published : October 6, 2026 at 5:20 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના વિરોધ વચ્ચે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની હંગામી બેઠક મળી હતી. બેઠકમાં વકીલોની હડતાળ ચાલુ રાખવી કે હડતાળનું સ્વરૂપ બદલવું તે મુદ્દે સભ્યો વચ્ચે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જોકે, બેઠકમાં હડતાળ અંગે એકસૂત્રતા જોવા ના મળતા બેઠક અનિર્ણિત રહી હતી. સાંજે સરકાર સાથે બેઠક મળવાની છે જેમાં કોઇ નિર્ણય લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
ગુજરાત ભાડા વિધેયક મુદ્દે બાર કાઉન્સિલની બેઠક અનિર્ણિત
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની બેઠકમાં સરકાર દ્વારા વકીલોને લેખિત સ્વરૂપમાં બાંહેધરી આપવામાં આવી નથી તે મુદ્દે પણ ચર્ચા થઇ હતી. હડતાળ આગળ કેવી રીતે ચલાવવી, તેની રણનીતિ શું રાખવી અને સરકાર સાથેની આગામી બેઠકમાં ક્યા મુદ્દાઓ રજૂ કરવા તે અંગે સભ્યોએ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. હજુ પણ 12થી વધુ સભ્યો દ્વારા પોતાના વિચારો રજૂ કરવાના બાકી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન પી.ડી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સાંજે 6 વાગ્યે સરકાર સાથે બેઠક યોજાવાની છે. આ બેઠકમાં ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026 ઉપરાંત અરણેશ કુમારના ચુકાદાના અમલ અને એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ અંગે પણ સરકાર સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે.
પી.ડી. પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, સરકાર સાથેની બેઠકમાં વકીલોની માંગણીઓ અને બાંહેધરીના મુદ્દે ચર્ચા કર્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. હાલ BCGની બેઠકમાં હડતાળ ચાલુ રાખવા અંગે એકમત નિર્ણય લેવાયો નથી. સાંજે 6 વાગ્યે રાજ્ય સરકાર સાથેની બેઠક બાદ હડતાળ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
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