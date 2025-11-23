સુરત: નારી સંરક્ષણ ગૃહની દિવાલ કૂદીને ભાગી બાંગ્લાદેશી મહિલા, છ મહિના અગાઉ વરાછા પોલીસે ઝડપી હતી
આંબોલી નારી સંરક્ષણ ગૃહમાંથી મૂળ બાંગ્લાદેશી મહિલા ફિલ્મી ઢબે ભાગી છૂટતાં સુરત પોલીસ દોડતી થઈ છે.
Published : November 23, 2025 at 12:22 PM IST
Updated : November 23, 2025 at 2:48 PM IST
સુરત: સ્પાની આડમાં ચાલતા દેહવેપારના ગુનામાં અને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટના આદેશથી આંબોલી નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવામાં આવેલી મૂળ બાંગ્લાદેશી મહિલા નજમા બેગમ મોહમ્મદ ઇમાન અલી ફિલ્મી ઢબે ભાગી છૂટતાં સુરત પોલીસ દોડતી થઈ છે.
છ મહિના અગાઉ વરાછા પોલીસે ઝડપી હતી
વરાછા રોડના ઘનશ્યામ નગર વિસ્તારમાં રહેતી નઝમા બેગમને છ મહિના અગાઉ વરાછા પોલીસે ઝડપી પાડી હતી. કોર્ટના હુકમ બાદ તેને અન્ય એક બાંગ્લાદેશી મહિલા સાથે નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવામાં આવી હતી. આ મહિલાઓની જાપ્તાની ફરજ મહીધરપુરા અને વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના કર્મીઓ બજાવતા હતા.
CCTVમાં કેદ
સાંજે જમવાના સમયે અન્ય મહિલાઓ હાજર થઈ ગઈ હતી, પરંતુ નજમા બેગમ ગેરહાજર જણાતાં ફરજ પરના મહીધરપુરા પોલીસ મથકના એલ.આર. તૃપ્તીબેન ભેદીએ તપાસ શરૂ કરી હતી. રૂમમાંથી નજમા ગુમ થતાં જ પોલીસ હરકતમાં આવી અને ગૃહમાં લાગેલા સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યા.
દિવાલ કૂદીને નઝમા
સીસીટીવી ફૂટેજમાં જે દ્રશ્યો કેદ થયા, તે ચોંકાવનારા હતા. સાંજના લગભગ 6:30 વાગ્યાના આસપાસ નઝમા બેગમ ટેરેસ પરના ટોયલેટની પાઈપ પકડીને નીચે ઉતરી અને ત્યાર બાદ કૂદકો મારીને દિવાલ કૂદીને ભાગતી સ્પષ્ટ નજરે પડી હતી.
નારી સંરક્ષણ ગૃહની સુરક્ષા પર સવાલ
આ સમગ્ર ઘટનાએ નારી સંરક્ષણ ગૃહની સુરક્ષા અને પોલીસ જાપ્તાની ગંભીર બેદરકારી સામે મોટો પ્રશ્નાર્થ ઊભો કર્યો છે. પોલીસની નજર ચૂકવીને ટોયલેટની પાઈપ દ્વારા આ રીતે ભાગી છૂટવું એ ગૃહની જડબેસલાક સુરક્ષાના દાવાઓ પર સવાલ ઉભા કરે છે.
ભાગેડુ નઝમાને ઝડપવા પોલીસ થઈ દોડતી
ઘટના બાદ એલ.આર. તૃપ્તી રાજેશભાઈ ભેદી દ્વારા તાત્કાલિક કામરેજ પોલીસ મથકે નજમા બેગમ વિરુદ્ધ ભાગી જવા બદલ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે હવે ભાગેડુ નઝમાને ઝડપી પાડવા માટે તપાસનાં ચક્રો ગતિમાન કર્યાં છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે આટલી મોટી ચૂક માટે કોણ જવાબદાર?