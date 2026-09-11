બેન્ક કર્મચારીઓ 5 વર્કિંગ ડેની માંગ સાથે હડતાળ પર ઉતર્યા, અમદાવાદ-વડોદરા અને રાજકોટમાં વિરોધ
અઠવાડિયામાં 5 દિવસ જ બેન્કિંગ કામકાજ શરૂ કરવાની માંગ સાથે દેશભરના બેન્ક કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન અને હડતાળ પર ઉતર્યા છે.
Published : September 11, 2026 at 1:53 PM IST
અમદાવાદ: આજે 11 સપ્ટેમ્બરે બેન્ક કર્મચારીઓની દેશભરમાં હડતાળ છે. અઠવાડિયામાં 5 દિવસ જ બેન્કિંગ કામકાજ શરૂ કરવાની માંગ સાથે દેશભરના બેન્ક કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન અને હડતાળ પર ઉતર્યા છે. ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટમાં બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા છે.
અમદાવાદમાં બેન્ક કર્મચારીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન
અમદાવાદમાં લાલ દરવાજા સેન્ટ્રલ બેન્ક પાસે બેન્ક કર્મચારીઓએ 5 દિવસ વર્કિંગની માંગ સાથે એક દિવસની હડતાળ પાડી હતી. આ મુદ્દે UFBUના કન્વીનર નિતેશ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમગ્ર દેશમાં એક દિવસની હડતાળ પાડવામાં આવી છે અને આજે અમે પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા છે. અમે વારંવાર રજૂઆત કરી પણ અમારી માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવી નથી. જો હવે અમારી માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો 28, 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ એમ ત્રણ દિવસ સુધી બેન્ક કર્મચારીઓ ફરી હડતાળ પર ઉતરશે.
અમદાવાદમાં બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા, જાણો શું છે માંગ#Ahmedabad #BankStrike pic.twitter.com/13171NO9qh— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) September 11, 2026
મહાગુજરાત બેંક એમ્પ્લોય એસોસિએશનના જનરલ સેક્રેટરી જનક રાવલે જણાવ્યું હતું કે, બેન્કોમાં સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સંપૂર્ણ દિવસ અને શનિવારે અડધો દિવસ કામકાજ ચાલતું હતું. મે 2015ના કરાર બાદ દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારને રજા જાહેર કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બાકીના શનિવારે પૂર્ણ દિવસ કામ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. તમામ શનિવારે રજા જાહેર કરવાની માંગ સતત કરવામાં આવી રહી છે.
બેંક કર્મચારી ગજેન્દ્રસિંહએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ મારી માંગણી છે કે પાંચ દિવસ વર્કિંગનું કરવામાં આવે. આ ડિમાન્ડ કરી કરીને અમે થાકી ગયા પરંતુ અમારી માંગણીઓ પૂરી કરવામાં આવતી નથી જેના કારણે આજે અમે વિરોધ કરી રહ્યા છે અને હડતાળ પર ઉતર્યા છીએ. જો માંગણી પૂરી કરવામાં આવે તો ફરીથી અમે હડતાળ પર ઉતરીશું.
બેંક કર્મચારી જીગર શાહ એ જણાવ્યું હતું કે આજે લાલ દરવાજા ખાતે મોટી સંખ્યામાં બેંક કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા છીએ જેના કારણે લોકોને તકલીફ પડી રહી છે પરંતુ અમારી માંગણીને સ્વીકારવામાં આવતી નથી એટલે અમારે આ પગલાં ભરવા પડ્યા છે.
'વિત્ત મંત્રી હોશ મેં આઓ' વડોદરામાં બેંક કર્મચારીઓનો આક્રોશ
જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓનું આશરે 90 ટકા પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ એટલે કે UFBUના આહવાન પર બેંક કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા છે. વડોદરામાં પણ હડતાળની અસર જોવા મળી હતી. શહેર અને જિલ્લામાં આવેલી આશરે 800 બ્રાન્ચના 8 હજાર જેટલા કર્મચારીઓ હડતાળમાં જોડાયા હોવાનો યુનિયનનો દાવો છે. સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલી બેંક ઓફ બરોડા ખાતે મોટી સંખ્યામાં બેંક કર્મચારીઓએ સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
'વિત્ત મંત્રી હોશ મેં આઓ' વડોદરામાં બેંક કર્મચારીઓનો આક્રોશ#Vadodara #BankStrike pic.twitter.com/jQZUqyfiLC— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) September 11, 2026
વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલી બેંક ઓફ બરોડા ખાતે બેંક કર્મચારીઓ મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થયા હતા. આ દરમિયાન કર્મચારીઓએ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. “વિત્ત મંત્રી કી તાનાશાહી નહીં ચલેગી”, “વિત્ત મંત્રી હોશ મેં આઓ” અને “આજ હમને ક્યા કિયા? બેંક કા ચક્કા જામ કિયા” જેવા નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ “કલ હમ ક્યા કરેંગે? બેંક કા ચક્કા જામ કરેંગે” જેવા સૂત્રોચ્ચારથી આગામી દિવસોમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવાના સંકેત આપવામાં આવ્યા હતા.
રાજકોટમાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોના કર્મચારીઓની હડતાળ
સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની પડતર માંગણીઓને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે રાજકોટમાં પણ તેના પડઘા પડ્યા છે. રાજકોટના નાના મવા નજીક આવેલી પંજાબ નેશનલ બેંક ખાતે આજે બેંક અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ એકત્ર થઈને પ્લે કાર્ડ અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સના નેજા હેઠળ આ વિરોધ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. બેંક કર્મચારીઓની મુખ્ય ચાર માંગણીઓ છે જે લાંબા સમયથી પડતર છે. કેન્દ્ર સરકાર અને ઈન્ડિયન બેંક એસોસિએશન દ્વારા આ માંગણીઓ અંગે કોઈ નક્કર નિર્ણય ન લેવાતા આખરે કર્મચારીઓએ હડતાળના માર્ગે જવાની ફરજ પડી છે.
રાજકોટમાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કોના કર્મચારીઓની હડતાળ#Rajkot #BankStrike pic.twitter.com/DstqvOkyr1— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) September 11, 2026
અઠવાડિયામાં 5 દિવસ બેંકિંગ લાગુ કરો
સ્ટાફની પૂરતી ભરતી કરો
ગ્રેચ્યુઈટીની મર્યાદામાં વધારો
પેન્શન પર સમાન મોંઘવારી ભથ્થું (DA)
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