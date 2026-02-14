બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણી 6 માર્ચે યોજાશે, 23 બેઠકો માટે 99 ઉમેદવારો મેદાનમાં
અમદાવાદ: ગુજરાતના વકીલ સમુદાય માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ એવી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત (BCG)ની ચૂંટણી આગામી 6 માર્ચે યોજાવાની છે. આ ચૂંટણી દ્વારા આગામી પાંચ વર્ષ માટે નવી કમિટીની રચના થશે. રાજ્યભરના વકીલોમાં આ ચૂંટણીને લઈ ભારે ઉત્સાહ અને ચર્ચા જોવા મળી રહી છે.
ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંતર્ગત કુલ 103 ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. તપાસ બાદ 99 એડવોકેટ ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય ઠરાવવામાં આવ્યા છે. બે ઉમેદવારોના ફોર્મ ખામીઓના કારણે રદ્દ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બે ઉમેદવારોએ સ્વેચ્છાએ પોતાનું નામ પરત ખેંચ્યું છે. હવે 23 બેઠકો માટે 99 ઉમેદવારો વચ્ચે સીધી ટક્કર રહેશે.
આ ચૂંટણીની સૌથી ખાસ બાબત છે 30 ટકા મહિલા અનામતનો અમલ થશે. કુલ 23 સભ્યોની પસંદગીમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ મહિલા ઉમેદવારોની પસંદગી ફરજિયાત રહેશે. ઉપરાંત બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા બે મહિલા સભ્યોની કો-ઓપ્શન મારફતે નિમણૂક કરવામાં આવશે, જેના કારણે કુલ 25 સભ્યોની ટીમ તૈયાર થશે. મહિલા પ્રતિનિધિત્વને મજબૂત બનાવવા આ પગલું ઐતિહાસિક માનવામાં આવી રહ્યું છે.
ચૂંટણી કમિશ્નર એચ.એમ. પરીખે માહિતી આપી કે, વકીલ મતદારોની સુવિધા વધારવા આ વખતે પહેલીવાર બે અલગ-અલગ પોલિંગ સ્ટેશનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. એક પોલિંગ સ્ટેશન ગુજરાત હાઈકોર્ટ ખાતે રહેશે, જ્યારે બીજું ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસના અટલ કલામ હોલ ખાતે ઉભું કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય 27 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ યોજાયેલી જનરલ બોડી મિટિંગમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ચૂંટણી દિવસે સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી મતદાન પ્રક્રિયા ચાલશે. રાજ્યભરમાંથી અંદાજે 76,579થી વધુ વકીલ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે.
આ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા સુપ્રીમ કોર્ટના 18 નવેમ્બર 2025ના ‘વરધાન વર્સેસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા’ અને 18 ડિસેમ્બર 2025ના ‘યોગમાયા એમ.જી. વર્સેસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા’ ચુકાદાઓના આધારે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને મહિલા અનામત અંગેના નિર્દેશોને અનુસરીને ચૂંટણીની રૂપરેખા ઘડાઈ છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની આ ચૂંટણી માત્ર વહીવટી પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ વકીલ સમાજમાં પ્રતિનિધિત્વ, પારદર્શિતા અને સમાનતા તરફનું મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
