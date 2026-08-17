ETV Bharat / state

ચીફ જસ્ટિસ સામે ટિપ્પણીથી બાર એસોસિએશન રોષે ભરાયું, યતીન ઓઝાએ કહ્યું- ‘તાકાત હોય તો જજ બનીને બતાવો’

મુકેશ ગુજરાતી નામના નેતા દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર ન્યાયતંત્ર અને ચીફ જસ્ટિસને લઈને ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી.

ચીફ જસ્ટિસ સામે ટિપ્પણીથી બાર એસોસિએશન રોષે ભરાયું
ચીફ જસ્ટિસ સામે ટિપ્પણીથી બાર એસોસિએશન રોષે ભરાયું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સામે સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીના મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ્સ એસોસિએશન સખત વલણ અપનાવવાની તૈયારીમાં છે. આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટ બાર એસોસિએશનની તાત્કાલિક બેઠક મળી હતી, જેમાં ન્યાયતંત્ર સામે કરવામાં આવેલા નિવેદનને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢવામાં આવ્યું છે.

મુકેશ ગુજરાતી નામના નેતા દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર ન્યાયતંત્ર અને ચીફ જસ્ટિસને લઈને ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી. આ ટિપ્પણીના મુદ્દે આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ્સ એસોસિએશનની તાત્કાલિક બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં સમગ્ર મામલે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને ન્યાયતંત્રની ગરિમાને અસર કરતી આવી ટિપ્પણીઓ સામે કડક વલણ જરૂરી હોવાનું જણાવાયું હતું.

ચીફ જસ્ટિસ સામે ટિપ્પણીથી બાર એસોસિએશન રોષે ભરાયું (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ યતીન ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે, આજની બેઠકમાં કરવામાં આવેલા નિવેદનને સખત શબ્દોમાં વખોડવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, કોઈ વ્યક્તિ ચીફ જસ્ટિસને એવું કહે કે ‘તાકાત હોય તો ચૂંટણી લડીને બતાવો’ તે ન્યાયતંત્રની ગરિમા સામેની ટિપ્પણી છે. યતીન ઓઝાએ આકરા શબ્દોમાં પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું હતું કે, અરે ભાઈ, તારામાં તાકાત હોય તો તું જજ બનીને બતાવ. તું હાઇકોર્ટનો પટાવાળો તો બની બતાવ.

તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા અને ગરિમા સાથે કોઈપણ પ્રકારનું સમાધાન કરી શકાય નહીં. આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ્સ એસોસિએશન હવે ચીફ જસ્ટિસ સમક્ષ રજૂઆત કરશે અને ચાલી રહેલી સુઓમોટો કાર્યવાહીમાં એસોસિએશનને પણ જોડવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવશે. એસોસિએશન તરફથી સમગ્ર મામલે યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી માટે રજૂઆત કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે.

બીજી તરફ, જવાબદાર રાજકીય નેતા સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે સંબંધિત રાજકીય પક્ષના પ્રદેશ અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને પણ પત્ર લખવામાં આવશે. ન્યાયતંત્ર અંગે જાહેર મંચ પર કરવામાં આવતી આવી ટિપ્પણીઓ સામે પક્ષ દ્વારા પણ જવાબદાર નેતા સામે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવશે. આ મામલે હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ્સ એસોસિએશનની રજૂઆત બાદ સમગ્ર મુદ્દે કોર્ટ શું વલણ અપનાવે છે અને સુઓમોટો કાર્યવાહીમાં એસોસિએશનને જોડવા અંગે શું નિર્ણય થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ચોટીલામાં ગેરકાયદેસર ચાલતા ફટાકડાના ગોડાઉન પર દરોડા, 10 લાખનો મુદ્દામાલ સીઝ
  2. ગુજરાતમાં 144 અધિકારીઓની બદલી, 1000 કરોડથી વધુની ખનીજ ચોરી પકડનારા એચ.ટી મકવાણા કયા જિલ્લામાં મુકાયા?

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
COMMENT AGAINST CHIEF JUSTICE
YATIN OJHA
ચીફ જસ્ટિસ સામે ટિપ્પણી
GUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.