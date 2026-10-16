બાંગ્લાદેશી યુવતી ભારતીય આધારકાર્ડ સાથે ઝડપાઇ, મુંબઇના બારમાં કામ કર્યા બાદ વાયા સુરતથી જૂનાગઢના બ્યુટી પાર્લરમાં પહોંચી
જુનાગઢ પોલીસે પૂર્વ બાતમીને આધારે C ડિવિઝન વિસ્તારમાં રહેતી 28 વર્ષની બાંગ્લાદેશી યુવતીને પકડી પાડી છે.
Published : October 16, 2026 at 12:44 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે સી ડિવિઝન વિસ્તારમાંથી એક બાંગ્લાદેશી યુવતીને પકડી પાડી છે. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે C ડિવિઝન વિસ્તારમાં બ્યુટી પાર્લર ચલાવતી 28 વર્ષની યુવતીને પોલીસ મથકે લાવીને પૂછપરછ કરતા તે મૂળ બાંગ્લાદેશના નારાયણ ગંજ જિલ્લાની હોવાનુ સામે આવ્યુ છે. જે ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં પણ બ્યુટી પાર્લરના વ્યવસાય સાથે ઘણા વર્ષોથી જોડાયેલી હતી. આ યુવતીએ તેના આધારકાર્ડમાં પણ ઘણી વખત ફેરફારો કરાવ્યા હોવાની વિગતો પોલીસને પ્રાપ્ત થઈ છે.
જુનાગઢ પોલીસે બાંગ્લાદેશી યુવતીની કરી અટકાયત
જુનાગઢ પોલીસે પૂર્વ બાતમીને આધારે C ડિવિઝન વિસ્તારમાં રહેતી 28 વર્ષની બાંગ્લાદેશી યુવતીને પકડી પાડી છે. પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીને આધારે C ડીવિઝન વિસ્તારમાં તપાસ કરતા આ યુવતી બ્યુટી પાર્લરના છૂટક વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી હોવાનું સામે આવતા પોલીસે તેની સ્થળ પરથી અટકાયત કરીને પોલીસ મથકે લાવી અને તેની પૂછપરછ કરતા યુવતી મૂળ બાંગ્લાદેશના નારાયણ ગંજ જિલ્લાની હોવાનું સામે આવતા પોલીસે તેની ગેરકાયદેસર રહેવા બદલ અટકાયત કરીને તેની સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
યુવતી પહેલા બિયર બારમાં કરતી હતી કામ
પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ આપેલી વિગતો અનુસાર પોલીસ પકડમાં રહેલી મૂળ બાંગ્લાદેશની યુવતી પહેલા મુંબઈમાં આવેલા બિયર બારમાં કામ કરતી હોવાની પોલીસ પૂછપરછમાં વિગતો સામે આવી છે. યુવતી કાઠમંડુ નેપાળની રહેવાસી હોવાની ખોટી ઓળખ આપી મુંબઈમાં રહેતી હતી. ત્યાર બાદ પોલીસ પકડમાં રહેલી યુવતી મહારાષ્ટ્રના નાલાસોપારાના રહેણાંક આધાર પર પોતાનું આધારકાર્ડ કરાવ્યું હતું. મહારાષ્ટ્રથી સુરત આવ્યા બાદ તેમણે તેના રહેણાંકમાં ફેરફાર કરાવીને સુરત અને ત્યાર બાદ હાલ જે વિસ્તારમાંથી પોલીસે તેની અટકાયત કરી છે તે વિસ્તાર તેના રહેણાંક તરીકે આધારકાર્ડમાં સુધારો કરીને બનાવ્યું હતું. આ તમામ વિગતો યુવતીની પોલીસે કરેલી પૂછપરછ બાદ સામે આવી છે. પોલીસ પકડમાં રહેલી 28 વર્ષની બાંગ્લાદેશી યુવતી મહારાષ્ટ્રની સાથે ગુજરાત અને દેશના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ બ્યુટી પાર્લરના વ્યવસાય સાથે જોડાઈ હતી અને તેમા કામ કરતી હતી. પોલીસે હાલ તો તેની અટકાયત કરી છે અને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. યુવતી કોઈ અસામાજિક કૃત્ય માં સામેલ છે કે કેમ અને તેના રહેણાંકના પુરાવામાં કયા આધારે તેમણે ફેરફાર કરાવ્યો છે આવી તમામ વિગતોની જૂનાગઢ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો: