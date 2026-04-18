બાપુનગર વોર્ડ-26માં વિકાસના વાયદા અધૂરા, ડ્રેનેજ ઓવરફ્લો અને ટ્રાફિક જામથી 1.21 લાખ લોકો પરેશાન
ઇન્દિરા ગાંધી સહિત દિગ્ગજોની સભાઓનું સાક્ષી રહેલું લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેડિયમ વર્ષોની અવગણના બાદ રિનોવેશન હેઠળ પણ હજુ લોકાર્પણની રાહ જોઈ રહી છે, સ્થાનિકોમાં અસંતોષ.
Published : April 18, 2026 at 6:49 PM IST
અમદાવાદ: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલા ઐતિહાસિક અને વેપારી દૃષ્ટિએ મહત્ત્વપૂર્ણ એવા બાપુનગર વોર્ડ નંબર-26ની જનતા અનેક પાયાની સમસ્યાઓથી પરેશાન છે. ડાયમંડ માર્કેટ અને અગરબત્તી ઉદ્યોગ માટે જાણીતા આ વિસ્તારમાં મધ્યમ વર્ગ અને શ્રમિક વર્ગની વસ્તી વિશાળ પ્રમાણમાં વસે છે. એક તરફ ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિપક્ષીય રાજકીય જંગ જામ્યો છે, તો બીજી તરફ ડ્રેનેજ ઓવરફ્લો, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેડિયમનું અધૂરું રિનોવેશન, ટ્રાફિક જામ અને પાણીના ઓછા પ્રેશર જેવા પ્રશ્નો લોકો માટે માથાનો દુખાવો બન્યા છે.
ઐતિહાસિક સ્ટેડિયમની અવદશા અને અધૂરા વિકાસ કામો
બાપુનગર વોર્ડમાં આવેલું લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેડિયમ એક સમયે શહેરની રાજકીય અને રમતગમત પ્રવૃત્તિઓનું મુખ્ય કેન્દ્ર ગણાતું હતું. પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી સહિત અનેક રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ આ મેદાન પરથી જાહેર સભાઓ સંબોધી હતી. પરંતુ છેલ્લા ઘણા વર્ષો સુધી ઉપેક્ષિત રહેલા આ સ્ટેડિયમનું રિનોવેશન કામ હાલમાં હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, નવીનીકરણનું મોટાભાગનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, પરંતુ હજુ પણ આશરે 10 ટકા જેટલી કામગીરી બાકી છે. સ્ટેડિયમના લોકાર્પણની રાહ જોઈ રહેલા યુવાનો અને રમતપ્રેમીઓમાં આ અંગે ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગંભીર ડ્રેનેજ ઓવરફ્લો અને પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ
વોર્ડના લોકોની સૌથી મોટી વ્યથા ડ્રેનેજ ઓવરફ્લો એટલે કે, ગટરનું પાણી ઊભરાવાની સમસ્યા છે. ખાસ કરીને વર્ષ 1954 અને 1960 દરમિયાન બનેલા હાઉસિંગ બોર્ડના આશરે 5500 જેટલા મકાનોમાં આ સમસ્યા વર્ષોથી યથાવત છે. મામૂલી વરસાદમાં પણ ગલીઓમાં પાણી ભરાઈ જાય છે અને ગંદકી ફેલાય છે. આ ઉપરાંત, પાણીના ઓછા પ્રેશરની ફરિયાદ પણ સામાન્ય છે. ઘરોમાં નળમાં પૂરતા દબાણથી પાણી ન આવતાં લોકોને ઘરકામમાં ભારે મુશ્કેલી પડે છે. વારંવાર થતાં રોડ ખોદકામ, સફાઈનો અભાવ, ફૂટપાથ પરનાં દબાણો અને વરસાદી પાણીના નિકાલની અપૂરતી વ્યવસ્થાએ પણ લોકોની ધીરજ ખૂટાડી છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે AMTS અને BRTS બસ સેવાઓ સમયસર મળતી નથી, જેના કારણે નોકરી-ધંધે જતા લોકોને રોજિંદા જીવનમાં અવરોડો નડે છે.
