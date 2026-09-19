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બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતને નવા ચેરમેન મળ્યા: પી.ડી. પટેલની વરણી, નિમિષાબેન ધોતરે પ્રથમ મહિલા વાઇસ ચેરમેન

નવ નિયુક્ત ચેરમેન પી.ડી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના વકીલો સાથે જોડાયેલા વિવિધ પ્રશ્નોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતને નવા ચેરમેન મળ્યા
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતને નવા ચેરમેન મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 10:59 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત બાર કાઉન્સિલની ચૂંટણીને મહિનાઓ વીતી ગયા બાદ હવે બાર કાઉન્સિલને નવા ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન મળ્યા છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તથા ગુજરાતના એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીની હાજરીમાં પી.ડી. પટેલની ગુજરાત બાર કાઉન્સિલના નવા ચેરમેન તરીકે વરણી કરવામાં આવી છે. જ્યારે નિમિષાબેન ધોતરે પટેલની વાઇસ ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે ગુજરાત બાર કાઉન્સિલના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત કોઈ મહિલાને વાઇસ ચેરમેનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ સાથે જ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના સભ્ય તરીકે જે.જે. પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. નવી જવાબદારીઓ સંભાળ્યા બાદ બાર કાઉન્સિલના હોદ્દેદારોએ વકીલોના પ્રશ્નો અને કાયદાકીય મુદ્દાઓને લઈને મહત્વની જાહેરાતો કરી છે.

નવ નિયુક્ત ચેરમેન પી.ડી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના વકીલો સાથે જોડાયેલા વિવિધ પ્રશ્નોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. ખાસ કરીને વકીલોના હિત અને તેમની સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલા મુદ્દાઓ પર બાર કાઉન્સિલ દ્વારા અસરકારક રજૂઆત કરવામાં આવશે.

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતને નવા ચેરમેન મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

વાઇસ ચેરમેન નિમિષાબેન ધોતરે પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત બાર કાઉન્સિલમાં પ્રથમ મહિલા વાઇસ ચેરમેન તરીકે જવાબદારી મળવી ગૌરવની બાબત છે. વકીલો અને ખાસ કરીને મહિલા વકીલો સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નો અંગે અસરકારક રીતે કામ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

બીજી તરફ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના સભ્ય તરીકે વરાયેલા જે.જે. પટેલે પણ વકીલોના મહત્વના કાયદાકીય પ્રશ્નોને રાષ્ટ્રીય સ્તરે રજૂ કરવાની વાત કરી હતી. હાલમાં સૌથી મહત્વના મુદ્દાઓ પૈકી એક અરણેશ કુમાર ચુકાદાના અર્થઘટનનો છે. બાર કાઉન્સિલ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, સુપ્રીમ કોર્ટના અરણેશ કુમાર ચુકાદામાં પોલીસ દ્વારા અલગ રીતે અર્થઘટન કરવામાં આવી રહ્યું છે. બાર કાઉન્સિલનું કહેવું છે કે, આ પ્રકારના અર્થઘટનને કારણે દેશની જનતા તેમજ વકીલોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

આ મુદ્દે હવે ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવાની તૈયારીમાં છે. ચુકાદામાં જ્યાં ‘પોલીસ’ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં કાયદાકીય પ્રક્રિયા અંગે વધુ સ્પષ્ટતા જરૂરી હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે. બાર કાઉન્સિલ દ્વારા યોગ્ય દિશાનિર્દેશ મેળવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરવાની વાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત દેશભરના વકીલો માટે સેન્ટ્રલ એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટની માગ પણ ફરીથી ઉઠાવવામાં આવી છે. બાર કાઉન્સિલનું કહેવું છે કે વકીલો અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પોતાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે અને તેમની સુરક્ષા માટે દેશવ્યાપી કાયદાકીય વ્યવસ્થા જરૂરી છે.

બાર કાઉન્સિલે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ દ્વારા સેન્ટ્રલ એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ માટે ડ્રાફ્ટ તૈયાર હોવાની જાહેરાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. હવે આ મામલે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી યોગ્ય કાર્યવાહી થાય તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત બાર કાઉન્સિલે ગુજરાત સરકારને પણ વકીલોના હિતમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવા અપીલ કરી છે. ખાસ કરીને વકીલોની સુરક્ષા, કાયદાકીય પ્રક્રિયાની સ્પષ્ટતા અને પ્રેક્ટિસ દરમિયાન આવતી મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે સરકાર અને બાર કાઉન્સિલ વચ્ચે સંકલન જરૂરી હોવાનું જણાવાયું છે.આ રીતે મહિનાઓ બાદ ગુજરાત બાર કાઉન્સિલની નવી ટીમે જવાબદારી સંભાળી છે અને શરૂઆતમાં જ વકીલ સુરક્ષા, અરણેશ કુમાર ચુકાદાના અર્થઘટન તથા સેન્ટ્રલ એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ જેવા મુદ્દાઓને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉઠાવવાની દિશા સ્પષ્ટ કરી છે.

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BAR COUNCIL OF GUJARAT
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બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત
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