બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની આજે ચૂંટણી; 23 બેઠકો માટે 99 ઉમેદવારો વચ્ચે કડક ટક્કર, 76 હજારથી વધુ વકીલ કરશે મતદાન
આ ચૂંટણીમાં કુલ 23 વકીલ સભ્યોની બેઠકો માટે 99 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જેના કારણે ચૂંટણીમાં ભારે રસપ્રદ જંગ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : March 6, 2026 at 2:38 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યની કાનૂની વ્યવસ્થામાં મહત્વપૂર્ણ ગણાતી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત (BCG) ની ચૂંટણી આજે યોજાઈ રહી છે. આ ચૂંટણીમાં ચૂંટાઈને આવનારા નવા સભ્યો આગામી 5 વર્ષ માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની કમિટી સંભાળશે, જેના કારણે આ ચૂંટણીને ખૂબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
આ ચૂંટણીમાં કુલ 23 વકીલ સભ્યોની બેઠકો માટે 99 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જેના કારણે ચૂંટણીમાં ભારે રસપ્રદ જંગ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યભરના વકીલો પોતાના પ્રતિનિધિઓ પસંદ કરવા માટે મતદાન કરી રહ્યા છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં પ્રેફરન્સિયલ વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન થાય છે. એટલે કે મતદારો પોતાની પસંદગી મુજબ ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપી મતદાન કરે છે, જે આ ચૂંટણીને અન્ય ચૂંટણીથી અલગ બનાવે છે.
અમદાવાદમાં મતદાન માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટ કેમ્પસ તેમજ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના અટલ કલામ કેમ્પસ ખાતે બે મતદાન મથકો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. બંને મતદાન મથકોને CCTV કેમેરાથી સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે જેથી સમગ્ર પ્રક્રિયા પારદર્શક અને સુરક્ષિત રીતે પૂર્ણ થઈ શકે.રાજ્યભરમાંથી અંદાજે 76 હજારથી વધુ વકીલ મતદારો આ ચૂંટણીમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. સવારે શરૂ થયેલા મતદાનમાં વકીલોમાં સારો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીના ચૂંટણી કમિશ્નર એચ.એમ. પરીખે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર રાજ્યમાં ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન ચાલી રહ્યું છે અને હજારો વકીલો મતદાનમાં જોડાઈ રહ્યા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 9 માર્ચથી મતગણતરી શરૂ કરવામાં આવશે અને મતગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ પરિણામોની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. આ ચૂંટણીના પરિણામો પરથી આગામી પાંચ વર્ષ માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતનું નેતૃત્વ નક્કી થશે.
આ પણ વાંચો: