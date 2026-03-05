ETV Bharat / state

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ગરમાયો માહોલ, અંતિમ દિવસે ઉમેદવારોનો જોરદાર પ્રચાર

રાજ્યના વિવિધ બાર એસોસિએશનોમાં ઉમેદવારો વકીલોને મળી પોતાનાં વિઝન અને વચનો રજૂ કરી રહ્યા છે.

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ગરમાયો માહોલ
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ગરમાયો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 3:44 PM IST

અમદાવાદ : બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે. પ્રચારના અંતિમ દિવસે ઉમેદવારો દ્વારા એડીચોટીનું જોર લગાવી અંતિમ તબક્કાનો પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. રાજ્યના વિવિધ બાર એસોસિએશનોમાં ઉમેદવારો વકીલોને મળી પોતાનાં વિઝન અને વચનો રજૂ કરી રહ્યા છે.

આ ચૂંટણીમાં સિનિયર એડવોકેટ જગદીશચંદ્ર ઠાકોર પણ ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં છે. તેમણે પ્રચારના અંતિમ દિવસે ગ્રામ્ય કોર્ટ ખાતે પહોંચીને વકીલોને સંબોધન કર્યું અને વકીલોના હિતમાં મત આપવા અપીલ કરી. સિનિયર એડવોકેટ જગદીશચંદ્ર ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે તેમણે સમગ્ર ગુજરાતના વિવિધ બાર એસોસિએશનોની મુલાકાત લીધી છે અને વકીલોના પ્રશ્નો તેમજ જરૂરિયાતોને નજીકથી સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ગરમાયો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

"બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત માટે નવું અને સુવિધાસભર ભવન બનાવવાનું તેમનું મુખ્ય સંકલ્પ છે. આ માટે રાજ્ય સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરીને અમદાવાદ અથવા ગાંધીનગરમાં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતનું ભવન નિર્માણ થાય તે માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. રાજ્યના વકીલોને ટોલબુથ પર ફ્રી પાસ મળે તે માટે પણ પ્રયાસ કરવામાં આવશે, જેથી વકીલોને પ્રવાસ દરમિયાન રાહત મળી શકે." - જગદીશચંદ્ર ઠાકોર, ઉમેદવાર બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત

જગદીશચંદ્ર ઠાકોરે વધુમાં જણાવ્યું કે, "બાર અને બેન્ચ વચ્ચે વધુ સારો સંકલન બને તે માટે વિશેષ પ્રયાસ કરવામાં આવશે. જુનિયર વકીલોને ઓફિસ સ્થાપવા માટે વગર વ્યાજની લોનની વ્યવસ્થા થાય તે માટે પ્રયત્ન કરાશે. ઉપરાંત એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ ઝડપથી લાગુ કરવામાં આવે તે માટે પણ સરકાર સમક્ષ માંગ કરવામાં આવશે."

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણી નજીક આવતાં હવે પ્રચાર તેજ બન્યો છે અને ઉમેદવારો વકીલો સુધી પહોંચીને પોતાના મુદ્દાઓ રજૂ કરી રહ્યા છે. આ વચ્ચે હવે વકીલો કોને મત આપે છે તે પર સૌની નજર રહેશે.

