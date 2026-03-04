બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણી: જાણો પ્રક્રિયા, નિયમો અને તેના મહત્વ વિશે
સામાન્ય કરતા ઘણી અલગ હોય છે વકીલોની માતૃસંસ્થાની આ ચૂંટણી
Published : March 4, 2026 at 10:08 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના વકીલ સમાજ માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણી સામાન્ય રાજકીય ચૂંટણીથી અલગ અને વિશિષ્ટ ગણાય છે. અહીં “સૌથી વધુ મત મેળવનાર જીતે” જેવી સરળ પદ્ધતિ લાગુ પડતી નથી, પરંતુ પ્રતિનિધિત્વ અને ગણિત આધારિત પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવે છે.
કેવી રીતે થઈ શરૂઆત
ભારતમાં બાર કાઉન્સિલોની રચના અને તેમની ચૂંટણી વ્યવસ્થા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. આ સમગ્ર માળખું Advocates Act, 1961 અમલમાં આવ્યા બાદ સ્થાપિત થયું હતું. ત્યારથી રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોની ચૂંટણીમાં “સિંગલ ટ્રાન્સફરેબલ વોટ (STV)” અથવા “ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ વોટ” પદ્ધતિ અમલમાં છે, જે વધુ વ્યાપક પ્રતિનિધિત્વ સુનિશ્ચિત કરે છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચૂંટાયેલા સભ્યોનો કાર્યકાળ સામાન્ય રીતે પાંચ વર્ષનો હોય છે. એટલે નિયમ મુજબ દર પાંચ વર્ષે ચૂંટણી યોજાય છે. કેટલીકવાર વહીવટી કે કાનૂની કારણોસર વિલંબ શક્ય બને, પરંતુ પાંચ વર્ષનું ચક્ર જ માન્ય ગણાય છે. બાર કાઉન્સિલ ઑફ ગુજરાતના ઈલેક્શન કમિશ્નર ચૂંટણી એચ.એમ પરીખ જણાવે છે, 1961માં એડવોકેટ એક્ટ અમલમાં આવ્યો અને ત્યારબાદ 1968માં ચૂંટણી પ્રણાલી પણ અમલમાં આવી ત્યારથી આ પ્રકારે ચૂંટણી થાય છે. કાયદા મુજબ 10 વર્ષથી ઓછી વકીલાત ની પ્રેક્ટિસ ધરાવતા વકીલો 12 થી વધારે ચૂંટાઈ ના શકે
શું હોય છે પ્રક્રિયા
આ ચૂંટણીની ખાસિયત “ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ વોટ” પદ્ધતિ છે. મતદાર માત્ર એક ઉમેદવારને મત આપતો નથી, પરંતુ 1, 2, 3… એવા ક્રમમાં પોતાની પસંદગી દર્શાવે છે. મત ગણતરી દરમિયાન પ્રથમ પસંદગીના મત ગણવામાં આવે છે અને જીતવા માટે નિશ્ચિત “ક્વોટા” નક્કી થાય છે. જો કોઈ ઉમેદવાર ક્વોટાથી વધુ મત મેળવે તો વધારાના મત બીજી પસંદગી પ્રમાણે ટ્રાન્સફર થાય છે. સૌથી ઓછા મત મેળવનાર ઉમેદવાર બહાર થઈ તેના મત પણ આગળ વહેંચાય છે. આ પ્રક્રિયા બેઠકો ભરાય ત્યાં સુધી ચાલે છે. એટલે આ ચૂંટણી સામાન્ય ચૂંટણી કરતા થોડી અલગ હોય છે. ચૂંટણી કમિશનર એચ.એમ પરીખ જણાવે છે, 'પ્રેફરન્સ વોટ એટલે બાર કાઉન્સિલના 23 સભ્યો છે તેમને 23 વોટ આપી શકે છે. પોતે કોને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપવા માંગે છે તે નક્કી કરી શકે છે'
મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ
બાર એસોસિએશનની ચૂંટણીમાં મહિલાઓના પ્રતિનિધિન્વ વિશે ચૂંટણી કમિશનર એચ.એમ. પરીખ જણાવે છે કે, 'નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમ મુજબ દરેક બાર કાઉન્સિલમાં દરેક બાર કાઉન્સિલની બેઠકના 30 ટકા મહિલા પ્રતિનિધિત્વ રાખ્યું છે આ શબ્દ યાદ રાખજો રીપ્રેઝન્ટેશન છે રિઝર્વેશન નથી આ બે બાબતો વચ્ચે મોટો તફાવત છે. 10% સિલેક્શનથી આવશે અને 20 ટકા બાય ઇલેક્શનથી આવશે એટલે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં પાંચ મહિલા પ્રતિનિધિ ચૂંટણી લડશે અને આ વખતે 23 બેઠકો માટે ચૂંટણી લડાવવાની છે.'
આ વખતે શું ખાસ
આ વખતે મહિલાઓના પ્રતિનિધિત્વનો મુદ્દો પણ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. ચૂંટણી કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ કુલ 23 બેઠકોમાંથી ઓછામાં ઓછા 5 બેઠક મહિલા વકીલ ઉમેદવારોના પ્રતિનિધિત્વ માટે અનિવાર્ય છે. આ નિર્ણય મહિલા વકીલોને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ અને નેતૃત્વમાં ભાગીદારી આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. બાર કાઉન્સિલની ભૂમિકા માત્ર ચૂંટણી પૂરતી સીમિત નથી. તે વકીલોની નોંધણી, એનલ્રોલમેન્ટ, શિસ્તભંગના કેસોમાં કાર્યવાહી, વકીલોના હિતોની રક્ષા, કાનૂની શિક્ષણની દેખરેખ અને કલ્યાણ યોજનાઓના અમલ જેવી અગત્યની જવાબદારીઓ સંભાળે છે. તેથી આ ચૂંટણી સીધી રીતે આગામી પાંચ વર્ષ માટે વકીલ સમાજની દિશા અને નીતિઓ નક્કી કરશે.
આથી કહી શકાય કે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ચૂંટણી માત્ર ઔપચારિક પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ પ્રતિનિધિત્વ, પારદર્શિતા અને સમાનતાના સિદ્ધાંતો પર આધારિત મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે. અહીં દરેક મતનું મહત્વ છે અને યોગ્ય પ્રાથમિકતા આપવી એટલી જ જરૂરી છે જેટલું મતદાન કરવું.
