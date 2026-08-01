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માતા-પિતાના છૂટાછેડાના વિવાદમાં બેંક FD અટકી પડી, હાઈકોર્ટના ચુકાદાથી પુત્રને મળ્યો ન્યાય

છૂટાછેડાનો કેસ પરત ખેંચાયા બાદ યુવકે પોતાની FDની રકમ મેળવવા સેન્ટ્રલ બેંકનો સંપર્ક કર્યો. પરંતુ બેંકે અગાઉના સ્ટેટસ ક્વોના આદેશનો હવાલો

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 5:26 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને એક યુવકના નામે રહેલી ફિક્સ ડિપોઝિટની રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ કેસમાં યુવકના માતા-પિતા વચ્ચે ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડાનો કેસ ચાલતો હોવાથી બેંકે અગાઉ FDની રકમ ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જોકે છૂટાછેડાનો કેસ પરત ખેંચાઈ જતાં હવે FD ચૂકવવામાં કોઈ કાનૂની અવરોધ બાકી ન હોવાનું હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે.

યુવક સગીર હતો ત્યારે તેના પિતાએ તેના નામે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં FD કરાવી હતી. વર્ષ 2019માં માતા-પિતા વચ્ચે વૈવાહિક વિવાદ સર્જાતા માતાએ ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડા અને ભરણપોષણ માટે અરજી કરી હતી. તે સમયે ફેમિલી કોર્ટે પિતાના બેંક ખાતા અને FD સહિતની મિલકતો અંગે સ્ટેટસ ક્વો જાળવવાનો વચગાળાનો આદેશ આપ્યો હતો.

દરમિયાન યુવકના પિતા અમેરિકા જતા રહ્યા હતા અને કોર્ટના સમન્સ તથા અન્ય કાર્યવાહીનો જવાબ આપવાનું બંધ કરી દીધું હતું. આથી માતાએ છૂટાછેડાની અરજી પરત ખેંચવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જોકે ફેમિલી કોર્ટે અન્ય એક ફરિયાદને કારણે અરજી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા અટકાવી રાખી હતી. ત્યારબાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે મે-2025માં ફેમિલી કોર્ટને છૂટાછેડાનો કેસ પરત ખેંચવાની મંજૂરી આપવા નિર્દેશ કર્યો હતો.

છૂટાછેડાનો કેસ પરત ખેંચાયા બાદ યુવકે પોતાની FDની રકમ મેળવવા સેન્ટ્રલ બેંકનો સંપર્ક કર્યો હતો. પરંતુ બેંકે અગાઉના સ્ટેટસ ક્વોના આદેશનો હવાલો આપી રકમ ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. યુવકે RBI ઓમ્બુડ્સમેન સમક્ષ પણ ફરિયાદ કરી હતી, પરંતુ તે ફગાવી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.

યુવકે હાઈકોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, છૂટાછેડાની અરજી પરત ખેંચાતા ફેમિલી કોર્ટનો વચગાળાનો સ્ટેટસ ક્વોનો આદેશ આપોઆપ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તેથી હવે બેંક દ્વારા FDની રકમ અટકાવવી કાયદેસર નથી. સુનાવણી દરમિયાન સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ યુવકની અરજી સામે કોઈ વાંધો વ્યક્ત કર્યો નહોતો. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે, હાલ એવી કોઈ કોર્ટનો અમલમાં રહેલો આદેશ નથી જે FDના સંચાલન અથવા ચૂકવણી પર પ્રતિબંધ મૂકે. તેથી બેંકે અરજદારને તેની FDની રકમ ચૂકવવી પડશે.

અરજદાર તરફે હાજર રહેલા વકીલ એસ.જી પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે, ફેમિલી કોર્ટનો સ્ટેટસ ક્વોનો આદેશ માત્ર છૂટાછેડાના કેસની કાર્યવાહી દરમિયાન જ અમલમાં હતો. કેસ પરત ખેંચાયા બાદ તે આદેશ આપોઆપ સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. છતાં બેંક દ્વારા FDની રકમ અટકાવવામાં આવી હતી, જેના કારણે હાઈકોર્ટનો આશરો લેવો પડ્યો. હાઈકોર્ટના આ નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થયું છે કે જ્યારે કોઈ પ્રતિબંધાત્મક આદેશ અમલમાં ન હોય ત્યારે બેંક માત્ર જૂના આદેશના આધારે ગ્રાહકની FDની ચુકવણી રોકી શકે નહીં.

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TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
BANK FD DISPUTE
DIVORCE DISPUTE
બેંક FDનો વિવાદ
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