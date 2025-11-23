ETV Bharat / state

સુરત: નારી સંરક્ષણ ગૃહની દિવાલ કૂદીને ભાગી બાંગ્લાદેશી મહિલા, છ મહિના અગાઉ વરાછા પોલીસે ઝડપી હતી

આંબોલી નારી સંરક્ષણ ગૃહમાંથી મૂળ બાંગ્લાદેશી મહિલા ફિલ્મી ઢબે ભાગી છૂટતાં સુરત પોલીસ દોડતી થઈ છે.

બાંગ્લાદેશી મહિલા નારી સંરક્ષણ ગૃહની દિવાલ કૂદીને ભાગી
બાંગ્લાદેશી મહિલા નારી સંરક્ષણ ગૃહની દિવાલ કૂદીને ભાગી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 12:22 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 2:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સ્પાની આડમાં ચાલતા દેહવેપારના ગુનામાં અને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટના આદેશથી આંબોલી નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવામાં આવેલી મૂળ બાંગ્લાદેશી મહિલા નજમા બેગમ મોહમ્મદ ઇમાન અલી ફિલ્મી ઢબે ભાગી છૂટતાં સુરત પોલીસ દોડતી થઈ છે.

છ મહિના અગાઉ વરાછા પોલીસે ઝડપી હતી

વરાછા રોડના ઘનશ્યામ નગર વિસ્તારમાં રહેતી નઝમા બેગમને છ મહિના અગાઉ વરાછા પોલીસે ઝડપી પાડી હતી. કોર્ટના હુકમ બાદ તેને અન્ય એક બાંગ્લાદેશી મહિલા સાથે નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવામાં આવી હતી. આ મહિલાઓની જાપ્તાની ફરજ મહીધરપુરા અને વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના કર્મીઓ બજાવતા હતા.

નારી સંરક્ષણ ગૃહની દિવાલ કૂદીને ભાગી બાંગ્લાદેશી મહિલા (Etv Bharat Gujarat)

CCTVમાં કેદ

સાંજે જમવાના સમયે અન્ય મહિલાઓ હાજર થઈ ગઈ હતી, પરંતુ નજમા બેગમ ગેરહાજર જણાતાં ફરજ પરના મહીધરપુરા પોલીસ મથકના એલ.આર. તૃપ્તીબેન ભેદીએ તપાસ શરૂ કરી હતી. રૂમમાંથી નજમા ગુમ થતાં જ પોલીસ હરકતમાં આવી અને ગૃહમાં લાગેલા સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યા.

દિવાલ કૂદીને નઝમા

સીસીટીવી ફૂટેજમાં જે દ્રશ્યો કેદ થયા, તે ચોંકાવનારા હતા. સાંજના લગભગ 6:30 વાગ્યાના આસપાસ નઝમા બેગમ ટેરેસ પરના ટોયલેટની પાઈપ પકડીને નીચે ઉતરી અને ત્યાર બાદ કૂદકો મારીને દિવાલ કૂદીને ભાગતી સ્પષ્ટ નજરે પડી હતી.

નારી સંરક્ષણ ગૃહની સુરક્ષા પર સવાલ

આ સમગ્ર ઘટનાએ નારી સંરક્ષણ ગૃહની સુરક્ષા અને પોલીસ જાપ્તાની ગંભીર બેદરકારી સામે મોટો પ્રશ્નાર્થ ઊભો કર્યો છે. પોલીસની નજર ચૂકવીને ટોયલેટની પાઈપ દ્વારા આ રીતે ભાગી છૂટવું એ ગૃહની જડબેસલાક સુરક્ષાના દાવાઓ પર સવાલ ઉભા કરે છે.

ભાગેડુ નઝમાને ઝડપવા પોલીસ થઈ દોડતી

ઘટના બાદ એલ.આર. તૃપ્તી રાજેશભાઈ ભેદી દ્વારા તાત્કાલિક કામરેજ પોલીસ મથકે નજમા બેગમ વિરુદ્ધ ભાગી જવા બદલ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે હવે ભાગેડુ નઝમાને ઝડપી પાડવા માટે તપાસનાં ચક્રો ગતિમાન કર્યાં છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે આટલી મોટી ચૂક માટે કોણ જવાબદાર?

  1. અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના ચેરમેનના ભાઈ હમુદ સિદ્દીકીની ધરપકડ, 25 વર્ષથી હતો ફરાર
  2. મહિલા કોન્સ્ટેબલના ઘરમાં SC-ST સેલની ટીમ ત્રાટકી, એટ્રોસિટીના આરોપી સાથે અન્ય મહિલા કોન્સ્ટેબલ અને દારૂની બોટલ મળી
Last Updated : November 23, 2025 at 2:48 PM IST

TAGGED:

WOMAN ESCAPES FORM SHELTER HOME
BANGLADESHI WOMAN ESCAPES
SURAT NEWS
SURAT POLICE
WOMAN ESCAPES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.