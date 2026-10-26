સિનોરના ખેડૂતોનાં બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવા મામલે હાઈકોર્ટના સવાલ, નાયબ કલેક્ટરની સત્તા અંગે સરકાર પાસે માગ્યો જવાબ
નાયબ કલેક્ટરે કઈ સત્તાના આધારે બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરાવ્યાં? હાઈકોર્ટે સરકાર પાસે સોગંદનામું માગ્યું, સિનિયર એડવોકેટ એચ.એમ. પરીખે ખેડૂતોનો પક્ષ રજૂ કર્યો.
Published : October 26, 2026 at 9:24 PM IST
અમદાવાદઃ રેલવે પ્રોજેક્ટ માટે જમીન સંપાદનના બદલામાં વળતર મેળવનારા વડોદરા જિલ્લાના સિનોર ગામના ખેડૂતોનાં બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવાની કાર્યવાહી મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસે કાયદાકીય સ્પષ્ટતા માગી છે. વળતરની રકમ વધુ ચૂકવાઈ હોવાના આધારે નાયબ કલેક્ટરે બેંકને આદેશ આપીને ખેડૂતોનાં ખાતાં ફ્રીઝ કરાવ્યાં હોવાના આક્ષેપ વચ્ચે હાઈકોર્ટે સરકારી વકીલને સોગંદનામું રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. નાયબ કલેક્ટરે કઈ કાયદાકીય સત્તાના આધારે આ કાર્યવાહી કરી અને બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવા માટે કઈ જોગવાઈનો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો તે અંગે સ્પષ્ટતા માગવામાં આવી છે. ખેડૂતો તરફથી સિનિયર એડવોકેટ એચ.એમ. પરીખે પક્ષ રજૂ કરતાં અધિકારીની કાર્યવાહી સામે કાયદાકીય સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
શું છે સમગ્ર મામલો?
સિનોર ગામના ખેડૂતોની જમીન રેલવે પ્રોજેક્ટ માટે સંપાદિત કરવામાં આવી હતી. જમીન સંપાદનના બદલામાં ખેડૂતોને વળતરની રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી અને આ રકમ તેમના બેંક ખાતામાં જમા થઈ હતી. જોકે, વળતરની રકમ વધુ ચૂકવાઈ હોવાના આધારે નાયબ કલેક્ટરે બેંકને આદેશ આપીને ખેડૂતોનાં ખાતાં ફ્રીઝ કરાવ્યાં હોવાનો આક્ષેપ છે. ખેડૂતોની રજૂઆત મુજબ, તેમને કોઈ પૂર્વ નોટિસ આપ્યા વિના અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા વગર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. પરિણામે પોતાના હકના વળતર તરીકે મળેલી રકમનો ઉપયોગ કરવાના અધિકાર સામે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
નાયબ કલેક્ટરે કઈ સત્તાના આધારે બેંક ખાતા ફ્રીઝ કર્યા?
ખેડૂતો તરફથી સિનિયર એડવોકેટ એચ.એમ. પરીખે રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, નાયબ કલેક્ટરે કઈ કાયદાકીય સત્તાના આધારે ખેડૂતોનાં બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરાવ્યાં તે સૌથી મહત્ત્વનો સવાલ છે. વળતરની રકમ વધુ ચૂકવાઈ હોવાની શંકા કે રજૂઆતના આધારે જ કોઈ અધિકારી બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરાવવાનો આદેશ આપી શકે કે નહીં? અને આવી કાર્યવાહી માટે કાયદામાં કઈ જોગવાઈ છે તે સ્પષ્ટ થવું જરૂરી છે. ખેડૂતોને નોટિસ આપ્યા વિના તથા કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા વગર ખાતાં ફ્રીઝ કરાવવાની કાર્યવાહી સામે પણ સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.
ખેડૂતો તરફથી એવી દલીલ કરવામાં આવી છે કે, નાયબ કલેક્ટરની કાર્યવાહી માત્ર સત્તાના દુરુપયોગ પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેની પાછળની દાનત અંગે પણ તપાસ થવી જોઈએ. આ જ કારણસર સંબંધિત અધિકારીને પણ વિવાદમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવાયું છે. ખેડૂતોનો વધુમાં આક્ષેપ છે કે, નાયબ કલેક્ટરે ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના બંધનકર્તા ચુકાદાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. આ આધારે અધિકારી સામે કોર્ટના અવમાનનાની કાર્યવાહીનો મુદ્દો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
સિનિયર એડવોકેટ એચ.એમ પરીખે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે સમગ્ર મામલે સરકારી વકીલને સોગંદનામું રજૂ કરવા આદેશ આપતાં, નાયબ કલેક્ટરની સત્તા અને બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવા પાછળના કાયદાકીય આધાર અંગે સ્પષ્ટતા માગી છે. હવે રાજ્ય સરકારના સોગંદનામામાં કઈ કાયદાકીય જોગવાઈ હેઠળ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો? કાર્યવાહી માટે કયો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો? અને ખેડૂતોને નોટિસ આપવાની પ્રક્રિયા અંગે શું સ્થિતિ હતી? તે બાબતો સ્પષ્ટ થવાની અપેક્ષા છે. આ મામલો જમીન સંપાદનના વળતર અને વહીવટી અધિકારીઓની સત્તાના ઉપયોગ અંગે મહત્ત્વના કાયદાકીય પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.
જમીન સંપાદનના બદલામાં ચૂકવવામાં આવેલી રકમ અંગે વિવાદ ઊભો થાય, ત્યારે સક્ષમ અધિકારી કાયદા મુજબ કઈ કાર્યવાહી કરી શકે અને બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવા જેવું પગલું લેવા માટે કઈ સત્તા જરૂરી છે તે મુદ્દાઓ આ કેસમાં મહત્ત્વના બની રહ્યા છે. હવે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રાજ્ય સરકાર શું કાયદાકીય સ્પષ્ટતા રજૂ કરે છે? અને ખેડૂતોની રજૂઆતો અંગે આગળ શું કાર્યવાહી થાય છે? તેના પર નજર રહેશે. વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.
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