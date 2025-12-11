ETV Bharat / state

HUDAના વિરોધમાં આવતીકાલે હિંમતનગર બંધ, વિવિધ સંગઠનોનું સમર્થન: વેપારીઓ પણ જોડાશે

શાળા-કોલેજ પણ બંધ રહેશે, ભાજપના સહકારી આગેવાનોનું પણ સમર્થન

હિંમતનગરમાં 12 ડિસેમ્બરે HUDAના વિરોધમાં બંધનું એલાન
હિંમતનગરમાં 12 ડિસેમ્બરે HUDAના વિરોધમાં બંધનું એલાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 1:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હિંમતનગર: હિંમતનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (HUDA)નો વિરોધ છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી ચાલી રહ્યો છે. 12 ડિસેમ્બરે ફરી એક વખત HUDAના વિરોધમાં બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.વિવિધ સંગઠનો પણ હુડાના સમર્થનમાં આવ્યા છે.વેપારીઓએ આ બંધને સમર્થન આપ્યું છે તેમજ શુક્રવારે શાળા-કોલેજો પણ બંધ રહેશે.

હિંમતનગરમાં 12 ડિસેમ્બરે હુડાના વિરોધમાં બંધનું એલાન

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં છેલ્લા ત્રણ માસ કરતા વધારે સમયથી હુડા (HUDA)નો વિરોધ થઇ રહ્યો છે. 12 ડિસેમ્બરે હિંમતનગરના શહેરીજનો સહિત 11 ગામના લોકો સજ્જડ બંધ પાળી હુડાનો વિરોધ નોંધાવશે. અત્યાર સુધીમાં હુડા સંકલન સમિતિએ જાહેર સભા સહિત 11 ગામડાઓમાં પદયાત્રા કરી હુડા રદ કરાવવા વિવિધ રજૂઆતો કરી છે. સાથે સાથે સાબરકાંઠા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખથી લઇ સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રભારી અને ગાંધીનગર કક્ષાએ મંત્રીથી લઇ મંત્રાલય સુધી વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

HUDAના વિરોધમાં આવતીકાલે હિંમતનગર બંધ (ETV Bharat Gujarat)

12 ડિસેમ્બરે હિંમતનગરમાં નાના મોટા વેપારીઓ તેમજ વિવિધ મોલ, ખાનગી સ્કૂલોએ બંધને સમર્થન આપ્યું છે. 11 ગામના લોકો બાળકોને સ્કૂલમાં ના મોકલીને વિરોધ નોંધાવશે. વિવિધ સંગઠનોએ પણ હુડા હટાવવા મામલે હુડા સમિતિને ટેકો જાહેર કર્યો છે. હિંમતનગર માર્કેટ APMC, કરિયાણા એસોસિએશન સહિતના વિવિધ એસોસિએશનોએ પણ હુડા સંકલન સમિતિને સમર્થન આપ્યું છે.

હિંમતગર બંધમાં કોણ-કોણ જોડાશે?

અલગ એસોસિએશન, એપીએમસી, શાક માર્કેટ, મોલ (રિલાયન્સ-ડીમાર્ટ),મહાજન મંડળ, કરિયાણા એસોસિએશન, કાપડ એસોસિએશન, ફૂટવેર એસોસિએશન, નોન ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ-કોલેજ

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ETV BHARAT GUJARAT SABARKANTHA
HIMATANAGAR HUDA PROTEST
HIMATNAGAR BANDH
HUDA
HUDA PROTEST HIMATNAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.