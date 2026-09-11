આજથી ત્રણ દિવસ બેન્કની કાર્યવાહી ખોરવાશે, ગુજરાત સહિત દેશભરમાં સાત લાખ બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર
અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ બેન્ક ચાલુ રાખવા સહિતની વિવિધ માંગને લઇને બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતરવાના છે.
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
Published : September 11, 2026 at 7:06 AM IST
અમદાવાદ: અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ બેન્ક ચાલુ રાખવા સહિતની વિવિધ માંગને લઇને બેન્ક કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતરવાના છે. બેન્ક કર્મચારીઓની હડતાળને પગલે 3 દિવસ બેન્કનું કામકાજ ખોરવાશે. 11 સપ્ટેમ્બરે દેશવ્યાપી હડતાળને કારણે કેટલીક બેન્કમાં કામકાજ પ્રભાવિત થઇ શકે છે. તે બાદ 12 સપ્ટેમ્બરે બીજો શનિવાર અને 13 સપ્ટેમ્બરે રવિવારની રજા છે.
વિવિધ યુનિયન હડતાળમાં જોડાશે
- અઠવાડિયામાં 5 દિવસ જ બેન્કિંગ કામકાજ શરૂ કરવાની માંગ સાથે દેશભરના બેન્ક કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન અને હડતાળનું એલાન કર્યું.
- 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમગ્ર દેશમાં એક દિવસની હડતાળ પાડવામાં આવશે. ત્યારબાદ પણ જો માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો 28, 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ એમ ત્રણ દિવસ સુધી બેન્ક કર્મચારીઓ ફરી હડતાળ પર ઉતરશે.
- યુનિયનો મુજબ અગાઉ બેન્કોમાં સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સંપૂર્ણ દિવસ અને શનિવારે અડધો દિવસ કામકાજ ચાલતું હતું.
- મે 2015ના કરાર બાદ દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારને રજા જાહેર કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બાકીના શનિવારે પૂર્ણ દિવસ કામ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
- ત્યારબાદ તમામ શનિવારે રજા જાહેર કરવાની માંગ સતત કરવામાં આવી રહી છે.
- માર્ચ 2024માં થયેલા કરારમાં બાકીના શનિવારને પણ રજા જાહેર કરવાની બાબતે સંમતિ થઈ હતી. તેના બદલામાં સોમવારથી શુક્રવાર સુધી દરરોજ બેન્કિંગ કામકાજના સમયમાં 40 મિનિટનો વધારો કરવાની વાત સ્વીકારવામાં આવી હતી.
- આ સમજૂતીને મંજૂરી માટે કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલયને મોકલવામાં આવી હોવા છતાં બે વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં નિર્ણય પેન્ડિંગ હોવાનું યુનિયનોનું કહેવું છે.
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