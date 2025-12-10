ખેડા: ફતેપુરા ગ્રામ પંચાયતનો મોટો નિર્ણય, ગામમાં દારૂ વેચનારને પંચાયત તરફથી મળતા લાભો અને સુવિધાઓ પર પ્રતિબંધ
ખેડાની ફતેપુરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામમાં દારૂબંધી માટે ગ્રામસભા યોજવામાં આવી હતી.
Published : December 10, 2025 at 4:31 PM IST
ખેડા: ગુજરાત રાજ્યમાં દારૂબંધી અમલમાં છે પરંતુ ખરેખર તેની શું વાસ્તવિકતા છે તે કહેવાની જરૂર નથી. દારૂબંધીની વાતો વચ્ચે અવાર નવાર ગામોમાં દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર જનતા રેડ સહિતના કિસ્સાઓ બહાર આવતા રહે છે. ત્યારે હવે ખેડાની એક ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામમાં દારૂબંધી માટે ગ્રામસભા યોજવામાં આવી હતી.
ખેડા જીલ્લાના ગળતેશ્વર તાલુકાના ફતેપુરા ગામમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા દારૂબંધી માટે ખાસ ગ્રામસભા યોજવામાં આવી હતી.જેમાં ગ્રામજનો સહિત ગામમાં દારૂનું વેચાણ કરતા લોકોને પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ સ્થાનિક મામલતદાર અને પોલિસને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી.
દારૂ વેચશે તો તમામ સુવિધાઓ બંધ કરવા ઠરાવ કરાયો
ફતેપુરા ગામના સરપંચ, તલાટી, પંચાયત સભ્યો તેમજ ગ્રામજનોની હાજરીમાં યોજાયેલી ગ્રામસભામાં ગામમાં દારૂ વેચતા લોકોને ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી હતી. ગામમાં જો કોઈપણ વ્યક્તિ દારૂ વેચાણ કરશે તો તેવા લોકોને ગ્રામ પંચાયત તરફથી મળતા તમામ લાભો અને સુવિધાઓ બંધ કરવામાં આવશે તેવો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ જનતા રેડ કરવા સહિત કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
દારૂ વેચતા સ્થળોએ રેડ કરવામાં આવી
ગ્રામસભા બાદ સરપંચ મહેશભાઈ રાઠોડ દ્વારા બીટ જમાદારને સાથે રાખી ગામમાં દેશી દારૂ વેચતા પાંચ સ્થળો પર રેડ કરવામાં આવી હતી. જો કે દારૂબંધીની ખાસ ગ્રામસભા બાબતે ગામમાં અગાઉથી જાણ થઈ ગઈ હોવાથી રેડ દરમિયાન એકપણ સ્થળેથી દારૂ મળી આવ્યો નહોતો.
દારૂને કારણે નાની ઉંમરે અનેક મહિલાઓ વિધવા બને છે
મહત્વનું છે કે ફતેપુરા ગામમાં દારૂને કારણે નાની ઉંમરે અનેક લોકો મૃત્યુ પામી રહ્યા છે. જેને કારણે દર વર્ષે નાની ઉંમરમાં જ ઘણી મહિલાઓ વિધવા બની રહી છે. વિધવા બહેનો અને ગ્રામજનોની દારૂબંધીની માંગને લઈ ગામમાં દારૂબંધી માટે સરપંચ દ્વારા આ સમગ્ર કામગીરી કરવામાં આવી હતી.
દારૂબંધીને લઈ ગ્રામ પંચાયતની કામગીરીને લોકો વધાવી રહ્યાં છે. સાથે જ પંચાયતની આ કામગીરી ગામોમાં દારૂબંધીના અમલીકરણની વાસ્તવિકતા છતી કરે છે. ત્યારે ફતેપુરા ગામે દારૂબંધીનો ખરેખર અમલ ઈચ્છતા ગામો માટે એક ઉદાહરણ પૂરૂં પાડ્યું છે.
આગામી સમયમાં જો દારૂ ચાલુ રાખશે તો જનતા રેડ કરી કાયદાકીય કાર્યવાહી કરાશે: સરપંચ
સરપંચ મહેશભાઈ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં મારા ગામમાં 8 થી 10 યુવાનો 25 થી 40 વર્ષની આસપાસની ઉંમરના યુવાનો દારૂ પીવાના કારણે મરી ગયેલ છે. કેટલીયે વિધવા બહેનો છે મારા ગામમાં છે. વિધવા બહેનો અને બીજા ઘણા લોકોની માંગણી હતી કે સરપંચ ગમે તે કરો દારૂ બંધ કરાવો. અમે એક ખાસ ગ્રામસભાનું આયોજન કર્યું હતું. ખાસ ગ્રામસભામાં મામલતદાર અને પીઆઈ સાહેબને પણ આમંત્રણ આપ્યુ હતું. આજની સભા થઈ એમાં ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે કે, હવે પછી ગામમાં જે કોઈ લોકો દારૂ ગાળશે કાં તો દારૂ પીશે તેને ગ્રામ પંચાયતથી મળતી જે તમામ સુવિધાઓ બંધ કરવામાં આવશે. આગામી સમયમાં દારૂ ચાલુ રાખશે તો તેને કાયદાકીય રીતે અને ગ્રામજનો દ્વારા જનતા રેડ પાડી કાર્યવાહી કરીશુ.
આ પણ વાંચો: