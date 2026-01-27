ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર,5 Days બેન્કિંગની માંગ સાથે નેહરૂ બ્રિજથી સરદાર વલ્લભ સદન સુધી કાઢી રેલી

અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં સરકારી બેન્કના કર્મચારીઓ વિવિધ માંગને લઇને હડતાળ પર ઉતર્યા છે

અમદાવાદમાં બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર
અમદાવાદમાં બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 12:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં સરકારી બેન્કના કર્મચારીઓ વિવિધ માંગને લઇને હડતાળ પર ઉતર્યા છે. અમદાવાદના નહેરૂ બ્રિજથી સરદાર વલ્લભ સદન સુધી બેન્કના કર્મચારીઓ દ્વારા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા.

5 Day બેન્કિંગની માંગણી

અમદાવાદમાં યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ યુનિયન્સ દ્વારા એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના નહેરૂ બ્રિજથી સરદાર વલ્લભ સદન સુધી રેલીમાં અનેક બેન્ક કર્મચારી જોડાયા હતા. સરકારી બેન્કના કર્મચારીઓએ રસ્તા પર ઉતરીને 5 Day બેન્કિંગની માંગણી કરી હતી.

અમદાવાદમાં બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર (ETV Bharat Gujarat)

મહાગુજરાત બેન્ક એમ્પ્લોય એસોસિએશનના પ્રમુખ રાજેશ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, અમારી જે માંગણીઓ 2023માં સરકારે સ્વીકૃત કરી હતી અને ઇન્ડિયન બેન્ક એસોસિએશન સાથે એક MoU સાઇન થયો હતો તેને મિનિસ્ટ્રીમાં પણ મોકલવામાં આવ્યો હતો. જોકે, આજ દિન સુધી તે અમલમાં આવ્યો નથી. છેલ્લા બે વર્ષથી અમે રાહ જોઇ રહ્યા છીએ. દરેક સરકારી વિભાગમાં બે દિવસની રજા હોય છે અને પાંચ દિવસ કામ ચાલુ હોય છે. હજુ સુધી બેન્કવાળાઓને આ સુવિધા આપવામાં આવી નથી, જેને લઇને અમે આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતમાં 70થી 80 હજાર લોકો હડતાળ પર ઉતર્યા છે અને સમગ્ર દેશમાં 8 લાખ જેટલા કર્મચારી હડતાળ પર છે.

અમદાવાદમાં નેહરૂ બ્રિજથી સરદાર વલ્લભ સદન સુધી રેલી કાઢી હતી
અમદાવાદમાં નેહરૂ બ્રિજથી સરદાર વલ્લભ સદન સુધી રેલી કાઢી હતી (ETV Bharat Gujarat)

UFBUના કન્વીનર નિતેશ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, 2015થી અમે 5 Days બેન્કિંગની માંગણી કરી રહ્યા છીએ. LIC સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને સેન્ટ્રલ ગર્વમેન્ટ તેમજ બીજા સરકારી વિભાગોને પહેલાથી 5 Daysની સુવિધા મળી રહી છે. અમને ઘણા સમયથી આશ્વાસન આપવામાં આવી રહ્યું છે પરંતુ અમારી માંગણી પુરી કરવામાં આવી નથી. આજે સમગ્ર દેશમાં 8 લાખ કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા છે. અમારી હડતાળ સેલેરી કે બેઝ રીઝન માટે નથી. અમારી હડતાળ 5 Days બેન્કિંગ માટે છે. ડિજિટલ માધ્યમથી આપણો દેશ આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે 5 Days કરવાથી કોઇ પણ બેંક વ્યવહારમાં તકલીફ નહીં આવે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BANK STRIKE IN AHMEDABAD
BANK EMPLOYEES RALLY
BANK STRIKE RALLY
5 DAYS BANKING AHMEDABAD
BANK STRIKE IN AHMEDABAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.