વોર્ડની વસ્તી અને રાજકીય ગણિત
બાપુનગર વોર્ડ નંબર-26ની કુલ વસ્તી આશરે 1,21,562 જેટલી છે, જેમાં નોંધાયેલા કુલ મતદારોની સંખ્યા 75,400 જેટલી છે. આ વોર્ડનું રાજકીય ગણિત વિવિધ જ્ઞાતિ અને સમુદાયના સમીકરણો પર આધારિત છે. અહીં ઓબીસી વર્ગના 35,000, પાટીદાર સમાજના 45,000, અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના 8,000, લઘુમતી સમાજના 1,000 અને પરપ્રાંતીય મતદારોની સંખ્યા લગભગ 5,000 જેટલી છે. ભીડભંજન હનુમાનજી મંદિર, બાપુનગર ચાર રસ્તા, ખોડિયારનગર, મરઘા ફાર્મ અને ગોળ લીમડા જેવા વિસ્તારો આ વોર્ડના મહત્ત્વના ભાગો છે.
હાલમાં આ વોર્ડમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ની પેનલ સત્તામાં છે અને પ્રકાશ ગુર્જર, અશ્વિન પેથાણી, સરોજબેન સોલંકી તથા જયશ્રીબેન દત્તાત્રિ કોર્પોરેટર તરીકેની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. જોકે, વર્ષ 2015ની ચૂંટણીમાં મતદારો કોંગ્રેસ તરફ ઝૂક્યા હતા, જેમાં ત્રણ કોંગ્રેસ અને એક ભાજપના ઉમેદવાર વિજયી થયા હતા. હવે ફરી એક વાર ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે અને આ વખતે મુકાબલો ત્રિપક્ષીય બન્યો છે. ભાજપ જ્યાં પોતાની સત્તા જાળવી રાખવા માટે વિકાસના કામો ગણાવી રહી છે, ત્યાં કોંગ્રેસ શાસનની નિષ્ફળતાઓને મુદ્દો બનાવીને કમબેક કરવા મથી રહી છે. આ સિવાય આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પણ પોતાના 'કામના આધારે મત'ના નારા સાથે મતદારોને આકર્ષવા માટે જોરશોરથી પ્રચાર કરી રહી છે.
સ્થાનિકોની માંગણીઓ અને ઉમેદવારોના વાયદા
વોર્ડના લોકો સાથે વાતચીત કરતાં જાણવા મળ્યું કે તેઓ હવે વાયદાઓના ખોખાટા પોટલાં સાંભળીને થાકી ગયા છે. તેમની મુખ્ય અને સ્પષ્ટ માંગણી છે કે ડ્રેનેજ ઓવરફ્લોની સમસ્યાનો કાયમી અને ટકાઉ ઉકેલ લાવવામાં આવે અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેડિયમનું કામ પૂર્ણ કરી તાત્કાલિક જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપના 10 વર્ષના શાસનમાં વોર્ડની મૂળભૂત સુવિધાઓની કાયાપલટ થઈ નથી. તેમણે સત્તામાં આવતાની સાથે જ સ્ટેડિયમનું કામ પૂર્ણ કરાવવા અને હાઉસિંગ બોર્ડની ગટર લાઈનોના રિપ્લેસમેન્ટની ખાતરી આપી છે. હવે તો જોવાનું એ જ રહે છે કે બાપુનગરની આ 75 હજારથી વધુ મતદારોની સેના આ વખતે કોના પક્ષમાં ચુકાદો આપે છે.
શું ભાજપ ફરી એક વાર સત્તાનો ગઢ જાળવી રાખશે, કોંગ્રેસ વર્ષ 2015નું પ્રદર્શન ફરી દોહરાવશે, કે પછી આમ આદમી પાર્ટી ત્રીજો વિકલ્પ બનીને કોઈ નવો ઇતિહાસ રચશે? તેનો જવાબ આગામી સમયમાં મતપેટી ખુલ્યા બાદ જ મળશે.
