ભરૂચ: અંકલેશ્વરમાં નશાકારક ગોળીઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ, 7 કિલોથી વધુ જથ્થો જપ્ત, બે આરોપીની ધરપકડ
અંકલેશ્વરમાં નશાકારક ગોળીઓના કથિત ગેરકાયદેસર કારોબાર સામે ભરૂચ SOG અને એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિભાગે કાર્યવાહી કરી છે.
Published : October 9, 2026 at 6:14 PM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વરમાં નશાકારક ગોળીઓના કથિત ગેરકાયદેસર કારોબાર સામે ભરૂચ SOG અને એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિભાગે અલગ-અલગ કાર્યવાહી કરી છે. પોલીસની બંને કાર્યવાહીમાં કુલ 7 કિલોથી વધુ નશાકારક ગોળીઓનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જ્યારે સપ્લાયર તરીકે કથિત રીતે સંકળાયેલા એક ઇસમને વોન્ટેડ જાહેર કરીને તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ભરૂચ SOGને અંકલેશ્વરના જીતાલી ગામના ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં યોગી એસ્ટેટમાં નશાકારક ગોળીઓના ગેરકાયદેસર વેચાણ અંગે માહિતી મળી હતી. જેના આધારે SOGની ટીમે સ્થળ પર કાર્યવાહી કરી હતી.
અંકલેશ્વરના Dy.SP ડૉ. કુશલ ઓઝાના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડા દરમિયાન કેશવ મુનક્કા નામની આશરે 5 કિલો 190 ગ્રામ ગોળીઓનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ મામલે પોલીસે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રદીપ મહાવીર નિશાદને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પાસેથી મોબાઇલ સહિત રૂ.2.64 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
બીજી તરફ ભરૂચ એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિભાગે અંકલેશ્વરમાં જ અલગ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. એક કરિયાણાની દુકાનમાંથી નશાકારક ગોળીઓનો જથ્થો મળી આવતા પોલીસે ગોપાલજી જીતેન્દ્ર શર્માને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેની પાસેથી 2 કિલો 085 ગ્રામ ગોળીઓ જપ્ત કરી હતી. મોબાઇલ સહિત જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલની કિંમત રૂ.1.24 લાખથી વધુ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બંને કાર્યવાહીમાં તરંગ વિજયાવટી અને કેશવ મુનક્કા નામની ગોળીઓ મળી આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે અંકલેશ્વર તાલુકા પોલીસ મથકે બંને ઘટનાઓને લઈને અલગ-અલગ FIR નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે આ ગોળીઓની સપ્લાય કરનાર તરીકે કથિત રીતે સંકળાયેલા કેશવ મારવાડીને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે.
બંને કાર્યવાહીમાં મોટી માત્રામાં નશાકારક ગોળીઓ મળી આવતા હવે પોલીસનું ધ્યાન તેના સપ્લાય નેટવર્ક તરફ કેન્દ્રિત થયું છે. આ ગોળીઓ અંકલેશ્વર સુધી ક્યાંથી લાવવામાં આવી હતી, આરોપીઓને કોણે જથ્થો પહોંચાડ્યો હતો, આ ગોળીઓ કોને વેચવાની હતી અને અત્યાર સુધીમાં કેટલા લોકોને તેનો સપ્લાય કરવામાં આવ્યો છે તે અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ આ ગેરકાયદેસર કારોબારમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે ગ્રુપ સંકળાયેલું છે કે કેમ તે દિશામાં પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. બંને કેસમાં આરોપીઓ પાસેથી મળેલા મોબાઇલ ફોન સહિતના મુદ્દામાલના આધારે પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
હાલ બે આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે કથિત સપ્લાયર કેશવ મારવાડીની ધરપકડ માટે પોલીસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસે ગોળીઓના સ્ત્રોત અને તેના અંતિમ સપ્લાય સુધી પહોંચવા તપાસ શરૂ કરી છે.
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